Marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires 2021 Développements émergents, croissance croissante et opportunités immenses croissantes jusqu’en 2028

Selon l’étude Insight Partners sur les « Prévisions du marché des médicaments et des suppléments alimentaires en vente libre jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse globale – par produit, type, canal de distribution », le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés à la la croissance du marché. Le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché, en mettant l’accent sur des paramètres tels que les tendances du marché, les progrès technologiques et la dynamique du marché, ainsi que l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché mondial.

Les médicaments en vente libre (OTC) sont disponibles pour le public pour leur usage général. Ces médicaments ne nécessitent pas d’ordonnance d’un médecin. Les médicaments en vente libre sont disponibles pour diverses conditions médicales telles que la toux et le rhume, la diarrhée, les brûlures d’estomac, la constipation, l’acné, la douleur et autres. D’autre part, des compléments alimentaires sont disponibles en vente libre à des fins de remise en forme. Cependant, l’achat d’un complément alimentaire contenant des ingrédients médicinaux nécessite une ordonnance d’un médecin lorsqu’une personne est gravement malade ou nécessite un traitement.

Obtenez un exemple de copie PDF du marché des médicaments et des compléments alimentaires en vente libre sur : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00012956/

Aperçu du marché

Sensibilisation croissante aux problèmes de santé généraux

De nos jours, les gens sont bien conscients des problèmes de santé généraux tels que le rhume, la toux, les allergies, la fièvre, la douleur, l’acidité, la diarrhée et les affections cutanées. La majorité de la population se concentre sur un mode de vie sain en évitant la consommation de malbouffe qui entraîne une augmentation des maladies liées au mode de vie telles que le diabète, l’obésité et les maladies cardiovasculaires. La préférence croissante pour le maintien d’un mode de vie sain conduit également à la consommation de produits amaigrissants et de compléments alimentaires, tels que les vitamines, les minéraux et les suppléments. L’augmentation de l’exposition à Internet a conduit à un meilleur accès aux compléments alimentaires et aux médicaments en vente libre (OTC) pour les consommateurs, à des prix abordables.

Les problèmes de santé courants peuvent être saisonniers ou peuvent survenir en raison de changements mineurs dans les habitudes de routine ; par conséquent, les gens préfèrent prendre des médicaments en vente libre pour les traiter au lieu de consulter un médecin. Dans de nombreux cas, cela permet d’économiser du temps et de l’argent et procure un soulagement immédiat. Plusieurs gouvernements ont lancé divers programmes de sensibilisation à la santé, grâce auxquels il y a eu une adoption rapide et en douceur de la technologie quotidienne pour les soins de santé et le bien-être, contribuant à la croissance globale de l’industrie. Par exemple, en Inde, le gouvernement prend des mesures positives pour officialiser l’utilisation des médicaments en vente libre. Les programmes de surveillance des ordonnances (PMP) collectent, surveillent et analysent les données de prescription et de délivrance transmises par voie électronique et soumises par les pharmacies et les praticiens de la délivrance. Ces données sont ensuite utilisées pour prévenir l’abus de médicaments en vente libre. Ainsi, la promotion de la vente de médicaments en vente libre.

Les progrès de l’industrie pharmaceutique, tels que la modélisation prédictive, les applications mobiles, la robotique et les diagnostics, ouvrent de nouvelles voies pour les pharmaciens, qui peuvent améliorer leur capacité à délivrer des médicaments, minimiser les erreurs et surveiller l’adhésion des patients. Un médicament correctement délivré n’entraînera aucun type d’abus de drogue, ce qui renforce la confiance dans le rachat de produits en vente libre et de compléments alimentaires. Ainsi, la prise de conscience des problèmes de santé généraux et les progrès de l’industrie pharmaceutique stimulent la croissance du marché.

Il inclut également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché dans toutes les régions. Le marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires, par région, est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale (SAM).

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises.

Téléchargez la dernière analyse COVID-19 sur le rapport de recherche sur la croissance du marché des médicaments en vente libre et des suppléments diététiques à l’adresse : https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00012956

En fonction du produit, le marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires est segmenté en produits contre la toux et le rhume, vitamines et compléments alimentaires, analgésiques, produits gastro-intestinaux, somnifères, produits de soins bucco-dentaires, produits ophtalmiques, antiacides, soins féminins et autres.

En 2019, le segment des analgésiques représentait la part de marché la plus élevée. La croissance de ce segment est attribuée à la prise de conscience croissante des problèmes de santé généraux et à la préférence croissante pour les médicaments en vente libre par rapport aux médicaments sur ordonnance à travers le monde. Cependant, le segment des vitamines et des compléments alimentaires est susceptible d’enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires au cours de la période de prévision.

En fonction du type, le marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires est segmenté en produits de marque et génériques. Le segment des génériques détenait une plus grande part de marché en 2019 ; alors que le même segment devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 7,1% sur le marché au cours de la période de prévision.

Sur la base de la forme, le marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires est segmenté en comprimés, capsules, poudres, onguents, liquides et autres. Le segment des comprimés détenait la plus grande part du marché en 2019 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 7,5% sur le marché au cours de la période de prévision.

Basé sur le canal de distribution, le marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires est segmenté en pharmacies hospitalières et de détail, magasins de détail, canaux en ligne et autres. Le segment des pharmacies hospitalières et de détail détenait la plus grande part du marché en 2019 ; cependant, le segment des canaux en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 7,5% sur le marché au cours de la période de prévision.

Marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires : paysage concurrentiel et développements clés

GlaxoSmithKline plc., Sanofi, Johnson and Johnson Services, Inc., Abbott, AbbVie Inc., Bausch Health Companies Inc., Bayer AG, Procter & Gamble, Novartis AG, Reckitt Benckiser Group Plc.

Commandez une copie des parts de marché, des stratégies et des prévisions des parts de marché des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires 2021-2027 à l’adresse https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00012956/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

Communiqué de presse : https://www.theinsightpartners.com/pr/otc-drug-and-dietary-supplement-market