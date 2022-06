Marché des médicaments contre la maladie de Ménière – Analyse détaillée de la demande actuelle de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2028

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Le marché mondial des médicaments contre la maladie de Ménière devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la forte prévalence des troubles auditifs et à l’absence d’options de traitement approuvées. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de traitements pour la maladie de Ménière devrait stimuler le marché.

Principaux acteurs du marché :

Les principaux acteurs du marché mondial des médicaments contre la maladie de Ménière sont Abbott, Otonomy Inc., WellSpring Pharmaceutical Corporation, Sound Pharmaceutical, Jubilant Cadista, Auris Medical, Pfizer Inc, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Novartis AG, Abbott, Bayer AG, GlaxoSmithKline plc, Amneal Pharmaceuticals LLC., LUPIN, Sanofi, Solvay, XOMA et autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des médicaments contre la maladie de Ménière est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des médicaments contre la maladie de Ménière pour l’Europe mondiale, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial des médicaments contre la maladie de Ménière par type (classique, vestibulaire et bilatéral), mécanisme d’action (antihistaminiques, benzodiazépines, antinausées, diurétiques, antibiotiques, stéroïdes et autres), médicaments (méclizine, diazépam, prochlorpérazine, hydrochlorothiazide, gentamicine, dexaméthasone et autres) , appareils (prothèse auditive, appareil de Meniett), traitement (médicaments, thérapie ou prothèses auditives, chirurgie), voie d’administration (orale, intraveineuse, intratympanique et autres), canal de distribution (pharmacie en ligne, appels d’offres directs, détaillants et autres), fin -Utilisateurs (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Définition du marché: marché mondial des médicaments contre la maladie de Ménière

La maladie de Ménière est un trouble de l’oreille interne qui affecte généralement une oreille, l’oreille interne étant responsable de l’audition et de l’équilibre. Cette condition peut provoquer des vertiges, des bourdonnements d’oreille (acouphènes), une sensation de pression dans l’oreille, un type spécifique de vertige dans lequel le patient a envie de tourner, une perte auditive qui va et vient. Il s’agit d’une maladie chronique qui peut entraîner une perte auditive permanente, mais les traitements et les changements de mode de vie peuvent aider à contrôler les symptômes.

Selon le rapport du National Institute on Deafness and Other Communication Disorders of America, la prévalence de la maladie de Ménière est élevée en Amérique et environ 615 000 Américains souffrent de la maladie de Ménière et le nombre de patients augmente chaque année. Massachusetts Eye and Ear (un centre international de traitement et de recherche et un hôpital d’enseignement de la Harvard Medical School) a signalé qu’environ 60 000 nouveaux cas de maladie de Ménière sont diagnostiqués chaque année.

Facteurs de marché

La prévalence élevée de la maladie de Ménière est le moteur de la croissance du marché

La sensibilisation accrue à ce trouble est un autre facteur important pour la croissance du marché

L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement des traitements de cette maladie devrait stimuler la croissance du marché

L’initiative du gouvernement visant à accroître la sensibilisation augmente la croissance du marché

Contraintes du marché

L’absence de tout médicament ou option de traitement approuvé limite la croissance du marché

Les faibles dépenses de santé dans les régions en développement agissent également comme un frein au marché

Le coût élevé du traitement de cette maladie peut également entraver la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial des médicaments contre la maladie de Ménière

Par type

Classique

vestibulaire

Bilatéral

Par mécanisme d’action

Anti-histaminiques

Benzodiazépines

Antinauséeux

Diurétiques

Antibiotiques

Stéroïdes

Les autres

Par type de médicaments

Méclizine

Diazépam

Prochlorpérazine

Hydrochlorothiazide

Gentamicine

Dexaméthasone

Les autres

Par type d’appareil

Dispositif d’écoute pour malentendant

Appareil Meniett

Par type de traitement

Médicaments

Thérapie ou appareils auditifs

Opération

Par voie d’administration

Oral

Intraveineux

Intratympanique

Les autres

Par canal de distribution

Pharmacie en ligne

Appels d’offres directs

Détaillants

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Principaux développements sur le marché

En juin 2019, Otonomy Inc. développe un médicament Otividex pour le traitement de la maladie de Ménière qui fait l’objet d’un essai clinique de phase 3. En novembre 2017, Otonomy Inc a annoncé que l’essai AVERTS-2, mené en Europe, avait atteint son critère d’évaluation principal (valeur p = 0,029) et Otividex a démontré un bénéfice thérapeutique cliniquement significatif pour les patients

En mai 2018, la FDA a approuvé l’étude IDE pour le traitement de la maladie de Ménière et des vertiges réfractaires. Dans cette étude, une labyrinthectomie et une implantation cochléaire peuvent être réalisées simultanément dans la maladie de Ménière unilatérale, ce qui aide en outre à déterminer la perception de la parole, la localisation et les résultats de qualité de vie.

