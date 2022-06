Marché des machines industrielles d’une valeur de 2 63 251,2 millions de dollars d’ici 2027-Recherche exclusive des partenaires Insight

Selon la dernière étude de marché sur “Le marché des machines industrielles à l’horizon 2027 – Impact et Analyse et Prévisions du COVID-19 par Type de machines (Machines d’emballage, Équipements de transformation des aliments, Machines de Transformation des plastiques, Machines-outils de formage des métaux et Machines à bois), et Géographie”, le marchéest estimé à atteindre 2 63 251,2 millions de dollars d’ici 2027, contre 1 84 337,8 millions de dollars en 2019. Le rapport met en évidence les facteurs qui conduisent et freinent la croissance du marché, ainsi que les acteurs éminents du marché avec leurs développements récents.

Le secteur manufacturier en croissance devrait offrir des opportunités de croissance aux fournisseurs de machines industrielles

L’industrie manufacturière est toujours témoin d’un investissement massif dans diverses solutions industrielles automatisées et intelligentes adoptées. De plus, l’adoption de solutions axées sur les données a acquis une popularité considérable auprès de plusieurs fabricants et propriétaires d’entreprises de premier plan pour atténuer les erreurs, les défauts et les dommages imprévus grâce à des techniques prédictives. La demande croissante de machines industrielles pour diverses applications industrielles devrait offrir d’importantes opportunités de croissance du marché dans les économies développées au cours des prochaines années. En outre, les politiques strictes du gouvernement et les réglementations visant à minimiser les accidents du travail devraient également favoriser la croissance du marché grâce à une surveillance individuelle continue. Ainsi, le secteur manufacturier est capable de fournir de nombreuses opportunités commerciales rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision. L’utilisation de la fabrication distribuée permet aux fabricants de réduire les délais et d’économiser considérablement sur les coûts de transport. De plus, les applications basées sur l’IdO ainsi que l’apprentissage automatique rendent moins difficile la coordination des opérations entre plusieurs usines. Comme les nouvelles technologies rendent de plus en plus viable la coordination d’activités à grande échelle entre les pays et les continents, les fabricants s’attendent à voir des ressources importantes investies dans des domaines tels que la fabrication distribuée. Bien que ces investissements puissent coûter cher aux fabricants à court terme, leurs gains à long terme en valent facilement la peine.

On estime que le marché des machines industrielles asiatiques se développera à un TCAC important de 2020 à 2027. Il est prévu que la demande croissante de machines industrielles de pays tels que la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon stimulera la demande globale du marché au cours de la période de prévision. Le gouvernement chinois se concentre sur l’urbanisation et les nouvelles politiques mettent l’accent sur l’industrialisation rapide. En raison des réglementations et des politiques gouvernementales favorables, l’Inde devrait observer une industrialisation rapide.

La numérisation a entraîné une efficacité accrue des machines existantes associée à une sécurité accrue, et devrait augmenter la demande de machines industrielles. De plus, l’augmentation de la population urbaine et la demande croissante de meilleures infrastructures ont entraîné la croissance de l’industrie de la construction, qui devrait stimuler la croissance des marchés des machines industrielles. Grâce à des offres fiables et de haute qualité, les fabricants des régions nord-américaines et européennes ont dominé le marché mondial des machines industrielles ces dernières années.

La région de l’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, a connu une augmentation sans précédent du nombre de cas confirmés, entraînant un verrouillage à grande échelle dans différentes régions ainsi que des activités industrielles. En conséquence, plusieurs propriétaires de petites et moyennes entreprises ont limité le personnel de leur industrie, tandis que de nombreux autres ont mis à pied des employés non essentiels sous peu en raison de l’exploitation commerciale restreinte. De plus, plusieurs entreprises ont minimisé le budget alloué à la fabrication de machines industrielles en raison du ralentissement économique, qui devrait avoir un impact sur la croissance du marché des machines industrielles au cours de la période de prévision.

Le marché des machines industriellesest segmenté entype de machine et géographie. L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des machines industrielles, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord,en 2019. En fonction du type de machine, le marché des machines industrielles est segmenté en machines d’emballage, équipements de transformation des aliments, machines de transformation des plastiques, machines-outils de formage des métaux et machines à bois. Le segment des équipements de transformation des aliments a dominé le marché des machines industrielles en 2019.

AB Electrolux, Alfa Laval, AMADA CO., LTD., GEA Group, HAITIAN INTERNATIONAL, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD, GROUPE SCHULER, Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Syntegon Technology GmbH (Bosch Packaging Technology) et le GROUPE D’ENTREPRISES ADELPHI font partie des principales entreprises proposant des produits sur le marché des machines industrielles dans le monde entier.

