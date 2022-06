Marché des médicaments contre la pneumonie acquis par la communauté 2022-Part de l’industrie, demande, tendance, croissance des entreprises

Analyse et taille du marché: Data Bridge Market Research analyse que le marché des médicaments contre la pneumonie acquise par la communauté était évalué à 1367,50 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2475,44 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,70% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Au cours des dernières années, le marché des médicaments contre la pneumonie acquis par la communauté devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. La toux, la fièvre, les frissons, la léthargie, la dyspnée, les frissons et l’inconfort thoracique pleurétique sont des symptômes courants de la pneumonie communautaire. Lorsqu’un patient apparaît avec une pneumonie communautaire probable, le médecin doit utiliser un outil de prédiction de la mortalité, tel que l’indice de gravité de la pneumonie, en conjonction avec un jugement clinique pour déterminer si le patient doit être hospitalisé. Les directives consensuelles de plusieurs organisations soutiennent le traitement empirique avec des macrolides, des fluoroquinolones ou de la doxycycline. Après l’amélioration de leurs symptômes, ils sont apyrétiques et peuvent supporter des médicaments oraux ; les patients hospitalisés doivent passer des antibiotiques parentéraux aux antibiotiques oraux.

Dynamique du marché des médicaments contre la pneumonie acquise par la communauté

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la pneumonie communautaire

On estime que la prévalence croissante de la pneumonie communautaire accélère la croissance du marché. La fréquence élevée des pneumonies communautaires est susceptible d’alimenter la demande de médicaments de traitement du CABP, ce qui entraînera l’expansion du marché au cours de la période de prévision. Selon un article publié en 2017 par l’Asian Pacific Society of Respirology, l’incidence annuelle de la PAC toutes causes confondues dans le centre du Vietnam était estimée à 0,81 pour 1 000 personnes, passant à 6,95 pour 1 000 personnes chez les personnes âgées de 75 ans et au-delà.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des médicaments contre la pneumonie acquis dans la communauté est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Nombre croissant de personnes âgées

On estime que la population gériatrique en plein essor renforcera l’expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population gériatrique mondiale, qui était estimée à plus de 524 millions en 2010, devrait atteindre près de 2 milliards d’ici 2050. En raison de leur système immunitaire affaibli, les personnes gériatriques sont plus susceptibles de contracter ‘ting pneumonie acquise dans la communauté, estimée en outre pour améliorer le taux de croissance du marché.

Liste des principaux fabricants clés pour le marché Médicaments contre la pneumonie acquise dans la communauté :

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Allergan (Irlande)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Sumitomo Pharma Co., Ltd. (Japon)

…..

Portée du marché des médicaments contre la pneumonie acquise dans la communauté

Taper

Bactérien

Virus

Champignons

Classe de drogue

Antibiotique pleuromutiline

Céphalosporine

Glycylcycline

Oxazolidinone

Kétolide

Les autres

Forme posologique

La solution

Tablette

Voie d’administration

Oral

Intraveineux

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse régionale du marché Médicaments contre la pneumonie acquise dans la communauté:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Le rapport d’étude de marché Médicaments contre la pneumonie acquise par la communauté propose une évaluation complète de l’industrie. Les projections incluses dans le rapport ont été déterminées en utilisant des philosophies et des présomptions de recherche démontrées.

Table des matières principale du rapport d’étude de marché sur les médicaments contre la pneumonie acquise dans la communauté:

Introduction

Résumé

Dynamique du marché

Informations clés sur le marché des médicaments contre la pneumonie acquise par la communauté

Analyse, perspectives et prévisions du marché mondial

Analyse, perspectives et prévisions du marché nord-américain

Analyse et perspectives du marché européen et prévisions

Analyse, perspectives et prévisions du marché Asie-Pacifique

Analyse du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, études de marché et prévisions

Analyse, prévisions et perspectives du marché de l’Amérique latine

Le paysage concurrentiel

Analyse du marché mondial des médicaments contre la pneumonie acquise par la communauté de la part des revenus, par principaux participants 2022

Profils d’entreprise

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Un aperçu approfondi du marché Médicaments contre la pneumonie acquise dans la communauté peut aider les entreprises et leurs clients avec des stratégies.

Les facteurs qui affectent l’industrie qui ont un impact positif sur la demande et les dernières tendances du marché.

Prévisions du marché Médicaments contre la pneumonie acquise par la communauté pour le marché mondial divisé en segments tels que l’application, la région, la technologie du produit, les utilisateurs finaux, etc.

Quelles sont les tendances, les défis et les obstacles qui pourraient affecter le développement et la taille du marché mondial Médicaments contre la pneumonie acquise par la communauté?

L’analyse SWOT de chaque acteur clé, ainsi que son profil, et l’analyse des cinq forces de Porter pour compléter la même chose.

Quelle est la dynamique de croissance du marché Médicaments contre la pneumonie acquise en communauté ou le portage du marché dans la période de prévision?

Quelle région pourrait être celle qui capterait le plus de pourcentage de parts de marché dans les années à venir ?

Quelle catégorie d’utilisateur final ou de type d’application pourrait avoir le potentiel de croître progressivement ?

Quelle stratégie spécifique et quelles contraintes entravent la demande du marché en Médicaments contre la pneumonie acquise en communauté?

