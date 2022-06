Marché des matériaux de construction écologiques Tendances, croissance, état du rapport et prévisions jusqu’en 2028

Les matériaux de construction écologiques sont les matériaux qui sont principalement utilisés pour la construction de structures économes en énergie. Les matériaux de construction écologiques réduisent l’empreinte carbone de l’ensemble du bâtiment ou diminuent les émissions nocives. Ceux-ci comprennent les matériaux en terre, le bois, les coffrages à béton isolés, les sacs de terre, l’acier, la cellulose, les composites, le polyuréthane, le fibrociment et autres.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des matériaux de construction écologiques jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des matériaux de construction écologiques avec une segmentation détaillée du marché par matériau, utilisateur final et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des matériaux de construction écologiques et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Sur la base des matériaux, le marché mondial des matériaux de construction écologiques est segmenté en matériaux en terre, coffrages en béton isolés, acier, composites, fibrociment, etc.

Basé sur l’utilisation finale, le marché est divisé en résidentiel, commercial

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs

Des normes strictes par le gouvernement pour réduire l’empreinte carbone

Sensibilisation croissante à l’empreinte carbone associée aux émissions nocives pour l’environnement parmi la population

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des matériaux de construction écologiques de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des matériaux de construction écologiques dans ces régions.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION VERTS

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits. En plus de cela, les interdictions de voyager dans le monde imposées par les pays d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord affectent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariats.

ACTEURS DU MARCHÉ

Le rapport couvre les principaux développements du marché des matériaux de construction écologiques en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché du marché des matériaux de construction écologiques s’attendent à des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de matériaux de construction écologiques sur le marché mondial.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des matériaux de construction écologiques. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

1. Alumasc Group plc.

2. BASF SE

3. Binderholz GmbH

4. DuPont de Nemours, Inc.

5. Société Homasote

6. Groupe Kingspan

7. Owen Corning

8. PPG Industries Inc.

9. Wienerberger AG

10. Éconaure

