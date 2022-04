Marché des maisons intelligentes M2M 2021 Taille, part, croissance, perspectives, segmentation, analyse complète de l’industrie d’ici 2030

Le rapport sur le marché des maisons intelligentes M2M contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Smart Homes M2M par région.

Le marché Smart Homes M2M connaîtra un TCAC de 28,1 % au cours de la période de prévision 2017-2023.

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. De plus, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2030. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Aperçu

Les maisons intelligentes intègrent la technologie à notre style de vie pour offrir plus de facilité et de confort et offrir des avantages améliorés tels que la gestion de l’énergie et la sécurité. Les derniers appareils domotiques aident à transformer une maison en une maison intelligente à bouton-poussoir qui peut être facilement contrôlée avec une tablette ou un smartphone. Les maisons intelligentes M2M traitent des installations domotiques en connectant différents types de machines et d’appareils permettant la surveillance et le contrôle à distance. La technologie confère divers avantages tels que les soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées, l’efficacité énergétique, le confort, le divertissement, la sécurité.

Analyse de marché

Selon reportocean, on estime que le marché M2M des maisons intelligentes connaîtra un TCAC de 28,1 % au cours de la période de prévision 2017-2023. L’hypercroissance de technologies telles que l’IdO, l’intelligence artificielle (IA), la RFID, les appareils portables et l’informatique en nuage favorise l’adoption de ces technologies dans les foyers. L’intégration de la technologie aux appareils électroménagers permet de tirer parti des moyens d’économiser de l’énergie, du « temps » et de l’argent.

La forte pénétration de la croissance du réseau haut débit dans l’adoption de la technologie numérique, la prolifération des smartphones et des tablettes Bluetooth et Wi-Fi et la demande de solutions écoénergétiques dans les maisons stimulent la croissance du marché Smart Homes M2M. Cependant, le « coût initial élevé », le manque de normes et l’interopérabilité constituent des obstacles à la croissance du marché.

Segmentation par régions

Le marché Smart Homes M2M a été segmenté et analysé selon les régions géographiques suivantes – Amérique du Nord, Europe, APAC et région MEA. Les Amériques sont la première région du marché Smart Homes M2M, suivies de l’Europe.

L’Amérique du Nord est le marché de la maison intelligente le plus avancé au monde avec une base installée de 12,7 millions de maisons intelligentes à la fin de 2015′ qui devrait atteindre environ 46,2 millions d’ici la fin de 2020. Près de 70 % des ménages en Europe occidentale utilisent Wi -Fi pour gérer l’énergie. Cependant, l’adoption de ZigBee augmente et devrait dépasser le Wi-Fi d’ici la fin de 2022. On estime que d’ici 2020, environ 2,5 millions de foyers d’Europe occidentale seront équipés d’un contrôleur domestique intelligent. La région APAC connaît une croissance rapide en raison des initiatives de villes intelligentes basées sur la technologie cloud et de la pénétration accrue des appareils portables, en particulier en Inde, en Chine et au Japon. Le scénario de MEA est en train de changer et d’élargir le marché en raison de l’augmentation des dépenses consacrées aux projets communautaires intelligents et de l’adoption accrue de la technologie des capteurs.

Segmentation par applications

Le marché a été segmenté en fonction d’applications telles que la gestion de l’énergie et le système de climatisation, le système de santé, le système de divertissement à domicile, le système de contrôle d’éclairage et le système de sécurité et de contrôle d’accès.

Segmentation par technologies de connectivité

Le marché Smart Homes M2M a été segmenté par les technologies de connectivité suivantes : technologies de connectivité cellulaire Wi-Fi’ Bluetooth’.

Principaux fournisseurs

Les principaux fournisseurs proposant des solutions pour les maisons intelligentes incluent Google’ Honeywell’ Vodafone’ Samsung’ et Panasonic.

Analyse compétitive

Une analyse comparative concurrentielle est effectuée pour les principaux fournisseurs sur la base d’indicateurs clés – la stratégie commerciale des unités commerciales de la santé financière, etc.

Avantages

L’étude couvre et analyse le marché Smart Homes M2M. En faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances du scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. De plus, cela aide le capital-risqueur à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Le rapport fournit une analyse approfondie et des prévisions sur l’industrie couvrant les caractéristiques clés suivantes :

> Le rapport met non seulement en évidence l’énigme des utilisateurs (défis et obstacles à l’adoption des maisons intelligentes M2M), mais apporte également leur point de vue sur le marché

> Couvre le segments d’application : Lighting Control’ Energy Management’ Climate Control’ Safety and Security’ Healthcare’ and Others

> Le marché a été analysé en considérant les régions clés – Americas’ Europe’ Asia Pacific’ et MEA

> Le marché des maisons intelligentes M2M est analysé sur la base sur la technologie de connectivité (filaire et sans fil)’ applications’ et régions

> Le rapport analyse les 10 principaux acteurs en termes de portée de marché’ stratégie commerciale’ et d’orientation commerciale

> Fournit une analyse approfondie des opportunités commerciales clés dans chaque type d’application et de technologie

> Aperçu des parties prenantes et tendances clés (actuelles et futures) du marché

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Régions – Amériques, Asie-Pacifique et EMEA.

Principaux acteurs couverts dans le rapport

Google’ Honeywell’ Vodafone’ Samsung’ et Panasonic.

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles. Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché. Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Les facteurs influant

Le marché mondial devrait connaître une croissance rapide, en raison de la demande croissante d’avancées technologiques de la part des utilisateurs finaux. De plus, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, les lancements, les partenariats et d’autres initiatives stratégiques profitera au marché. En outre, l’attention croissante des autorités à l’augmentation de l’urbanisation et de l’industrialisation devrait stimuler la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a touché presque toutes les industries. Le marché a connu une baisse significative des investissements, principalement dans le secteur de l’énergie et de l’électricité. Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, les investissements dans le domaine de l’énergie et de l’électricité devraient diminuer de 10 % en 2020 par rapport aux statistiques pré-pandémiques. Cela indique l’état du marché mondial ainsi que les graves défis rencontrés pendant la pandémie.

Analyse régionale

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait devenir une région à croissance rapide sur le marché mondial, en raison des initiatives des gouvernements visant à accroître l’urbanisation et la croissance démographique, entraînant une demande croissante de produits et services à base d’énergie. De plus, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide en raison de la forte consommation d’énergie dans la région et des avancées technologiques dans le secteur. La consommation d’énergie a augmenté dans la région, principalement aux États-Unis ; la consommation d’énergie primaire est segmentée sur la base de l’électricité nucléaire, du pétrole, du charbon, des énergies renouvelables et du gaz naturel. Le segment du pétrole et du gaz naturel domine l’ensemble du secteur. Dans le mix des sources d’énergie, le pétrole représente environ 35 % de la consommation globale, tandis que le gaz naturel représente 34 %.

