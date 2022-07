Marché des médicaments à libération prolongée – Ventes mondiales, prix, revenus, marge brute, part de marché, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des médicaments à libération prolongée devrait connaître une croissance à un taux potentiel de 8,00 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la recherche et du développement sur l’administration de nouveaux médicaments est le facteur responsable de la croissance du marché. Les médicaments à libération prolongée offrent généralement divers avantages par rapport aux médicaments conventionnels. Celles-ci consistent en une meilleure observance du patient, une incidence réduite des effets secondaires, une faible fréquence de dosage et une réduction globale des coûts des soins médicaux.

L’augmentation rapide de la demande de formes posologiques pédiatriques et gériatriques à libération prolongée devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De même, les médicaments à libération prolongée ont été largement acceptés par rapport aux formulations à libération immédiate du même médicament qui est également prévisible pour améliorer la croissance du marché des médicaments à libération prolongée. En outre, l’augmentation du financement gouvernemental et l’augmentation de la sensibilisation des gens aux avantages de la libération prolongée devraient également stimuler le taux de croissance du marché.

Étendue du marché mondial des médicaments à libération prolongée et taille du marché

Le marché des médicaments à libération prolongée est segmenté en fonction de la voie d’administration, du mode et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le segment des voies d’administration du marché des médicaments à libération prolongée peut être segmenté en voies orales , intramusculaires, sous-cutanées, transdermiques, intraveineuses et autres.

En fonction du mode, le marché des médicaments à libération prolongée peut être segmenté en vente libre et sur ordonnance.

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments à libération prolongée peut être segmenté en pharmacies hospitalières et en pharmacies en ligne.

Analyse au niveau du pays du marché des médicaments à libération prolongée

Le marché des médicaments à libération prolongée est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays par voie d’administration, mode et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments à libération prolongée sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est en tête du marché des médicaments à libération prolongée en raison d’investissements continus en R&D et de la disponibilité de technologies hautement sophistiquées. La région Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du développement rapide des infrastructures de soins de santé et des investissements constants des entreprises dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médicaments à libération prolongée

Le paysage concurrentiel du marché Médicaments à libération prolongée fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des médicaments à libération prolongée.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des médicaments à libération prolongée sont Alkermes, Johnson & Johnson Services, Inc, Pfizer Inc, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Boston Scientific Corporation, Baxter, Abbott, GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Sanofi, F. Hoffmann. -La Roche Ltd, Merck & Co., Inc., AstraZeneca, Allergan, Ipsen Pharma, Endo International plc, Janssen Pharmaceuticals, Inc., Eli Lilly and Company, Genentech, Inc. et Lonza parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché des médicaments à libération prolongée sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) séparément. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

