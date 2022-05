Marché des matériaux de pneus | Aperçus de l’industrie, croissance, tendances, analyse approfondie et perspectives jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des matériaux pour pneus affichera un TCAC de 5,1 % pour la période de prévision 2022-2029.

Un pneu est un composant important d’un véhicule car il s’adapte à une empreinte conçue pour correspondre au poids du véhicule. La plupart des pneus, tels que ceux que l’on voit sur les automobiles et les vélos, sont des structures gonflées pneumatiquement qui fournissent un coussin robuste qui absorbe les chocs lorsque le pneu roule sur un terrain accidenté. Le caoutchouc synthétique, le caoutchouc naturel, le tissu et les câbles en acier, ainsi que le noir de carbone et d’autres composés chimiques, sont utilisés pour fabriquer des pneus. Le caoutchouc butadiène et le caoutchouc styrène-butadiène sont les deux principaux polymères de caoutchouc synthétique utilisés dans la fabrication des pneus.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des matériaux pour pneus sont Orion Engineered Carbons GmbH, SIBUR International GmbH, Koninklijke Philips NV, Dongying City Longxing Chemical Co., Ltd., American Zinc Recycling., Teijin Aramid BV, Umicore, SRF LIMITED, Heuver Tyrewholesale BV, ATG COGNIZANT, China Petroleum & Chemical Corporation, Royal Dutch Shell, Chevron Corporation, Nynas AB, PetroChina Company Limited, Exxon Mobil Corporation., US Zinc., PPG Industries, Inc., Metro Tyre, Federal Corporation, Carlisle Companies Inc. , Pneus Birla., PT. Multistrada Arah Sarana Tbk., Nokian Tyres plc. et Australian Tire Traders., entre autres.

Portée du marché mondial des pneus et taille du marché

Le marché des matériaux pour pneumatiques est segmenté en fonction du type et du type de véhicule. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des matériaux pour pneus est segmenté en élastomères, charges renforçantes, plastifiants, produits chimiques, renforts métalliques, renforts textiles, autres.

Sur la base du type de véhicule, le marché des pneus est segmenté en voitures particulières, camions, bus, véhicules agricoles, etc.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché des pneus: il comprend six sections, le champ de recherche, les principaux fabricants couverts, les fragments de marché par type, les parts de marché des pneus par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché des matériaux de pneus: Ici, l’opposition sur le marché mondial des matériaux de pneus est disséquée, par valeur, revenu, transactions et part du gâteau par organisation, taux du marché, paysage de circonstances impitoyables et modèles les plus récents, consolidation, développement, obtention , et des parties de l’industrie globale des grandes organisations.

Profils de matériaux de pneus des fabricants : ici, les principaux acteurs du marché mondial des matériaux de pneus sont considérés comme dépendants de la région des transactions, des éléments clés, de l’avantage net, du revenu, du coût et de la création.

État du marché des matériaux de pneus et perspectives par région : dans ce segment, le rapport examine l’avantage net, les transactions, les revenus, la création, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial des matériaux de pneus est examiné en profondeur en fonction de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application de matériau de pneu ou utilisateur final : Ce segment de l’étude d’exploration montre comment des sections extraordinaires de client final/d’application s’ajoutent au marché mondial des matériaux de pneu.

Prévisions du marché des matériaux de pneus : côté production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur la conjecture de la création et de l’estime de la création, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de la création et de la création par type.

Résultats et conclusion de la recherche sur les matériaux de pneus: C’est l’un des derniers segments du rapport où les découvertes des enquêteurs et la fin de l’étude d’exploration sont données.

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, taille du marché de l’Amérique latine (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de Tire Material.

Situation opérationnelle des principaux fabricants mondiaux (ventes, chiffre d’affaires, taux de croissance et marge brute) de Tyre Material.

Principaux pays mondiaux (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Mexique, Brésil, C. Amérique, Chili, Pérou, Colombie) taille du marché (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de Tire Material.

Différents types et applications de matériau de pneu, part de marché de chaque type et application par chiffre d’affaires.

Prévision de la taille du marché mondial des pneus (ventes, revenus) par régions et pays de 2022 à 2028 du pneu.

Matières premières et équipements de fabrication en amont, analyse de la chaîne industrielle du matériau de pneu.

Analyse SWOT du matériau des pneus.

Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet de matériau de pneu.

