Marché des masques et circuits de ventilation non invasifs 2021 – Analyse globale de l’industrie, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2028

Le marché des masques et circuits de ventilation non invasive devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,98% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 765,42 millions de dollars d’ici 2028. Rapport d’étude de marché Data Bridge sur la ventilation non invasive Le marché des masques et circuits fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La récente pandémie de COVID-19 accélère la croissance du marché des masques et circuits de ventilation non invasive.

La ventilation non invasive (VNI) fait référence au type de produits qui soutiennent la respiration du patient sans avoir besoin d’une intubation ou d’une trachéotomie. Ils aident à fournir un traitement efficace avec moins de risque d’infection et une survie élevée chez les patients souffrant d’insuffisance respiratoire.

L’augmentation de la prévalence des troubles respiratoires chez les consommateurs du monde entier est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des masques et circuits de ventilation non invasifs. L’augmentation du nombre d’hôpitaux se concentrant sur l’utilisation de méthodes avancées pour le traitement de diverses maladies telles que les maladies aéroportées et infectieuses tels que COVID-19 et l’augmentation du fardeau des soins de santé accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de l’adoption de mesures extrêmes pour produire plus de masques et de circuits de ventilation non invasifs par le gouvernement en raison de la demande urgente des hôpitaux et les initiatives prises par le gouvernement pour fournir des masques de protection respiratoire influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation du besoin de mécanismes de sécurité améliorés, l’amélioration des infrastructures de santé et l’augmentation des maladies infectieuses affectent positivement le marché des masques et circuits de ventilation non invasive. En outre, la recherche et le développement et les innovations de produits offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, les inquiétudes concernant les effets secondaires tels que l’aérophagie, les nausées, les vomissements et l’aspiration devraient entraver la croissance du marché. L’inadéquation de la VNI pour les patients en chirurgie gastro-intestinale supérieure devrait remettre en cause le marché des masques et circuits de ventilation non invasifs au cours de la période de prévision 2021-2028.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des masques et circuits de ventilation non invasifs sont Hamilton Medical, Fisher & Paykel Healthcare Limited., Air Liquide Medical Systems, Koninklijke Philips NV, ResMed, Drägerwerk AG & Co. KGaA, ARMSTRONG MEDICAL, Cardinal Health. , Well Lead Medical Co., Ltd., VYAIRE MEDICAL, INC., Intersurgical Ltd, Ambu A/S., BMC Medical Co., Ltd., Pulmodyne, Inc., Sleepnet Corporation., DeVilbiss Healthcare LLC, Zeal Medical., Dashmesh Sonail Healthcare Private Limited., niverse Surgical Equipment Co. et Entrusted Medical Devices parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Segmentation du marché :

Marché mondial des masques et circuits de ventilation non invasifs, par produit (circuits de ventilation non invasifs, masques de ventilation non invasifs), application (anesthésie, dysfonctionnement respiratoire, maladies pulmonaires obstructives chroniques, pneumonie, autres), utilisateur final (hôpitaux, chirurgie ambulatoire Centres, soins intensifs, soins néonatals intensifs, paramètres de soins à domicile), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde , Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Portée du marché et taille du marché des masques et circuits de ventilation non invasifs

Le marché des masques et circuits de ventilation non invasifs est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du produit, le marché des masques et circuits de ventilation non invasive est segmenté en circuits de ventilation non invasive et masques de ventilation non invasive. Les circuits de ventilation non invasive sont en outre segmentés en circuits jetables de ventilation non invasive et circuits réutilisables de ventilation non invasive. Le masque de ventilation non invasive est en outre segmenté en masques jetables de ventilation non invasive et masques réutilisables de ventilation non invasive.

Sur la base des applications, le marché des masques et circuits de ventilation non invasifs est segmenté en anesthésie , dysfonctionnement respiratoire, maladies pulmonaires obstructives chroniques , pneumonie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des masques et circuits de ventilation non invasive est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, soins intensifs, soins intensifs néonatals et soins à domicile.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des masques et circuits de ventilation non invasifs vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, base installée de différents types de produits pour le marché des masques et circuits de ventilation non invasifs, impact de la technologie utilisant la ligne de vie courbes et évolutions des scénarios réglementaires de santé et leur impact sur le marché des masques et circuits de ventilation non invasive et. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Région et pays (personnalisable) :

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Le coronavirus peut influencer l’économie mondiale de trois manières principales : en influençant directement la création et la demande, en perturbant le réseau de magasins et le marché, et par son effet monétaire sur les entreprises et les secteurs d’activité monétaires. L’épisode de COVID-19 a eu des impacts sur de nombreux points de vue, tels que les vols annulés, les boycotts de voyages et les cafés isolés fermés toutes les occasions à l’intérieur confinées dans plus de quarante pays. la population et la vulnérabilité face à l’avenir.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Masques et circuits de ventilation non invasifs

Le paysage concurrentiel du marché des masques et circuits de ventilation non invasive fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des masques et circuits de ventilation non invasive.

