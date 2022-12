Marché des médicaments de blocage neuromusculaire par type, application, taille, part et il atteindrait 7,11 milliards USD d’ici 2030

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport intitulé « Marché mondial des médicaments contre le blocage neuromusculaire ». Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, du segment clé, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel.

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché mondial des médicaments de blocage neuromusculaire au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial des médicaments de blocage neuromusculaire a tendance à être d’environ 4,50 % au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 5 milliards USD en 2022, et il atteindrait 7,11 milliards USD d’ici 2030. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisée par Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché des médicaments de blocage neuromusculaire

La croissance des populations âgées dans le monde, plus vulnérables aux troubles musculo-squelettiques, est le principal moteur de la croissance du marché. Les blocages neuromusculaires sont des médicaments puissants, bien qu’ils puissent avoir des effets secondaires graves tels que l’insuffisance cardiaque, la sédation et la paralysie. Chez de nombreux patients, la sédation est considérée comme l’effet indésirable le plus courant. Par conséquent, les médecins déconseillent généralement de conduire ou d’utiliser des machines lourdes après l’administration d’un bloc neuromusculaire.

Les agents bloquants neuromusculaires ou les médicaments sont le type de relaxants musculaires qui sont largement utilisés pour prévenir la contraction musculaire pendant la chirurgie. Ils sont structurellement similaires à l’acétylcholine et apportent une relaxation musculaire par liaison post-synaptique aux récepteurs de l’acétylcholine. De plus, lorsque la ventilation artificielle est disponible, ces agents doivent être utilisés à la place de l’anesthésie.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des médicaments de blocage neuromusculaire comprennent:

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GSK plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Lily (États-Unis)

Amgen Inc. (États-Unis)

Actelion Pharmaceuticals SA (Suisse

Endo International plc (Irlande)

Intas Pharmaceuticals Ltd. (Inde)

Portée du marché mondial des médicaments de blocage neuromusculaire

Le marché mondial des médicaments de blocage neuromusculaire est segmenté en fonction du type, des médicaments, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Dépolarisant

Non dépolarisant

Autres

Drogues

succinylcholine

Cisatracurium

Mivacurium

Doxacurium

Rocuronium

Atracurium

Pancuronium

Le vécuronium

Autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacies en ligne

Autres

