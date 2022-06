Marché des matériaux magnétiques doux 2022 Tendances clés, applications et développements futurs jusqu’en 2030

Le marché mondial des matériaux magnétiques doux croîtra à un TCAC de 8 . 2 % de 2022 à 2030 . Les matériaux magnétiques doux ont l’efficacité d’être facilement magnétisés et démagnétisés . Ils ont généralement une coercivité intrinsèque inférieure à 1 000 Am – 1 et sont principalement utilisés pour améliorer le flux produit par un courant électrique . Les matériaux magnétiques doux sont largement utilisés dans diverses applications telles que les moteurs électriques, la réception de signaux radio, la production et la transmission d’énergie électrique, les micro-ondes, les relais, les solénoïdes, le blindage magnétique et les électroaimants .

Le marché mondial des matériaux magnétiques doux a connu une croissance importante ces dernières années, en raison de l’évolution de l’industrie automobile mondiale et de la demande accrue de véhicules électriques . Les fabricants se concentrent désormais davantage sur la production de véhicules légers et sur la réduction de la dépendance aux carburants conventionnels pour réduire les émissions de dioxyde de carbone en raison des politiques environnementales gouvernementales strictes . Les matériaux magnétiques doux sont largement utilisés dans les moteurs électriques . Une augmentation de la demande et de la production de véhicules électriques entraîne une augmentation des besoins en moteurs électriques . Ce facteur devrait accroître la demande de matériaux magnétiques doux et stimuler la croissance de ce marché . De plus, les matériaux magnétiques doux sont également utilisés dans les moteurs à courant continu sans balais, qui sont principalement utilisés dans diverses applications industrielles telles que les moteurs linéaires, les servomoteurs, les actionneurs pour robots industriels, les moteurs d’entraînement d’extrudeuse et les entraînements d’alimentation pour les machines-outils à commande numérique .

La demande de moteurs à courant continu sans balais devrait augmenter considérablement, entraînant une forte augmentation de la demande de matériaux magnétiques doux en raison de l’industrialisation rapide dans les économies émergentes . Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des matériaux magnétiques doux . Cependant, la croissance du marché mondial des matériaux magnétiques doux devrait être entravée par la volatilité inattendue des prix des matières premières . C’est un défi pour les fabricants de fournir des produits de qualité à bas prix . Cependant, on estime qu’une augmentation de la demande de matériaux magnétiques doux des économies émergentes créera des opportunités lucratives pour la croissance de ce marché .

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/soft-magnetic-materials-market

Dynamique du marché mondial des matériaux magnétiques doux

Conducteurs : Augmentation de la demande de véhicules électriques et hybrides

Les véhicules électriques ( VE ) utilisent des moteurs électriques ou des moteurs de traction pour la propulsion . Un véhicule électrique est alimenté par des batteries, des panneaux solaires et un générateur électrique qui convertit le carburant en électricité . Un véhicule électrique hybride ( HEV ) combine des sources conventionnelles et électriques pour la propulsion . Les moteurs de traction utilisés dans ces véhicules sont des moteurs à courant continu ( CC ) . Le moteur à courant continu est une série d’enroulements de champ . Ces moteurs ont un meilleur contrôle de la vitesse, ont une efficacité plus élevée, aucune étincelle, une durée de vie plus longue, un rapport couple / poids plus élevé, plus de fiabilité et moins de bruit. Dans les moteurs à courant continu, l’électricité à courant continu est dirigée vers un onduleur, convertie en électricité à courant alternatif ( CA ) et connectée à un moteur à courant alternatif triphasé .

Les matériaux magnétiques doux ont une boucle d’hystérésis magnétique étroite pour minimiser les pertes et maximiser la perméabilité ; ainsi, ils sont utilisés dans les moteurs de traction pour réduire les pertes d’énergie . Par conséquent, les matériaux magnétiques doux sont largement utilisés dans les pièces de moteurs de véhicules électriques, les moteurs, les composants liés à l’allumage et d’autres composants automobiles électriques hautement fonctionnels . L’augmentation de la consommation et de la production de véhicules électriques influence l’adoption des moteurs à courant continu, ce qui entraîne finalement la demande de matières premières liées à la production de batteries .

Contraintes : Instabilité des prix des matières premières

Les matériaux magnétiques doux sont utilisés dans diverses pièces automobiles, moteurs, moteurs électriques, capteurs, transformateurs, selfs, dispositifs médicaux, mines, etc. Les propriétés de perméabilité et de coercivité élevées des matériaux magnétiques doux améliorent l’efficacité du moteur et l’efficacité de la transmission en raison de la perte de puissance réduite . Les matières premières utilisées dans les matériaux magnétiques doux sont le cobalt, le nickel, le fer et d’autres alliages dérivés de ces métaux .

Les matériaux magnétiques doux étant un marché de niche, sont fortement affectés par les fluctuations de prix de ces métaux . En réponse à l’instabilité de la tendance des prix, les fabricants de diverses industries d’utilisation finale sont confrontés à plusieurs défis, qui entravent l’offre du matériau, notamment le cobalt, le nickel et les alliages . En raison d’un approvisionnement irrégulier, le marché a été confronté à un écart instable entre l’offre et la demande de cobalt, de nickel et de leurs alliages . Par conséquent, la fluctuation du prix des matières premières est une source clé qui entrave davantage la croissance du marché mondial des matériaux magnétiques doux .

