Marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée – Perspectives du secteur, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2027

Le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché augmentera à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de pronostic mentionnée ci-dessus. L’augmentation des investissements en capital-risque alimente les maisons de repos et les établissements de soins de longue durée.

Principaux concurrents du marché :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée sont Allscripts, LTCG, Cerner Corporation, Intellitec Solutions, Sunrise Senior Living, Atria Senior Living, Inc., ADL Data Systems, Inc., CVS Health, Omnicell, Inc. , Netsmart Technologies, Inc., ResMed, McKesson Corporation, Optimus EMR, PointClickCare, MatrixCare, BlueStrata EHR et Kronos Incorporated. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Paysage concurrentiel et analyse Part de marché des foyers de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée Le paysage concurrentiel du marché des foyers de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée.

Étendue du marché et taille du marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée

Le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée est segmenté en fonction du produit et du mode de livraison. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit , le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée est segmenté en EHR, eMAR et gestion de la paie.

Le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée est également segmenté en fonction du mode de livraison en Web, sur site et dans le cloud.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.