Marché des machines d’impression braille Asie-Pacifique 2021 Dernières tendances et opportunités de croissance par les principaux acteurs American Thermoform, Baumer HHS GmBH, Humanware Group

Le marché des machines d’impression braille en APAC devrait passer de 74,33 millions de dollars US en 2021 à 127,22 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,98 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des machines d’impression braille en Asie-Pacifique» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché Asie-Pacifique des machines d’impression braille au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2028.

Marché des machines d’impression braille APAC – Entreprises mentionnées

Thermoforme américain

Baumer HHS GmbH

Groupe Humanware

Index Braille

Nippon Telesoft Co. Ltd

AfficherPlus

Kanematsu États-Unis

Utilisation croissante de la fabrication additive pour la production de feuilles imprimées en braille ; La technologie de fabrication additive/d’impression 3D est en train de devenir l’une des techniques les plus importantes de production d’appareils et de composants électroniques. Il peut réduire l’investissement nécessaire pour réaliser des économies d’échelle et améliorer la flexibilité des composants électroniques ; par conséquent, la fabrication 3D composée de pièces électromécaniques entièrement fonctionnelles devrait offrir des opportunités lucratives pour la croissance de la technologie électronique imprimée en braille.

La fabrication additive consiste à générer des modèles 3D à l’aide d’un processus couche par couche. Des chercheurs au Royaume-Uni et en Espagne se concentrent en permanence sur l’exploration du potentiel des applications d’impression 3D pour transformer l’industrie pharmaceutique et, en 2020, ils ont publié le résumé de leurs études dans le document de recherche « 3D Printed Tablets (Printlets) with Braille and Moon Patterns for Patients malvoyants. Ainsi, les efforts croissants des scientifiques et des fabricants pour étendre l’utilisation de méthodes progressives telles que le braille avec des imprimés pour un traitement spécifique au patient pour prévenir les erreurs de dosage et inciter les personnes malvoyantes à continuer à prendre leurs médicaments. Par conséquent, l’application de la fabrication additive pour l’impression braille crée des opportunités importantes pour les acteurs du marché des machines d’impression braille. Cela renforce la croissance du marché des machines d’impression braille.

Marché des machines d’impression braille APAC – Par connectivité

Filaire

Sans fil

Marché des machines d’impression braille APAC – Par type de produit

Embosseuses

Embosseuses + encre monochrome

Embosseuses + encre de couleur

Marché des machines d’impression braille APAC – par pays

Australie

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses de l’acteur clé du marché Asie-Pacifique des machines d’impression braille. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Asie-Pacifique Machine d’impression braille.

La recherche sur le marché Asie-Pacifique des machines d’impression braille se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Asie-Pacifique des machines d’impression braille en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Asie-Pacifique des machines d’impression braille.

