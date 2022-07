Marché des lubrifiants miniers 2022 | Tendances futures, opportunités de croissance, perspectives commerciales et prévisions 2028

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ Les lubrifiants

miniers sont une catégorie de lubrifiants techniques formulés pour protéger les équipements et machines miniers, qui sont soumis à des charges sévères et à des environnements de travail hostiles. Ils sont utilisés pour protéger et faire fonctionner efficacement des équipements miniers coûteux tels que des navettes, des camions de transport, des machines à longue taille, des pelles, des draglines et des boulonneurs de toit. Les lubrifiants miniers sont spécifiquement synthétisés pour avoir des intervalles de vidange d’huile prolongés, un indice de viscosité élevé, des performances de lubrification élevées et de meilleures propriétés anti-usure.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

L’augmentation de la production de charbon des pays en développement devrait avoir un impact significatif sur les industries connexes, et les fabricants de lubrifiants miniers devraient tirer des bénéfices substantiels des opérations d’extraction du charbon. Les États-Unis sont le deuxième plus grand producteur de charbon et sont également le premier producteur mondial de carbonate de soude, car l’industrie minière joue un rôle important dans son économie. Alors que le charbon continue de rester la principale ressource énergétique aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, les activités d’extraction du charbon devraient connaître une recrudescence au cours de la période de prévision. Les activités minières croissantes et l’exploration de nouvelles mines devraient stimuler la demande de lubrifiants miniers utilisés dans divers systèmes hydrauliques, compresseurs, turbines, outils pneumatiques, glissières de machines-outils, engrenages ouverts et fermés, roulements et transmissions dans les machines minières. Une recrudescence des activités minières et des investissements réalisés dans les économies émergentes d’Afrique et d’Asie devrait stimuler la croissance du marché des lubrifiants miniers au cours de la période de prévision.

PORTÉE DU MARCHÉ »

L’ analyse du marché mondial des lubrifiants miniers jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial . Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des lubrifiants miniers avec une segmentation détaillée du marché par fonction d’équipement, techniques minières, type, industrie d’utilisation finale et géographie. Le marché mondial des lubrifiants miniers devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des lubrifiants miniers et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des lubrifiants miniers est segmenté en fonction de la fonction de l’équipement, des techniques minières, du type et de l’industrie d’utilisation finale. Sur la base de la fonction de l’équipement, le marché des lubrifiants miniers est segmenté en moteurs, hydrauliques, transmissions et engrenages. Sur la base des techniques minières, le marché est divisé en exploitation à ciel ouvert et exploitation souterraine. Sur la base du type, le marché mondial des lubrifiants miniers est segmenté en huiles minérales et lubrifiants synthétiques. Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché est divisé en extraction de charbon, extraction de minerai de fer, extraction de bauxite, extraction de minéraux de terres rares, extraction de métaux précieux, etc.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des lubrifiants miniers en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des lubrifiants miniers par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des lubrifiants miniers du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des lubrifiants miniers dans ces régions.

ACTEURS DU MARCHÉ

Les rapports couvrent les principaux développements du marché des lubrifiants miniers en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché des lubrifiants miniers s’attendent à des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de lubrifiants miniers sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises actives sur le marché des lubrifiants miniers.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des lubrifiants miniers. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

– BP PLC- Chevron Corporation- Exxonmobil Corporation- Fuchs Petrolub SE- Idemitsu Kosan Co., Ltd.- Petrochina Company Limited- Quaker Chemical Corporation- Royal Dutch Shell PLC- Sinopec Limited- Total SA

