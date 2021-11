Marché des médicaments contre les maladies infectieuses Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché des médicaments contre les maladies infectieuses; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché des médicaments contre les maladies infectieuses de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché des médicaments contre les maladies infectieuses de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des médicaments contre les maladies infectieuses augmente progressivement pour atteindre une valeur estimée à 72,49 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision 2019-2026 avec des ventes annuelles de 47,24 milliards USD en 2018. Cette augmentation significative du marché la valeur peut augmenter les initiatives de développement de la recherche pour lancer de nouvelles thérapies.

Concurrents clés du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des maladies infectieuses sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Gilead Sciences, Inc., GlaxoSmithKline Plc, Johnson & Johnson Services, Inc., Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., AbbVie Inc., Vertex Pharmaceuticals Incorporated, le groupe de sociétés ViiV Healthcare, Sanofi SA, Eli Lilly and Company, Novartis AG, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation et quelques autres.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des Médicaments contre les maladies infectieuses est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des maladies infectieuses pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Points clés du rapport :

• Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

• Acteurs clés du marché impliqués dans cette industrie

• Analyse détaillée de la segmentation du marché

• Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Facteurs de marché

Augmentation des cas de taux de prévalence des maladies infectieuses dans le monde

Avancées en nutrition, antibiotiques et vaccination

Accélérer la demande de nouvelles thérapies et de nouveaux développements dans les dispositifs de diagnostic

La sensibilisation croissante au traitement et aux progrès technologiques stimule la croissance du marché

Prévalence des infections à l’intérieur comme à l’extérieur

Programmes d’initiatives gouvernementales en matière d’assainissement et de réglementation pour la sécurité sanitaire des aliments

Contraintes du marché

Un traitement efficace est soit indisponible, soit inabordable.

L’expiration des brevets de nombreuses entreprises et l’introduction de médicaments génériques devraient freiner la croissance du marché.

Manque de sensibilisation parmi le patient et le médecin au sujet du traitement de la maladie de l’asthme.

Développements clés sur le marché :

Le 1er mai 2019, Sanofi SA a reçu l’approbation de la FDA pour Dengvaxia (Dengue Tetravalent Vaccine, Live) pour la prophylaxie de la dengue causée par les sérotypes du virus de la dengue (1, 2, 3 et 4) chez des patients jusqu’à 9 ans. Dengvaxia a également reçu l’approbation de la Commission européenne pour le traitement de la dengue dans les zones endémiques européennes.

Le 8 avril 2019, le groupe de sociétés ViiV Healthcare a reçu l’approbation de la FDA pour Dovato (dolutégravir et lamivudine), une combinaison à dose fixe pour le traitement des patients adultes infectés par le VIH qui n’ont jamais été traités par des médicaments antirétroviraux.

Le 13 février 2019, Novartis AG a reçu l’approbation de la FDA pour Egaten (triclabendazole) pour le traitement des douves du foie spécifiquement causées par la fasciolase et la paragonimose. L’OMS a reconnu Egaten dans une liste de médicaments essentiels.

Le rapport sur le marché des médicaments contre les maladies infectieuses fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les personnes à la recherche d’entreprises pour les fusions et acquisitions, les investissements, les nouveaux fournisseurs ou la recherche des installations d’études de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon de la taille, de l’offre et du taux de développement du marché. Le rapport Médicament contre les maladies infectieuses fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