Opportunités : Développement de matériaux magnétiques doux nano – structurés

La demande accrue de matériaux magnétiques doux dans les secteurs de l’automobile, de la santé, de l’énergie et de l’électricité, de l’aviation et de diverses autres industries a entraîné une augmentation des activités de R&D . Les entreprises se livrent au développement continu de la technologie actuelle des matériaux magnétiques doux afin de les améliorer pour une meilleure efficacité et une moindre perte d’énergie pendant le processus . Les nanoparticules magnétiques douces présentent un comportement inhabituel varié par rapport aux matériaux en vrac . Cela est dû à la brisure de symétrie, aux effets de surface / interface, au transfert de charge ou aux interactions magnétiques . Les matériaux nano – structurés possèdent une résistance élevée, une ductilité dans des matériaux normalement fragiles, une usure –résistance, dureté améliorée, résistance à la corrosion – résistance à l’érosion – résistance et activité chimique plus élevée . Les matériaux nanocristallins magnétiques doux ont une coercivité plus élevée et des propriétés de faible rémanence . Ces matériaux peuvent être destinés au stockage de données, aux couches minces dans les médias et le divertissement, à l’électronique de puissance et aux capteurs . Le matériau magnétique doux nano – structuré aux propriétés améliorées devrait offrir de nouvelles opportunités de croissance au cours de la période de prévision .

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/soft-magnetic-materials-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché des matériaux magnétiques doux en fonction du matériau et de la verticale industrielle aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives matérielles ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Cobalt

Le fer

Nickel

Acier électrique

Les autres

Par perspectives verticales de l’industrie ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Automobile

Électrique et Électronique

Télécommunication

Énergie et puissance

Les autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment du fer devrait représenter la plus grande part de marché, par matériau

Sur la base des matériaux, le marché mondial des matériaux magnétiques doux est divisé en cobalt, fer, nickel, acier électrique et autres . En 2021, le segment du fer représentait la plus grande part de marché de 41 . 0 % sur le marché mondial des matériaux magnétiques doux . Le fer contient une minuscule teneur en carbone ( moins de 0,1 % ) . Ce matériau est affiné pour obtenir le maximum de perméabilité et moins de force coercitive pour en faire un matériau magnétique doux . Mais, il produit une perte de courant de Foucault lorsqu’il est soumis à une densité de flux très élevée en raison d’une faible résistivité .

Le matériau magnétique doux à base de fer est largement utilisé dans de nombreux appareils et instruments électriques tels qu’un noyau de matériau magnétique pour les électroaimants, les composants basse fréquence pour les instruments électriques à relais car il produit une perte de courant de Foucault . La demande de dispositifs de relais augmente considérablement en raison de l’augmentation de la production d’électricité sur le réseau électrique pour déclencher un disjoncteur lorsqu’un défaut est détecté lors de la transmission d’électricité . En outre, une augmentation des activités de développement des infrastructures dans des pays en développement tels que l’Inde, la Chine, le Vietnam et les Philippines conduit à la construction de nouvelles lignes de chemin de fer . Ce facteur devrait augmenter la demande de dispositifs de relais de signalisation ferroviaire et ainsi stimuler la croissance du matériau magnétique doux à base de fer .

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/soft-magnetic-materials-market

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des matériaux magnétiques doux a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord devrait avoir le TCAC le plus élevé de 8 . 6 % au cours de la période de prévision . L’utilisation de matériaux magnétiques doux dans les moteurs d’avion a un impact positif sur le marché . L’augmentation de la production d’électricité par le biais de nouvelles sources renouvelables conduit finalement à une augmentation du nombre de transformateurs et stimule le marché des matériaux magnétiques doux . Une augmentation des expéditions d’avions stimule la croissance du marché aux États-Unis . S. _

Le marché des matériaux magnétiques doux trouve une application dans l’industrie de l’énergie et de l’électricité, des télécommunications et de l’aviation en Amérique du Nord . Il a une énorme demande dans l’industrie de l’énergie et de l’électricité pour la production d’électricité et l’industrie aéronautique dans les APU en raison des propriétés de perméabilité élevées des matériaux magnétiques doux . L’augmentation de la demande d’avions neufs et d’électricité offre des opportunités de croissance pour le marché des matériaux magnétiques doux . L’utilisation de matériaux magnétiques doux dans les moteurs d’avion a un impact positif sur le marché . L’augmentation de la production d’électricité par le biais de nouvelles sources renouvelables conduit finalement à une utilisation accrue des transformateurs et stimule le marché des matériaux magnétiques doux . Une augmentation des expéditions d’avions stimule la croissance du marché aux États-Unis . S. _

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/soft-magnetic-materials-market

Principaux acteurs du marché

Les fabricants de matériaux magnétiques doux sont ceux qui se concentrent principalement sur la production de matériaux magnétiques doux et d’alliages associés . Les principaux acteurs de l’industrie principalement impliqués dans la production de matériaux magnétiques doux comprennent Melrose Industries PLC, Daido Kogyo Co. Ltd. _ , Vacuumschmelze GmbH et Co . KG , Toshiba Materials Co. , Ltd. , AMES, Mate Co. , Ltd, Hitachi Metals, Ltd . , GRUNDFOS A / S, Sumitomo Metal Mining Co . , Ltd. , Steward Advanced Materials Inc . , et SG Technologies .