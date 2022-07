Marché des machines d’irrigation agricole Scénario de l’industrie 2022, principaux acteurs

Selon MRH, le marché mondial des machines d’irrigation agricole représentait XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante au système d’irrigation goutte à goutte, l’amélioration de la productivité alimentaire et l’énorme demande de nourriture sont quelques-uns des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché. Cependant, des facteurs tels que le coût élevé de la mise en place d’une installation de métrologie et le manque de personnel qualifié entravent la croissance du marché.

Les machines utilisées pour fournir de l’eau aux terres agricoles et aux cultures afin de favoriser l’hydratation et la croissance sont classées dans la catégorie des machines d’irrigation agricole. La mécanisation de l’irrigation peut réduire la consommation d’eau par exploitation. L’irrigation aide à faire pousser des cultures agricoles, à entretenir les paysages et à revégétaliser les sols perturbés dans les zones sèches et pendant les périodes de précipitations inférieures à la moyenne.

Sur la base du type, le segment Système d’irrigation goutte à goutte a détenu une part de marché considérable au cours de la période de prévision en raison de son adoption croissante. L’irrigation goutte à goutte utilise des vannes, des tubes, des tuyaux et des émetteurs qui permettent à l’eau de s’écouler lentement jusqu’aux racines des plantes et des cultures, économisant ainsi l’eau. Par géographie, l’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme plus rapide en raison des développements technologiques et de la croissance de nouvelles machines pour l’irrigation agricole dans cette région.

Certains des acteurs clés présentés dans les machines d’irrigation agricole comprennent Netafim Limited, Jain Irrigation Systems Ltd., The Toro Company, Deere & Company, Rain Bird Corporation, Nelson Irrigation Corporation, EPC Industries Limited, TL Irrigation Co., Valmont Industries, Lindsay Corporation et Rivulis Irrigation.

Types couverts :

• Irrigation par pivot

• Irrigation goutte à goutte

• Irrigation par pivot central

• Irrigation localisée •

Irrigation par aspersion

• Autres types d’irrigation goutte à goutte

Applications couvertes :

• Non-culture

• Culture

• Jardin paysager

• Ferme

• Terrains et terrains de sport

• Verger

• Autres applications

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

