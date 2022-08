Marché des matériaux de construction durables Moteurs, contraintes, fusion, acquisition, analyse SWOT, analyse PESTELE et opportunités commerciales d’ici 2027

Le marché mondial des matériaux de construction durables devrait atteindre 574,93 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des matériaux de construction durables observe une forte demande attribuée à la demande croissante de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments. L’isolation du toit, des murs, du grenier et des fondations est une exigence vitale pour les bâtiments résidentiels économes en énergie. De plus, le verre étant un isolant inefficace, le déploiement de verres écoénergétiques dans les fenêtres transparentes, les enveloppes et les puits de lumière réduit considérablement la perte ou le gain de chaleur, entraînant une réduction du transfert de chaleur et de la condensation de vapeur. Par exemple, il a été constaté que le verre écoénergétique réduit la consommation énergétique globale des bâtiments d’environ 8,0 % à 10,0 % et offre ainsi des économies sur les coûts d’exploitation. Les matériaux de construction durables contribuent de manière significative à l’efficacité énergétique, ce qui entraîne une réduction des émissions.

En outre, le rapport fournit une analyse complète des facteurs susceptibles de renforcer ou d’entraver la croissance du marché dans les années à venir. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 qui se déroule actuellement comme un facteur clé du marché. Le rapport fournit une estimation approfondie de l’impact global de la pandémie sur le marché des matériaux de construction durables et ses segments vitaux. Le rapport examine également l’impact de la pandémie dans différentes régions du marché. Il propose également une évaluation actuelle et future de l’impact de la pandémie sur le marché des matériaux de construction durables.

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2020, DuPont a annoncé le développement de la nouvelle génération d’isolant de marque Styrofoam™ pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de maintenir des performances modernes élevées. La conception des bâtiments.

Il existe une demande croissante de bâtiments à consommation énergétique nette zéro qui génèrent suffisamment d’énergie renouvelable pour suffire à leurs besoins annuels de consommation d’énergie, réduisant ainsi la consommation d’énergie non renouvelable et alimentant la demande de matériaux de construction durables

La tendance croissante au biomimétisme offre une vaste gamme de matériaux pour l’efficacité de l’eau, l’environnement thermique, l’efficacité structurelle, les systèmes zéro déchet et l’approvisionnement énergétique qui sont cruciaux pour la construction durable.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des matériaux de construction durables en fonction du type de produit, de l’application , utilisateurs finaux et région :

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Structurel

Intérieur

Extérieur

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Isolation

Toiture

Charpente

Finition intérieure

Revêtement extérieur

Autres

Perspectives pour les utilisateurs finaux (Revenus , milliards USD; 2017-2027)

résidentielles

commerciales

industrielles

(chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste du LATAM

MEA

Arabie Saoudite

Émirats Arabes Unis

Reste de la MEA

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché des matériaux de construction durables ainsi que l’analyse de leurs stratégies commerciales, leurs activités de fusions et acquisitions, leurs plans d’investissement, leur portefeuille de produits, leur situation financière, leur bénéfice brut. la marge et les capacités de production et de fabrication.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Bauder Limited, RedBuilt LLC, DuPont, Lafarge, Alumasc Group PLC, CertainTeed Corporation, PPG Industries, BASF SE, Forbo International SA et BinderHolz GmbH, entre autres.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/construction-sustainable-materials-market

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Matériaux de construction durables?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie des matériaux de construction durables?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Matériaux durables de construction?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché des matériaux de construction durables d’ici 2027?

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

