Data Bridge Market Research analyse que le marché des lubrifiants synthétiques connaîtra un TCAC de 4,06 % pour la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 43,49 milliards USD d’ici 2028.

Le vaste marché mondial des lubrifiants synthétiquesdocument est le meilleur pour connaître les tendances et les opportunités dans l'industrie DBMR. Ce rapport sur le marché des lubrifiants synthétiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Le pétrole est dérivé de nombreux secteurs de production de produits chimiques artificiels, tels que les esters, les PAO et autres, pour fabriquer des lubrifiants synthétiques. Ces huiles sont ensuite traitées pour remplacer les huiles minérales présentes dans le pétrole brut, ce qui donne des lubrifiants synthétiques qui sont utilisés comme fluides/composés lubrifiants pour améliorer les performances de diverses machines et composants. Contrairement aux lubrifiants traditionnels, les lubrifiants synthétiques sont créés par synthèse chimique plutôt que par raffinage ou extraction de produits chimiques à base de pétrole, l’objectif principal des lubrifiants artificiels étant de réduire la friction entre deux surfaces.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des lubrifiants synthétiques sont TotalEnergies ; Royal Dutch Shell; ingénieurs en lubrification ; ExxonMobil Corporation ; Lubrifiants synthétiques, Inc. ; bp plc; CASTROL LIMITÉE ; Valvoline LLC ; Indian Oil Corporation Ltd; Chevron Corporation; Société pétrochimique de Chine ; FUCHS ; Pennzoil ; Société Phillips 66 ; AMSOIL INC. ; INEOS ; Société NACO ; LANXESS ; Idemitsu Kosan Co., Ltd. ; China Petroleum & Chemical Corporation; LUKOIL ; Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Portée du marché mondial des lubrifiants synthétiques et taille du marché

Le marché des lubrifiants synthétiques est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du produit, le marché des lubrifiants synthétiques est segmenté en silicones, PAO, esters, PAG, groupe 3, ester phosphate, polyolester, biolubes, ester d’acide dibasique et autres.

Sur la base de l’application, le marché des lubrifiants synthétiques est segmenté en huile moteur, fluides hydrauliques, huile pour compresseur, huile pour engrenages, graisses, huile de réfrigération, fluides de transmission et fluides hydrauliques, huile pour turbine, HTF, fluides pour le travail des métaux, huile de traitement, lubrifiants marins, huiles industrielles générales et autres. L’huile moteur a été subdivisée en véhicules de tourisme (PV) et véhicules utilitaires (CV).

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des lubrifiants synthétiques est segmenté en construction, exploitation minière, production de métaux, production de ciment, production d’électricité, construction automobile, chimie, marine, pétrole et gaz, transformation des aliments, textile et autres. D’autres ont été subdivisés en papier, peintures et revêtements, caoutchouc, bois, verre et composants mécaniques. La transformation des aliments a été subdivisée en aliments, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques et autres où les aliments ont été divisés en boulangerie, sucre, viande laitière, volaille et fruits de mer et autres.

Marché des lubrifiants synthétiques : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Le marché Lubrifiants synthétiques couvre les informations et résultats clés suivants :

Résumé exclusif : Statistiques de base sur le marché mondial des lubrifiants synthétiques.

L’effet changeant sur la dynamique du marché des lubrifiants synthétiques : la partie mondiale fournit des facteurs moteurs, des tendances, des défis et des opportunités; analyse post-COVID.

Affichez 2022 par type, utilisateur final et région/nation.

Évaluer l’industrie par segments de marché, pays/régions, fabricants/entreprises, part des revenus et ventes de ces entreprises dans ces différentes régions des principaux pays/régions

Comprendre la structure du marché Lubrifiants synthétiques en identifiant ses différents sous-segments.

Les chercheurs ont mis en lumière la dynamique du marché, tels que les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités.

Il offre des données massives sur les facteurs de tendance qui influenceront la progression du marché.

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché des lubrifiants synthétiques.

Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, le lancement de nouveaux produits, comprenant la R&D, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les accords, les partenariats et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale.

