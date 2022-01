Marché des médicaments contre l’hyperoxalurie Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Un rapport de marché fiable contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès d’une entreprise dans n’importe quel secteur.

Le marché mondial des médicaments contre l’hyperoxalurie devrait croître à un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. L’émergence de médicaments utilisés pour traiter le risque associé à l’hyperoxalurie et la forte demande de nouvelles thérapies spécifiques à la maladie sont les facteurs clés qui alimentent la croissance du marché.

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial des médicaments contre l’hyperoxalurie sont Allena Pharmaceuticals, Inc, Intellia Therapeutics, Inc, OxThera, Dicerna Pharmaceuticals, Inc, Alnylam Pharmaceuticals, Inc, Pfizer Inc, Sanofi et autres.

Global hyperoxaluria drug market is highly fragmented and the major players have used various strategies such as new product launches, expansions, agreements, joint ventures, partnerships, acquisitions, and others to increase their footprints in this market. The report includes market shares of global hyperoxaluria drug market for Global, Europe, North America, Asia-Pacific, South America and Middle East & Africa.

Hyperoxaluria is an ultra-rare metabolic disorder characterized by excessive oxalate production results in the deposition of calcium oxalate crystals in the kidneys and urinary tract and can lead to the formation of painful and recurrent kidney stones and nephrocalcinosis.

According to the statistics published by the U.S. Department of Health & Human Services, it is estimated up to 1 in every 58,000 individuals worldwide is affected by primary hyperoxaluria. Growing government support and rise in special designation from the regulatory authorities is driving the market growth.

Market Drivers

Increase in special designation from the regulatory authority is propelling the growth of this market

Huge financial support to the researchers for developing novel intervention is boosting the market growth

High demand of disease specific novel treatment can also act as a market driver

The competitive scenario of market and strategic collaborations may boost the market position

Market Restraints

Les opportunités de revenus d’exploitation limitées pour la recherche et le développement de thérapies ciblées par de nombreux produits pharmaceutiques constituent un facteur de défi pour la croissance de ce marché

Le faible budget de la santé dans certains pays en développement entrave la croissance du marché

Hyperoxalurie primaire

Hyperoxalurie secondaire

AGXT

GRHPR

Autres

Des médicaments

Opération

Inhibiteurs urinaires d’oxalate de calcium Orthophosphate Magnésium

Diurétiques thiazidiques

Autres

Oral

Injectables

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Alnylam Pharmaceuticals, Inc a lancé l’essai clinique de phase III ILLUMINATE-B sur des patients pédiatriques du lumasiran, inhibiteur de la glycolate oxydase pour le traitement de l’hyperoxalurie primaire de type 1. Le lumasiran a reçu les désignations de médicament orphelin de la FDA et de l’UE, une désignation de thérapie révolutionnaire de la FDA et une désignation de médicament prioritaire (PRIME) de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Si l’essai réussit, ce sera le premier médicament approuvé par la FDA pour le traitement de l’hyperoxalurie, ce qui améliorera considérablement le portefeuille d’activités de la société dans le domaine thérapeutique des troubles métaboliques.

En juillet 2019, Dicerna Pharmaceuticals, Inc a reçu la désignation de thérapie révolutionnaire de la FDA pour son candidat principal DCR-PHXC, la thérapie à base d’ARNi de nouvelle génération pour le traitement de tous les types d’hyperoxalurie primaire. Cette désignation permet à l’entreprise d’accélérer le processus de développement qui aide les patients à avoir accès au traitement le plus rapidement possible.

