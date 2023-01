Marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) à Garner 154,02 milliards USD dans le monde d’ici 2029, taille, part, segmentation, tendance, demande future, analyse des fabricants et de l’expansion de l’industrie

Ce rapport met en lumière l’environnement de l’industrie qui comprend des facteurs tels que les politiques commerciales provinciales, les obstacles à l’entrée sur le marché, ainsi que les préoccupations sociales, politiques et réglementaires susceptibles d’affecter la croissance du marché à l’avenir. En outre, les développements rapides au sein de l’industrie sont également inclus dans ce rapport. La meilleure solution est offerte avec l’étude systématique de tous les paramètres importants du marché effectuée par les experts. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport est préparé et fournit les solutions les plus appropriées et les plus précises. Cependant, les coûts élevés encourus pour la mise en œuvre, la maintenance et la mise à niveau des services devraient limiter la croissance de ce marché.

Le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) est connu pour être l’une des machines les plus appropriées dans l’industrie du bois. La machine CNC est bénéfique dans l’industrie du bois en raison de sa capacité de travail en douceur et de son savoir-faire dans la fabrication de pièces. La machine d’automatisation aide les industries d’utilisation finale à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts de main-d’œuvre.

Le rapport de synthèse statistique 2022 fournit un outil exceptionnel pour l’étude de marché, les ouvertures et le leadership de base essentiel et stratégique. Ce rapport perçoit que dans ce scénario en évolution rapide et compétitif par des données à venir sur la base de l’exécution de la recherche et s’installe sur les choix de base pour le développement et les avantages. Il fournit des données sur les dernières tendances et avancées et met en lumière divers secteurs, limites et avancées, ainsi que sur la structure évolutive du marché.

Le marché mondial des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) était évalué à 64,47 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 154,02 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,70% au cours de la période de prévision 2022-2029. « Machines de tour » représente le segment de type le plus important sur le marché respectif en raison de la forte demande de machines de tour CNC du secteur automobile pour la fabrication de pièces personnalisées. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Définition du marché

Les machines à commande numérique par ordinateur (CNC) sont des équipements de fabrication équipés d’un microprocesseur ou d’un ordinateur agissant comme contrôleur de cette machine particulière. Les instructions de fabrication particulières sont directement insérées dans le processeur de contrôle qui est constitué des différents programmes de fabrication prédéfinis. Les outils équipés de la machinerie sont le tour, la fraiseuse, la perceuse et divers autres.

Des opportunités

En outre, les progrès de la machine à commande numérique par ordinateur (CNC) et de ses composants offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, une augmentation des investissements élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé à l’achat de ces machines ainsi que les coûts associés à leur maintenance devraient entraver la croissance du marché. En outre, la pénurie de semi-conducteurs utilisés dans les machines CNC et la fluctuation des prix des matières premières devraient défier le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) au cours de la période de prévision 2022-2029.

Perspectives d’avenir et analyse des principaux acteurs clés

AMADA MACHINERY CO., LTD.

Amera-Seiki Corporation

DMG MORI.

Groupe SCM

Groupe technologique général Dalian Machine Tool Corporation

DATRON (Allemagne)

ENTREPRISE FANUC

Haas Automation, Inc.

Hurco Companies, Inc.

Société de lecture

Société Yamazaki Mazak

Shenyang Machine Tools Co., Ltd.

Ellison Technologies, Inc.

La compagnie électrique de Lincoln

Automatisation Fagor

ÉQUIPEMENT CNC GSK CO., LTD.

HEIDENHAIN

MAG IAS GmbH

JTEKT Corporation

GF Machining Solutions Management SA

HYUNDAI WIA CORP.

DEVELOPPEMENTS récents

Siemens a présenté sa dernière version logicielle, NCU-SW 6.14 en octobre 2020. Spécialement pour la CNC Sinumerik One, trois packages technologiques ont été lancés, dont le fraisage 3 axes One Dynamics, One Dynamics Operate et le fraisage 5 axes One Dynamics.

Hurco Companies a présenté trois nouveaux modèles de centres de tournage CNC en juin 2020. Ces centres sont équipés d’outillages motorisés dans la tourelle. L’objectif derrière le développement de la gamme TM Mi XP était de garantir que le fraisage de l’outil entraîné se déroule avec précision et en douceur.

