Marché des machines et équipements agricoles Développement des affaires et opportunités jusqu’en 2030

Les machines et équipements agricoles sont tout type de machinerie utilisée à la ferme pour l’agriculture. Il aide à apporter aux agriculteurs la prospérité de la technologie agricole, ce qui rend la saison des récoltes plus simple et plus rentable. L’application principale des machines agricoles est la traction et la puissance, la culture du sol, la plantation, la fertilisation et la lutte antiparasitaire, l’irrigation, la production de trieuse, la fenaison, la récolte, le chargement, la traite. L’équipement agricole clé comprend des tracteurs, des machines de récolte, d’ensemencement et d’autres machines telles que des presses à laine, des broyeurs, des moulins à vent et des mélangeurs.

La fabrication de machines peut être leader soit dans le développement de solutions intégrées pour l’agriculture en entrant sur des marchés plus vastes de tous les intrants agricoles, soit en contribuant alternativement à une solution agricole intégrée dirigée par d’autres. Les tracteurs agricoles sont le segment de produits leader sur le marché des machines agricoles. Il contribue au segment majeur de toutes les ventes de machines agricoles.

L’Asie et l’Afrique, avec leurs petites exploitations, en sont aux premiers stades de l’adoption de machines agricoles modernes, mais la demande est plus du double de celle des autres régions. La Turquie, au carrefour de l’Asie et de l’Europe, trouve un grand marché pour les machines et équipements agricoles. La Chine et l’Inde sont les principaux pays qui alimentent les avancées du marché dans cette région. L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie sont également des pays dotés de grandes exploitations sur le marché clé de l’équipement et des machines agricoles. Les nouvelles régions frontalières d’Amérique du Sud et de la région de la mer Noire développent leur marché en utilisant une solution d’agriculture intégrée pour optimiser les intrants.

Le marché des machines agricoles est dicté par les revenus agricoles et les projections de production agricole pour la prochaine saison. L’expansion démographique et la forte croissance économique dans les pays exerceront une pression croissante sur le secteur agricole, augmentant ainsi les ventes d’équipements et de machines agricoles. La demande est également stimulée par les progrès technologiques, car les gains d’efficacité avec des équipements plus récents utilisant une technologie sophistiquée permettent aux agriculteurs de remplacer économiquement leurs anciennes machines.

La principale contrainte est la crise économique mondiale qui affecte les ventes de machines agricoles. L’état de l’environnement naturel ainsi que les lois gouvernementales peuvent entraver la croissance du secteur agricole et donc du marché des machines agricoles.

Le marché mondial des machines et équipements agricoles est très concurrentiel avec des acteurs tels que AGCO Corporation, Claas KGaA, CHN Global NV, John Deere, Kubota, Mahindra et Mahindra, Shifeng Group et YTO Group.

