Marché des médicaments contre l’hyperoxalurie Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Marché mondial des médicaments contre l’hyperoxalurie par type (hyperoxalurie primaire, hyperoxalurie secondaire), type de gène (AGXT, GRHPR et autres), type de traitement (médicament, chirurgie), médicaments (inhibiteurs urinaires d’oxalate de calcium, diurétiques thiazidiques et autres), voie d’administration (orale) , injectable), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial des médicaments contre l’hyperoxalurie

Le marché mondial des médicaments contre l’hyperoxalurie devrait croître à un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. L’émergence de médicaments utilisés pour traiter le risque associé à l’hyperoxalurie et la forte demande de nouvelles thérapies spécifiques à une maladie sont les facteurs clés qui alimentent la croissance du marché.

Acteurs clés du marché :

Allena Pharmaceuticals, Inc, Intellia Therapeutics, Inc, OxThera, Dicerna Pharmaceuticals, Inc, Alnylam Pharmaceuticals, Inc, Pfizer Inc, Sanofi et autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des médicaments contre l’hyperoxalurie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché mondial des médicaments contre l’hyperoxalurie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des médicaments contre l’hyperoxalurie

L’hyperoxalurie est un trouble métabolique ultra-rare caractérisé par une production excessive d’oxalate qui entraîne le dépôt de cristaux d’oxalate de calcium dans les reins et les voies urinaires et peut entraîner la formation de calculs rénaux douloureux et récurrents et de néphrocalcinose.

Selon les statistiques publiées par le département américain de la Santé et des Services sociaux, on estime que jusqu’à 1 personne sur 58 000 dans le monde est touchée par l’hyperoxalurie primaire. Le soutien croissant du gouvernement et l’augmentation des désignations spéciales des autorités de réglementation stimulent la croissance du marché.

Facteurs de marché

L’augmentation des désignations spéciales de l’autorité de réglementation propulse la croissance de ce marché

Un énorme soutien financier aux chercheurs pour le développement d’une nouvelle intervention stimule la croissance du marché

La forte demande de nouveaux traitements spécifiques à une maladie peut également jouer un rôle moteur sur le marché

Le scénario concurrentiel du marché et les collaborations stratégiques peuvent renforcer la position sur le marché

Contraintes du marché

Les opportunités limitées de revenus d’exploitation pour la recherche et le développement de thérapies ciblées par de nombreux produits pharmaceutiques constituent un facteur difficile pour la croissance de ce marché

Le faible budget de la santé dans certains pays en développement entrave la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des médicaments contre l’hyperoxalurie

Par type

Hyperoxalurie primaire

Hyperoxalurie secondaire

Par type de gènes

AGXT

RGPD

Autres

Par traitement

Des médicaments

Opération

Par drogues

Inhibiteurs urinaires d’oxalate de calcium Orthophosphate Magnésium

Diurétiques thiazidiques

Autres

Par voie d’administration

Oral

Injectable

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Alnylam Pharmaceuticals, Inc a lancé l’essai clinique de phase III ILLUMINATE-B sur des patients pédiatriques du lumasiran, inhibiteur de la glycolate oxydase pour le traitement de l’hyperoxalurie primaire de type 1. Le lumasiran a reçu les désignations de médicament orphelin de la FDA et de l’UE, une désignation de thérapie révolutionnaire. de la FDA et une désignation de médicament prioritaire (PRIME) de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Si l’essai réussit, ce sera le premier médicament approuvé par la FDA pour le traitement de l’hyperoxalurie, ce qui améliorera considérablement le portefeuille d’activités de la société dans le domaine thérapeutique des troubles métaboliques.

En juillet 2019, Dicerna Pharmaceuticals, Inc a reçu la désignation de thérapie révolutionnaire de la FDA pour son principal candidat DCR-PHXC, une thérapie basée sur l’ARNi de nouvelle génération pour le traitement de tous les types d’hyperoxalurie primaire. Cette désignation permet à la société d’accélérer le processus de développement qui aide les patients à avoir accès au traitement le plus rapidement possible.