Étendue du marché mondial des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) et taille du marché

Le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Tours

Fraiseuses

Machines laser

Rectifieuses

Machines à souder

Bobineuses

Autres

Sur la base du type, le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) est segmenté en tours, fraiseuses, machines laser, rectifieuses, soudeuses, bobineuses et autres.

Application

Fabrication de machines

Voitures

Électronique

Soins de santé

Aéronautique et Défense

Sur la base des applications, le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) est segmenté en fabrication de machines, automobiles, électronique, soins de santé, aérospatiale et défense.

Utilisation finale

Automobile

Aéronautique et Défense

Équipement de construction

Puissance et énergie

Industriel

Autres

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) est segmenté en automobile, aérospatiale et défense, équipement de construction, électricité et énergie, industrie et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC)

Le marché mondial des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( AME).

L’Asie-Pacifique domine le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) en raison de l’essor des services d’externalisation de la fabrication d’équipements industriels dans la région.

L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des investissements dans l’automatisation pour améliorer l’efficacité de leurs machines CNC dans la région.

Comment ce rapport Market Intelligence vous sera-t-il utile ?

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur (USD) ainsi que de volume (unités) jusqu’en 2029.

Un aperçu exclusif des principales tendances affectant l’industrie des machines à commande numérique par ordinateur (CNC), bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner l’offre et la demande du marché mondial des machines à commande numérique par ordinateur (CNC).

Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront le plus d’impact sur le marché mondial des machines à commande numérique par ordinateur (CNC).

L’analyse des données présente dans le rapport Machine à commande numérique par ordinateur (CNC) est basée sur la combinaison des ressources principales et secondaires.

Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs ou retenues du marché sur les activités Machine à commande numérique par ordinateur (CNC).

Dynamique du marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC)

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs:

Demande de divers appareils et équipements industriels

L’augmentation de la demande de nombreux appareils et équipements industriels, y compris les appareils médicaux, les appareils de communication de télécommunications, les équipements de production de semi-conducteurs et les véhicules électriques (EV) est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC).

Demande de productions de véhicules électriques

L’augmentation de la demande de machines de fraisage à cinq axes et de machines d’ultra-précision qui sont cruciales pour répondre aux besoins de production de véhicules électriques (VE) accélère la croissance du marché.

Popularité des systèmes CNC automatisés

L’augmentation de la préférence pour les systèmes CNC automatisés intégrés aux robots industriels influence davantage le marché. Ces systèmes comportent un logiciel de simulation pour améliorer la production, remédier au manque de main-d’œuvre qualifiée et maximiser la production.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC).

Ce rapport sur le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Table des matières

Chapitre 1: Aperçu du marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC)

Chapitre 2: Impact économique du marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC)

Chapitre 3 : Concurrence par fabricant

Chapitre 4 : Production, revenus (valeur) par région (2022-2029)

Chapitre 5 : Offre (production), consommation, exportation, importation par régions (2022-2029)

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché par application

Chapitre 8: Marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) par analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11: Analyses géographiques du marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC)

Chapitre 11.1 : Amérique du Nord

Chapitre 11.2 : Europe

Chapitre 11.3 : Asie-Pacifique

Chapitre 11.4 : Amérique du Sud

Chapitre 12: Analyse des facteurs d’effet sur le marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC)

Chapitre 13: Prévisions du marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) (2022-2029)

Chapitre 14 : Rapports connexes

Chapitre 15 : Annexe

Requêtes relatives au marché des machines à commande numérique par ordinateur (CNC):

Quels segments d’application seront plus performants et réussiront dans le monde entier au cours des années de prévision ?

Quels sont les facteurs clés de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de cette industrie ?

Quels sont les secteurs d’activité impressionnants où les meilleurs joueurs veulent leur propre expansion à l’avenir ?

Quelle est la dynamique du marché ?

Quelles sont les limites ruinant le rythme de développement ?

Quelle est la circonstance ciblée pour faire avancer le développement ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les artistes interprètes ou exécutants sur le marché mondial des Machines à commande numérique par ordinateur (CNC)?

Quels sont les taux de développement de cette industrie ?

