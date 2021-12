Marché des médicaments contre le cancer des os Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des médicaments contre le cancer des os rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d'innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial des médicaments contre le cancer des os augmente progressivement avec un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Population croissante de cancer des os dans le monde et prévalence du cancer où la radiothérapie utilisée comme traitement dominant comme le cancer des os peut survenir en raison d’une exposition continue aux rayonnements ou d’une guérison anormale d’une lésion osseuse.

Marché mondial des médicaments contre le cancer des os par type (myélome multiple, ostéosarcome, chondrosarcome et sarcome d’Ewing), type de traitement (thérapie ciblée, chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie), type de voie d’administration (orale et injectable), type de canal de distribution (pharmacie en ligne, Appels d’offres directs, détaillants et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Concurrents clés du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des médicaments contre le cancer des os sont Advaxis, Inc, Cellectar Biosciences, Inc, OPKO Health, Inc, Pfizer Inc, Amgen Inc, Novartis AG, Eli Lilly and Company, Debiopharm Group, Merck & Co. , Inc, Bayer AG, Bristol-Myers Squibb Company, Johnson & Johnson Services, Inc., Takeda Pharmaceutical Company Limited, CELGENE CORPORATION, GlaxoSmithKline plc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., AstraZeneca, Sanofi et de nombreux autres autres.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des médicaments contre le cancer des os est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché mondial des médicaments contre la blépharite pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Points clés du rapport :

• Analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché

• Acteurs clés du marché impliqués dans cette industrie

• Analyse détaillée de la segmentation du marché

• Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Facteurs de marché

La population vieillissante vulnérable car elle est susceptible de développer un cancer des os agit comme un moteur de la croissance du marché

L’augmentation du taux de prévalence du cancer des os dans le monde améliore également la croissance du marché

La demande croissante de thérapies innovantes et ciblées améliore la croissance de ce marché

L’augmentation des alliances stratégiques entre les entreprises pour développer ou étendre la disponibilité des médicaments dans le monde stimule également la croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé impliqué dans le traitement et le diagnostic entrave la croissance du marché

Le manque d’expertise et de connaissances insuffisantes sur le cancer des os dans certains pays à revenu faible et intermédiaire limite également la croissance du marché

Les dépenses de recherche et développement associées à la découverte et au développement de nouvelles thérapies peuvent également constituer un facteur restrictif pour ce marché

Développements clés sur le marché :

En septembre 2018, Cellectar Biosciences, Inc a reçu la désignation de médicament orphelin de la FDA pour le CLR 131, une thérapie PDC radio-iodée qui sera développée pour le traitement de l’ostéosarcome pédiatrique. Cette désignation de médicament orphelin de la FDA offre à l’entreprise une exclusivité commerciale de sept ans ainsi qu’un engagement et une assistance accrus de la FDA et des incitations du gouvernement

En avril 2016, Advaxis, Inc a reçu la désignation Fast Tract de la FDA pour ADXS-HER2, un produit d’immunothérapie de technologie Lm qui cible les cancers exprimant HER2 pour le traitement de l’ostéosarcome résécable chirurgicalement. La désignation Fast Tract de la FDA permet à la société d’accélérer le processus de développement en aidant davantage les patients avec un traitement rapide et meilleur

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances des produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Le rapport sur le marché des médicaments contre le cancer des os fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les personnes à la recherche d’entreprises pour des fusions et acquisitions, des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernés par la recherche des installations d’études de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon de la taille, de l’offre et du taux de développement du marché. Le rapport Médicament contre le cancer des os fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

