Marché des médicaments contre la photophobie Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des médicaments contre la photophobie rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial des médicaments contre la photophobie augmente progressivement avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. La population croissante de photophobie dans le monde et l’émergence de médicaments utilisés dans le traitement des risques associés à la photophobie, tels que la migraine et la sécheresse oculaire, sont les facteurs clés de la croissance du marché.

Marché mondial des médicaments contre la photophobie par type de cause (migraine, sclérite, ulcère cornéen, conjonctivite, sécheresse oculaire et autres), type de traitement (médicament et chirurgie), type de mécanisme d’action (sérotonine (5-HT1B/1D) agoniste des récepteurs (triptan), Antagoniste des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine, inhibiteur de la libération d’acétylcholine et autres), voie d’administration (orale, topique et injectable), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Pfizer Inc, GlaxoSmithKline plc, Allergan, Amgen Inc, Eli Lilly and Company, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Novartis AG, Johnson & Johnson Services, Inc., Bausch Health, Merck & Co., Inc, Alder Biopharmaceuticals Inc, Zogenix, RedHill, Eisai Co., Ltd, Ionis Pharmaceuticals, Inc, Biofrontera AG, Biohaven Pharmaceuticals, Achelios, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd et bien d’autres.

Le marché mondial des médicaments contre la photophobie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des médicaments contre la photophobie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

Les études d’essais cliniques en cours menées par de nombreuses industries pharmaceutiques agissent comme un moteur de marché

L’exposition à certaines toxines ou à un changement d’environnement peut augmenter l’état de la migraine et stimuler la croissance du marché

L’adoption rapide de nouvelles formulations et de nouvelles formes posologiques améliore également la croissance du marché

L’augmentation du taux de prévalence de la photophobie dans le monde agit également comme un moteur de la croissance du marché

Contraintes du marché

Un traitement efficace est soit indisponible, soit inabordable, ce qui freine la croissance du marché

L’expiration des brevets de nombreuses entreprises et l’introduction de médicaments génériques de la version de marque devraient freiner la croissance du marché

Une connaissance insuffisante de la photophobie dans certains pays en développement est un facteur restrictif pour ce marché

En août 2018, Sun Pharmaceutical Industries Ltd a reçu l’approbation de la FDA pour Cequa, une solution ophtalmique de cyclosporine à utiliser dans le traitement de la sécheresse oculaire. L’approbation de Cequa par la FDA représente une nouvelle et importante option de traitement pour les patients souffrant de sécheresse oculaire dans toute l’Inde.

En avril 2018, Allergan a annoncé dans son communiqué de presse que son principal candidat Ubrogepant, un antagoniste des récepteurs CGRP oral très puissant, a démontré des résultats positifs dans l’essai de phase III (ACHIEVE II) pour le traitement des symptômes associés à la migraine (photophobie, phonophobie ou nausées). ) et prévoit de déposer une demande de nouveau médicament auprès de la FDA en 2019. Après l’approbation d’Ubrogepant, de nouvelles options de traitement pour les patients ayant des problèmes de tolérance avec les traitements actuels spécifiques à la migraine seront fournies.

