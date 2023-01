marché des médias de filtration de gaz en Europe devrait atteindre une valeur de 878,52 millions USD d’ici 2029

Le marché européen des médias de filtration de gaz connaît une croissance significative en raison du nombre d’effets nocifs associés à l’air impur et aux gaz toxiques qui ont augmenté la demande de médias de filtration de gaz dans la région. De plus, l’inclinaison croissante des consommateurs, en particulier après le COVID-19, vers les produits de filtration de l’air pour rester en bonne santé et éviter les conditions médicales. De plus, les restrictions légales croissantes contre la pollution de l’air et de l’eau en Europe et l’attention accrue portée à la protection de l’environnement rendent les médias de filtration des gaz encore plus intrigants. Ainsi, cela aidera le marché à se développer dans les années à venir. Data Bridge Market Research analyse que le marché des médias de filtration de gaz devrait atteindre une valeur de 878,52 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

Définition du marché

Les médias de filtration en phase gazeuse sont ceux qui sont utilisés dans le processus d’élimination des polluants et des impuretés de l’air à l’aide d’agents chimiques et de médias filtrants spécialisés. Plus précisément, les permanganates de sodium ou le charbon actif, très appréciés par une vaste base de consommateurs, constituent le média filtrant dans la plupart des cas. En règle générale, les matériaux absorbants, également connus sous le nom de systèmes de filtrage en phase gazeuse, sont utilisés pour absorber les contaminants chimiques et les éliminer avec précision de l’air intérieur. Les lits à garnissage et les filtres combinés sont les produits les plus courants pour arrêter la contamination de l’air. De plus, il aide à l’élimination des déchets industriels et des polluants gazeux toxiques dangereux sont rejetés dans l’environnement, nuisant à la qualité de l’air et mettant en danger la santé humaine.

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2022, la filtration d’air de MANN+HUMMEL est passée à un modèle de vente basé sur le distributeur. Le grand potentiel de ces partenariats solides contribue à la croissance et au succès.

En avril 2021, Freudenberg Filtration Technologies a conçu une solution d’ingénierie de remplissage stérile avec de nombreuses pièces pour garantir une qualité d’air hygiénique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des médias de filtration de gaz en Europe

Le paysage concurrentiel du marché des médias de filtration de gaz en Europe fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus ne concernent que les entreprises se concentrant sur le marché européen des médias de filtration de gaz.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des médias de filtration de gaz sont Camfil, American Air Filter Company, Inc., Donaldson Company, Inc., Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co. KG, Bry-Air, PureAir Filtration, LLC, MAYAIR MANUFACTURING (M) SDN BHD, Molecular Products Group, MANN+HUMMEL, PURAFIL, INC., entre autres.

Portée du marché des médias de filtration de gaz en Europe

Le marché européen des médias de filtration de gaz est segmenté par type, type de média, application et utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Taper

Filtres à lit garni (lit fin)

Filtres combinés (à lit profond)

Sur la base du type, le marché européen des médias de filtration de gaz est segmenté en filtres à lit fixe (lit mince) et en filtres combinés (lit profond).

Type de support

Charbon actif

Alumine activée

Mélangé

Sur la base du type de support, le marché européen des supports de filtration de gaz est segmenté en charbon actif, alumine activée et mélange.

Application

Contrôle de la corrosion et des gaz toxiques

Contrôle des odeurs

Sur la base de l’application, le marché européen des médias de filtration de gaz est segmenté en contrôle de la corrosion et des gaz toxiques et contrôle des odeurs.

Utilisateur final

Pâte Et Papier

Produits chimiques et pétrochimiques

Métaux et exploitation minière

Aliments et boissons

Hospitalité

Soins de santé

Utilitaires

Fabrication de semi-conducteurs

Eau et eaux usées

Autres

Avantages de ce rapport de marché :

Enquête sur l’évolution des éléments sérieux de l’entreprise et saisie du reste de qualité engageante des différents articles/arrangements/avancées sur le marché des médias de filtration de gaz en Europe.

Perspectives avancées sur les facteurs qui stimulent et contrôlent le développement du marché

Analyse complète des segments de produits clés et de leur estimation de croissance pour une compréhension facile

Fournit un avantage concurrentiel aux entreprises opérant sur le marché

Recommandations stratégiques aux entreprises établies ainsi qu’aux nouveaux entrants dans l’industrie

Analyse approfondie des segments de marché et aperçu complet du marché pour aider à formuler des stratégies d’investissement

Raisons d’acheter le rapport sur le marché des médias de filtration de gaz en Europe

Basé sur la segmentation des facteurs économiques et non économiques, le rapport sur le marché des médias de filtration de gaz en Europe fournit une analyse qualitative et quantitative du marché.

Le rapport Europe Gas Filtration Media Market fournit des informations sur la valeur marchande (USD) pour chaque segment et sous-segment.

Le rapport met en évidence les régions et les segments qui devraient afficher la croissance la plus rapide et dominer le marché.

Ce rapport analyse le marché européen des médias de filtration de gaz par zone géographique, en mettant en évidence la consommation du produit dans chaque région et en identifiant les facteurs qui ont affecté le marché dans chaque région.

Paysage concurrentiel détaillé qui comprend le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux produits et services, les expansions commerciales et les acquisitions d’entreprises profilées au cours des cinq dernières années.

Profils détaillés des principaux acteurs du marché comprenant des aperçus de la société, des informations sur la société, une analyse comparative des produits et des analyses SWOT.

Tendances du marché et perspectives d’avenir pour l’industrie sur la base des développements récents (y compris les opportunités, les moteurs, les défis et les contraintes des marchés émergents et développés).

Une analyse approfondie du marché des médias de filtration de gaz en Europe est fournie par l’analyse des cinq forces du marché par Porter, ainsi que des informations sur le marché à l’aide de la chaîne de valeur.

Il y a 13 sections pour présenter le marché des médias de filtration de gaz en Europe:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8: Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Résultats et conclusion des études de marché sur les médias de filtration de gaz en Europe, annexe, méthodologie et source de données

