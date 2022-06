Marché des machines à café expresso 2022 Aperçu de l’industrie, technologie clé, segments, analyse SWOT et recherche prévisionnelle 2030

États-Unis – Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des cafetières à expresso . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des cafetières expresso .

La taille du marché mondial des cafetières expresso était de 3277,1 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des cafetières expresso devrait atteindre 6239,7 millions de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

L’espresso est une boisson italienne traditionnelle qui a acquis une grande popularité parmi les buveurs de café. La boisson est préparée en mettant une petite quantité d’eau chaude sous pression et en la forçant à travers des grains de café finement moulus. Le produit final est considéré comme un shot au goût riche et crémeux.

Facteurs influençant la

popularité du café et la sensibilisation des consommateurs aux boissons à faible teneur en sucre stimuleront principalement la croissance du marché des cafetières à expresso. De plus, le nombre de restaurants et de cafétérias d’entreprise augmente partout dans le monde. Compte tenu de la demande croissante d’expresso, les restaurants et les cafés pourraient connaître des opportunités de croissance substantielles dans les années à venir.

Les avantages des machines à expresso, tels que la réduction du temps et des efforts, stimuleront la croissance du marché au cours de la période d’étude. En outre, la demande croissante de boissons non alcoolisées chez les milléniaux et l’évolution des préférences des consommateurs contribueront également à la croissance du marché mondial des cafetières expresso.

La demande croissante pour un café au meilleur goût et davantage d’innovations dans cette boisson profiteront également au marché mondial des cafetières à expresso. Au contraire, le coût élevé associé aux machines à café avancées peut limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

Pendant la pandémie de COVID-19, la demande de cafetières expresso a considérablement diminué. La restriction dans divers pays a forcé les restaurants et les cafés à fermer leurs portes pendant un temps significatif. De plus, les gens sont également devenus plus conscients en raison de la forte contagiosité du virus. En conséquence, la demande d’espresso a considérablement diminué. En dehors de cela, les unités de fabrication ont également connu des retards importants dans les expéditions, ce qui a encore entravé la croissance du marché des cafetières expresso.

Analyse régionale

Le marché des cafetières expresso en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus rapide, en raison d’un grand nombre de cafés et de cafés dans la région. De plus, l’importante population de la région et l’évolution des modes de vie stimuleront également la demande de cafetières expresso au cours de la période d’étude. En outre, les cafetières à expresso sont désormais également adoptées dans les lieux commerciaux pour répondre aux demandes des employés, ce qui à son tour accélérerait la croissance du marché des cafetières à expresso. En outre, le marché pourrait connaître un taux de croissance substantiel en raison de la présence de diverses chaînes de cafés telles que le CCD et Starbucks dans la région.

Concurrents sur le marché

• Nestle SA

• Newell Brands

• Electrolux AB

• Melitta

• Keurig Green Mountain Inc.

• La Cimbali

• Zojirushi America Corporation

• Schaerer Ltd

• Panasonic Corporation

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des cafetières expresso se concentre sur le type, l’application et la région.

Par type

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

