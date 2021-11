Marché des machines forestières en expansion à un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision 2021-2031

Selon l’analyse de Persistence Market Research, le marché mondial des machines forestières devrait être évalué à environ 8,5 milliards de dollars américains en 2021, avec un TCAC de 4,7% sur la période de prévision 2021-2031. La consommation constante de bois et de bois naturel par les secteurs d’utilisation finale tels que la construction, l’énergie et les produits agro-alimentaires devrait stimuler les ventes de machines forestières au cours des prochaines années.

Les acteurs du marché lancent de nouveaux produits innovants pour rester en tête de la concurrence et augmenter leurs ventes et leurs bénéfices.

RABAUD, acteur majeur de la filière bois-énergie, a complété sa gamme de processeurs bois XYLOG avec un nouveau modèle encore plus polyvalent et convivial. XYLOG 520 permet de fendre des bûches de 20 à 50 cm de long.

Ponsse a lancé une gamme entièrement modernisée d’abatteuses Scorpion, qui répond à toutes les exigences de la foresterie d’aujourd’hui. Le nouveau PONSSE Scorpion fait passer la productivité et l’ergonomie de récolte au niveau supérieur et établit une nouvelle norme pour l’environnement de travail de l’opérateur.

Tigercat INC a introduit de nouvelles fonctionnalités dans son produit existant – le 875 Logger, qui a été avancé à la série E.

La crise actuelle causée par la pandémie de COVID-19 a entraîné une perturbation des réseaux de la chaîne d’approvisionnement et des activités de fabrication. Au lieu de cela, les ventes de machines forestières auraient chuté au cours des premières étapes de la pandémie. Avec la reprise des opérations du secteur manufacturier régional vers des taux seuils, le marché devrait se redresser progressivement au cours des 3 à 4 prochains trimestres du prochain exercice.

Points clés à retenir de l’étude de marché

L’industrie de la construction en plein essor et la sensibilisation croissante aux machines connectées pour la surveillance à distance devraient augmenter les ventes de machines forestières.

Avec la recherche et le développement, les nouvelles techniques rendent la concurrence sur le marché plus rude. Les fabricants de niveau I se concentrent sur les machines forestières hautes performances et avancées pour les clients.

Les machines d’occasion sont de plus en plus demandées sur le marché en raison de la baisse des prix.

Les normes strictes appliquées par les gouvernements régionaux et la sensibilisation croissante des utilisateurs finaux aux machines et équipements tout-terrain à zéro émission préconisent fortement l’utilisation de machines électriques hybrides par rapport aux porotypes conventionnels à base de carburant.

La demande de produits du bois augmente avec la croissance démographique et l’augmentation du revenu disponible de la population. Ce facteur est particulièrement vrai aux États-Unis, en Chine et en Australie, ce qui devrait stimuler la demande de machines forestières.

L’Indonésie, la Russie et les pays d’Amérique latine accélèrent le rythme de l’industrie des machines forestières.

« La tendance croissante des services de crédit-bail et de location de machines forestières et la conception de prototypes respectueux de l’environnement par les équipementiers seront observées comme des tendances du marché à long terme dans cet espace », a déclaré un analyste de Persistence market Research.

Paysage concurrentiel

Le marché des machines forestières est identifié comme étant significativement consolidé. Certains des principaux acteurs du marché sont John Deere, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Liugong Machinery Co., Ltd., Caterpillar, Kubota Corporation, Komatsu, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Volvo AB, Ponsse, Bell Equipment , Tigercat International Inc., Rottne Industri AB, Eco Log et Dafo. Ces acteurs détiennent des parts plus importantes sur le marché mondial et entretiennent des relations de longue date avec un certain nombre d’utilisateurs finaux pour la fourniture de machines forestières.

