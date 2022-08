Marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie par application, croissance future, tendances, principaux acteurs clés, opportunités commerciales et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’étude de marché sur la ventilation artificielle et les masques d’anesthésie a été formulé en utilisant des étapes de base pour effectuer une analyse d’étude de marché qui comprend une enquête, des groupes de discussion, des entretiens personnels, des observations et des essais sur le terrain. Ce document de marché à grande échelle couvre le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyse de manière approfondie leurs compétences de base et dessine un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport fournit une étude globale sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. Grâce à l’utilisation d’excellentes ressources et des outils les plus récents, le meilleur rapport sur le marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie a été créé pour favoriser la croissance de l’entreprise. Marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie

Le rapport d’analyse donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide au sein du cadre de prévision de l’estimation. Selon ce rapport de marché, le marché mondial devrait connaître un taux de croissance relativement plus élevé au cours de la période de prévision. Les données et les informations concernant le secteur de la santé proviennent de sources cohérentes telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises et des revues qui sont ensuite vérifiées et validées par les experts du marché. Pour renforcer l’organisation et prendre de meilleures décisions pour conduire l’entreprise sur la bonne voie, le document de marché sur la ventilation artificielle et les masques d’anesthésie est la clé.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la ventilation artificielle et des masques d’anesthésie, qui s’élevait à 2,19 milliards USD en 2021, atteindrait 3,34 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline , analyse des prix et cadre réglementaire.

Les masques de ventilation artificielle et d’anesthésie sont les plus couramment utilisés dans les salles d’opération en raison d’une augmentation des centres dentaires et des hôpitaux, d’une augmentation des remboursements d’assurance et des besoins non satisfaits élevés dans les économies émergentes. Ils sont également utilisés dans les unités de soins intensifs, les salles dentaires, les salles de chirurgie, les services d’urgence et les soins à domicile sont la raison de la croissance du marché.

La ventilation artificielle fait référence aux appareils qui fournissent de l’énergie au corps afin de remplacer ou d’améliorer la fonction des muscles inspiratoires. Pour les chirurgies, les masques d’anesthésie sont utilisés pour maintenir le patient entièrement endormi (inconscient) pendant la procédure. Ils contribuent tous à la sécurité du patient en proposant de nouveaux modes de ventilation tels que la ventilation en pression contrôlée, la ventilation obligatoire intermittente synchronisée et la ventilation assistée inspiratoire (PSV).

Dynamique du marché mondial des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie

Conducteurs

Population gériatrique croissante

La croissance de la population gériatrique dynamise le marché de la ventilation artificielle et des masques d’anesthésie. La population gériatrique mondiale était estimée à 2,19 milliards en 2021 par les Nations Unies. L’apparition de maladies chroniques telles que le cancer, la MPOC, l’insuffisance rénale, l’apnée du sommeil et la maladie coronarienne augmente à mesure que la population âgée augmente. En conséquence, la demande de traitements chirurgicaux, ainsi que de masques de ventilation artificielle et d’anesthésie, est en augmentation.

Augmentation de la demande de services de soins à domicile

La croissance de la population âgée, qui est plus sensible à diverses affections, l’augmentation des opérations dans les salles d’urgence et l’essor des services de soins à domicile contribuent tous à la croissance du marché. En outre, la disponibilité sur le marché de divers masques de ventilation, tels que des masques complets, des masques nasaux, des masques hybrides, des masques buccaux et des oreillers nasaux, offrirait aux patients souffrant d’apnée du sommeil une large gamme de produits parmi lesquels choisir, soutenant la croissance du marché.

Opportunités

La prévalence croissante de la MPOC a eu un impact sur l’industrie de la ventilation artificielle et des masques d’anesthésie ces dernières années. Selon l’OMS, la maladie est en passe de devenir la troisième cause de décès dans le monde. La MPOC affecte environ 12,7 millions de personnes aux États-Unis seulement. La ventilation artificielle et les masques d’anesthésie devraient connaître une augmentation de la demande dans un proche avenir à mesure que la demande de soins à domicile de longue durée et de traitement d’urgence des troubles pulmonaires chez les adultes et les enfants augmente.

Contraintes/Défis

Chez les patients obèses et souffrant de troubles respiratoires graves du sommeil, la ventilation au masque à une main est difficile, en particulier lorsque la limitation du débit expiratoire se produit pendant la ventilation au masque.

Ce rapport sur le marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact sur l’économie et la société. L’épidémie a eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement et les chaînes de valeur de plusieurs entreprises. Le marché de la ventilation artificielle et des masques d’anesthésie n’est pas différent. L’impact de l’épidémie de COVID-19 sera évalué sur l’ensemble du secteur, en tenant compte à la fois de l’offre et de la demande. Les conséquences de la pandémie seraient recherchées et examinées dans des scénarios à court et à long terme. Cela aidera tous les acteurs du secteur, y compris les fournisseurs, les fabricants, les vendeurs, les distributeurs et les utilisateurs finaux, à développer des stratégies commerciales pour la pandémie et l’ère post-pandémique.

Portée du marché mondial des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie

Le marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie est segmenté en fonction de l’application, du risque de la procédure. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Application

• Salle d’opération

• Unités de soins intensifs

• URGENCES

• Dentaire

• Soins à domicile

Risque de la procédure

Haute

Risque modéré

Patients standards

Ventilation artificielle et masque d’anesthésie Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, application, risque de la procédure, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de son infrastructure de soins de santé dynamique et moderne, qui comprend des salles d’urgence, des hôpitaux et des cliniques dentaires.

L’Asie-Pacifique devrait accélérer considérablement dans les années à venir en raison d’une augmentation des dépenses de santé privées et publiques, d’une large base de population et d’un scénario de remboursement en amélioration.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie sont:

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne)

Ambu A/S (Royaume-Uni)

GaleMed (Taïwan)

Air Liquide (France)

ResMed (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

HOFFRICHTER GmbH (Allemagne)

Fisher & Paykel Healthcare Limited (États-Unis)

CareFusion (États-Unis)

Acutronic Medical Systems AG (Suisse)

Méthodologie de recherche: marché mondial des masques de ventilation artificielle et d’anesthésie

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

