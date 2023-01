Marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord en croissance avec un TCAC de 6,0 %, tendances du secteur, perspectives régionales, profils des consommateurs, partage des revenus de l’entreprise et prévisions jusqu’en 2030

Rapport Amérique du Nord sur les lubrifiants marins synthétiques et biodégradablessuggère que l’industrie des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Ce rapport est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions. L’étude de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les chercheurs, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Un rapport international sur les lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts de l’industrie. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Des informations approfondies sur les tendances émergentes, les opportunités et les menaces potentielles sont proposées dans ce rapport, car il s’agit de la clé d’une subsistance à long terme dans un environnement concurrentiel. Le rapport d’étude de marché sur les lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord fournit des informations ingénieuses, efficaces, factuelles et pénétrantes de la part des clients.

Le marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait pour atteindre 1 310 569,99 mille USD d’ici 2030. Le principal facteur de croissance du marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est l’augmentation des applications dans l’ industrie de la construction navale , les lancements de nouveaux produits et l’augmentation des activités de R&D, les technologies émergentes de réduction des émissions et la croissance des dépenses en FPSO navires.

Définition du marché

Les lubrifiants marins sont une classe spéciale de lubrifiants qui sont fabriqués pour répondre aux performances robustes requises dans les navires marins pour des opérations optimisées. Divers composants de machines dans les systèmes marins nécessitent des lubrifiants pour un meilleur fonctionnement, une meilleure protection et des cycles de vie prolongés. Compte tenu de cela, l’adoption de lubrifiants marins joue un rôle important dans l’industrie du transport maritime. Selon les statistiques de l’ Organisation maritime internationale (OMI) , environ 90 % du commerce mondial est transporté par voie maritime. Ceci est soutenu par les fabricants de navires et les organismes gouvernementaux qui contribuent à accroître le commerce maritime en développant de nouveaux terminaux et en créant de plus grands détroits ainsi que l’expansion de nouveaux. L’utilisation de lubrifiants marins a augmenté avec ces développements stratégiques, car les grands navires nécessitent l’utilisation de plus de lubrifiants dans chaque pièce mécanique. Ces lubrifiants sont directement responsables de l’augmentation de la durée de vie des composants mécaniques des navires. Ainsi, la demande croissante de lubrifiants marins devrait propulser la croissance du marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables.

Opportunités

Demande de pétrole synthétique et croissance des applications offshore

Les lubrifiants synthétiques, en particulier ceux utilisés dans les applications de lubrification industrielle, sont facilement accessibles et ont plusieurs applications à bord des navires. Les lubrifiants synthétiques ont été historiquement développés en réponse à des demandes spécifiques. Les lubrifiants conventionnels à base d’huile minérale, par exemple, ne pourraient pas répondre aux activités sévères à basse température (Arctique) ou à haute température et aux critères de résistance au feu. Un mélange complexe d’hydrocarbures et d’huiles de base synthétiques est le résultat d’un processus de réaction chimique hautement géré qui donne un produit chimique « pur » de composition présélectionnée. Ce processus chimique donne un nombre infini de produits.

Développement récent

En avril 2022, ExxonMobil a créé Mobilgard 540 AC, une huile pour cylindres marins 40BN de qualité supérieure approuvée par MAN ES pour une utilisation dans leurs conceptions de moteurs marins 2 temps Mark 9 et supérieurs. Le lubrifiant premium a été développé pour donner une propreté accrue pour satisfaire les exigences de ces moteurs modernes

En juin 2020, Total Lubmarine a étendu la portée mondiale de ses services d’assistance technique avec l’inauguration d’un nouveau laboratoire Diagomar Plus à Chicago, aux États-Unis. Le nouveau laboratoire de Chicago propose des évaluations standard pour l’huile moteur, l’huile non moteur, l’huile de vidange, l’huile thermique, huile de tube d’étambot et EAL (lubrifiant écologiquement acceptable)

Portée du marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord

Le marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord est classé en fonction des produits, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Produit

Huile moteur

Fluide hydraulique

Huiles système

Huiles pour cylindres

Huile de moteur

Graisse

Huile de tube d’étambot

Huiles pour turbines

Huiles de transmission

Fluides caloporteurs

Compresseurs frigorifiques

Autres

Sur la base des produits, le marché nord-américain des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est classé en huile moteur, fluide hydraulique, huiles de système, huiles de cylindre, huile pour engrenages, graisse, huile de tube d’étambot, huiles de turbine, huiles de transmission, fluides caloporteurs, compresseurs de réfrigération et autres.

Utilisateur final

Navires

Bateaux

Structures civiles offshore

Navires hauturiers

Yachts côtiers

Conteneurs

Pétroliers

Camion-benne

Cargos

Paquebots de croisière

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est classé en navires, bateaux, structures civiles offshore, navires de haute mer, yachts côtiers, conteneurs, pétroliers, vraquiers, cargos et paquebots de croisière.

Canal de distribution

Vente directe

Vente indirecte

Sur la base de la catégorie, le marché nord-américain des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est classé en vente directe et vente indirecte.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les approbations de produit, les brevets, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications , courbe de ligne de vie du produit. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord sont RSC Bio Solutions, PANOLIN AG, Klüber Lubrication, Ferryl, Chevron Corporation, LUKOIL Marine Lubricants DMCC, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies.com, FUCHS, Gulf Oil Marine Ltd., CASTROL LIMITED, Shell plc et Croda International Plc.

Analyse/aperçus régionaux du marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables est segmenté en fonction du produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays du marché nord-américain des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer le marché des lubrifiants marins synthétiques et biodégradables en Amérique du Nord en raison des technologies émergentes de réduction des émissions dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse des points de données en aval et en amont de la chaîne de valeur, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces du porteur et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales. Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

