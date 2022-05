Marché des médicaments contre les maladies infectieuses par perspectives régionales, dernière tendance, analyse des parts, croissance, application et prévisions jusqu’en 2028

DBMR a ajouté un nouveau rapport avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles.

Le marché des médicaments contre les maladies infectieuses devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 5,45 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la prévalence mondiale des maladies infectieuses est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des médicaments contre les maladies infectieuses sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Gilead Sciences, Inc., GlaxoSmithKline Plc, Johnson & Private Limited, Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., AbbVie Inc., Vertex Pharmaceuticals Incorporated, le groupe de sociétés ViiV Healthcare, Sanofi SA, Eli Lilly and Company, Novartis AG et Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les facteurs responsables de la croissance du marché des médicaments contre les maladies infectieuses sont:

Augmentation des cas de taux de prévalence des maladies infectieuses dans le monde : Les maladies infectieuses d’aujourd’hui augmentent rapidement. De nombreuses infections sont inoffensives et à peine visibles, mais d’autres sont graves et potentiellement mortelles. Certains des facteurs par lesquels ces maladies se transmettent sont les fluides corporels, le contact avec la peau, le contact avec une personne infectée et les particules en suspension dans l’air. On dit que la cause d’une infection est le type d’organisme qui a envahi le corps

Sensibilisation croissante au traitement et aux progrès technologiques : l’amélioration du secteur de la santé et les progrès technologiques et le développement de la découverte de médicaments aident les gens à obtenir un meilleur traitement et des médicaments pour guérir différentes maladies. De nombreux tests sont disponibles sur le marché, ce qui les aide à détecter facilement l’infection et à obtenir un traitement précoce afin qu’ils puissent ignorer les situations graves. Le gouvernement prend également différentes initiatives afin d’aider les gens à obtenir de meilleures installations de traitement

Certains des lancements et acquisitions sur le marché des médicaments contre les maladies infectieuses sont les suivants :

En octobre 2018, Bruker a annoncé avoir acquis 80% des parts de Hain Lifescience GmbH. Cette acquisition aidera la société à renforcer les activités de microbiologie et de diagnostic de Bruker avec un portefeuille compétitif de diagnostics moléculaires et un vaste portefeuille technologique. Hain est un spécialiste reconnu des mycobactéries et du pipeline technologique Bruker-Hain Diagnostics qui améliorera encore les tests de dépistage de la tuberculose avec des données de diagnostic plus différenciées

En novembre 2017, MELINTA THERAPEUTICS, INC. a annoncé l’acquisition de l’activité maladies infectieuses de The Medicines Company. Cette entreprise se compose de trois médicaments; Vabomère ; Orbactiv ; et Minocine IV. Cette acquisition aidera l’entreprise à renforcer sa position sur le marché et l’aidera également à offrir de meilleurs services à ses clients.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médicament contre les maladies infectieuses

Le paysage concurrentiel du marché des médicaments contre les maladies infectieuses fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des médicaments contre les maladies infectieuses.

Une maladie infectieuse est définie comme une maladie causée par un micro-organisme pathogène causée par un agent infectieux tel que des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. Il peut se propager d’une personne à une autre personne en bonne santé. Les personnes qui ont probablement développé un système immunitaire affaibli, cela peut être dû à des médicaments, à l’âge ou à d’autres maladies et les personnes qui n’ont pas été vaccinées auparavant sont sujettes aux infections.

Le changement continu d’orientation des laboratoires centralisés vers les tests décentralisés au point de service stimulera la croissance du marché, augmentera également la croissance du financement de la recherche sur le diagnostic des maladies infectieuses, augmentera la sensibilisation au traitement et aux progrès technologiques, augmentera la prévalence de les infections intérieures et extérieures et l’augmentation des programmes d’initiatives gouvernementales en matière d’assainissement et de réglementation de la sécurité alimentaire sont quelques-uns des facteurs cruciaux, parmi d’autres, qui stimulent la croissance du marché des médicaments contre les maladies infectieuses. De plus, augmentation des progrès de la génomique et de la protéomique, augmentation de la sensibilisation à la médecine personnalisée et l’augmentation de la demande des marchés émergents créera davantage de nouvelles opportunités pour le marché des médicaments contre les maladies infectieuses au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, les remboursements inadéquats et l’augmentation des coûts des soins de santé limitant l’utilisation de nouvelles techniques de diagnostic sont les principaux facteurs parmi d’autres agissant comme des contraintes, et mettront davantage à l’épreuve le marché des médicaments contre les maladies infectieuses au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des médicaments contre les maladies infectieuses fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Étendue du marché des médicaments contre les maladies infectieuses et taille du marché

Le marché des médicaments contre les maladies infectieuses est segmenté en fonction du type de source, du type de maladie, du type de traitement, du mode d’action, du type de médicament, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de source , le marché des médicaments contre les maladies infectieuses est segmenté en maladies bactériennes, maladies virales, maladies fongiques et maladies parasitaires.

Sur la base du type de maladie, le marché des médicaments contre les maladies infectieuses est segmenté en jaunisse, lèpre, listeria, maladie de Lyme, paludisme, rougeole, molluscum contagiosum, molluscum contagiosum, norovirus, pyélonéphrite, rage, syndrome respiratoire aigu sévère, septicémie, tétanos, Nil occidental, zika, maladie d’Ebola et autres.

En fonction du type de traitement , le marché des médicaments contre les maladies infectieuses est segmenté en médicaments, compléments alimentaires et chirurgie.

Sur la base du mode d’action, le marché des médicaments contre les maladies infectieuses est segmenté en médicaments antibactériens, antiviraux, antifongiques et antiparasitaires.

En fonction du type de médicament, le marché des médicaments contre les maladies infectieuses est segmenté en tafénoquine, omadacycline, tecovirimat, eravacycline, délafloxacine, plazomicine, benznidazole, secnidazole, daclatasvir, dalbavancine et autres.

En fonction de la voie d’administration, le marché des médicaments contre les maladies infectieuses est segmenté en administration orale, topique et intraveineuse.

Le marché des médicaments contre les maladies infectieuses est également segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans les hôpitaux , les soins à domicile, les cliniques spécialisées et autres.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des médicaments contre les maladies infectieuses vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.



