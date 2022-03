Marché des médias de contraste à microbulles: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Une équipe compétente déploie des efforts minutieux avec ses capacités potentielles pour générer le meilleur rapport d’étude de marché. La méthodologie de recherche clé employée ici par l’équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Il a été assuré que ce rapport d’activité met à la disposition des clients des connaissances et des informations absolues sur le nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation. Le rapport d’activité gagnant aide les clients à reconnaître les nouvelles opportunités et les clients les plus importants pour la croissance de leur entreprise et l’augmentation de leurs revenus.

Le marché des produits de contraste à microbulles devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 25,40 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de la demande de procédures guidées par l’image et de diagnostic est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché des produits de contraste à microbulles.

Le produit de contraste ou agent de contraste est défini comme une substance généralement transparente aux rayons X et utilisée en imagerie médicale pour accélérer le contraste des fluides ou de la structure. En cardiologie et en radiologie, les microbulles sont utilisées comme agent de pool sanguin pour l’imagerie par ultrasons de contraste. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que la thérapie génique, l’administration de cellules souches, l’administration de médicaments, l’imagerie moléculaire et autres. Les microbulles peuvent également fonctionner avec des molécules de ligand qui se limitent aux marqueurs moléculaires de la maladie. La fonction principale des agents de contraste ultrasonores à base de microbulles est de surveiller l’état du biomarqueur de l’endothélium vasculaire, l’imagerie de l’inflammation, la visualisation de la vascularisation tumorale et autres.

La population gériatrique croissante stimulera la croissance du marché, augmentera également la prévalence des maladies chroniques, augmentera les investissements en recherche et développement dans les agents de contraste, augmentera la prévalence du cancer et des Cvds, augmentera la demande de diagnostic précoce et augmentera le Le volume des examens Ct et IRM sont quelques-uns des facteurs cruciaux, parmi d’autres, qui stimulent la croissance du marché des produits de contraste à microbulles. De plus, l’augmentation de la complexité associée au retardement des ultrasons à contraste conducteur amélioré créera de nouvelles opportunités pour le marché des produits de contraste à microbulles au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, l’augmentation de la complexité associée au retardement des ultrasons améliorés par le contraste et la sensibilisation accrue aux effets secondaires et à la réaction allergique des agents de contraste sont les principaux facteurs, parmi d’autres, agissant comme des contraintes, et mettront davantage à l’épreuve le marché des produits de contraste à microbulles dans le période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des produits de contraste à microbulles sont Lantheus Medical Imaging, Inc., Bracco Imaging SpA., GENERAL ELECTRIC COMPANY, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, nanoPET Pharma GmbH, Trust Bio-sonics, FUJIFILM VisualSonics Inc., Trivitron Healthcare et Siemens parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de traitement de la gestion de la douleur arthrosique sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) séparément. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché des médias de contraste à microbulles et taille du marché

Le marché des produits de contraste à microbulles est segmenté en fonction du domaine thérapeutique, de l’application, de la voie d’administration, de la forme et des procédures. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché des produits de contraste à microbulles est segmenté en maladies cardiovasculaires, maladies rénales et associées et autres. Basé sur application, le marché des produits de contraste à microbulles est segmenté en imagerie moléculaire, thérapie génique, administration de médicaments et administration de cellules souches. Basé sur voie d’administration, le marché des produits de contraste à microbulles est segmenté en rectal, oral et injectable.Basé sur forme, le marché des produits de contraste à microbulles est segmenté en comprimés, poudres, liquides et pâtes. Le marché des produits de contraste à microbulles est également segmenté sur la base de procédures en rayons X/tomodensitométrie (CT) et imagerie par résonance magnétique (IRM).

Les pays couverts par le rapport sur le marché des agents de contraste à microbulles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marchéActeurs clés du marché impliqués dans cette industrieAnalyse détaillée de la segmentation du marchéAnalyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché de DBMR

