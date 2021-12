Marché des logiciels orthopédiques Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des logiciels orthopédiques rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Rester informé des tendances et des opportunités de l’industrie est un processus assez long où un excellent rapport Marché des logiciels orthopédiques aide beaucoup. Les principaux domaines de l’analyse du marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Diverses étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Un excellent rapport d’analyse de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Le marché des logiciels orthopédiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,08 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 6 250,29 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des logiciels orthopédiques fournit une analyse et des informations sur le divers facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des maladies orthopédiques accélère la croissance du marché des logiciels orthopédiques.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des logiciels orthopédiques sont Materialise, IBM Watson Health, BRAINLAB, ORG, CureMD Healthcare, Medstrat, Inc., McKesson Corporation, Greenway Health, LLC, General Electric Company, Exscribe Orthopedic Healthcare Solutions, Advanced Biologics, LLC , Koninklijke Philips NV, The Ohio Willow Wood Company, Response Ortho, Vorum Research Corp. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel orthopédique

Le paysage concurrentiel du marché Logiciel orthopédique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des logiciels orthopédiques.

Le logiciel orthopédique fait référence au type de logiciel qui aide à préserver les dossiers de santé électroniques des patients et guide davantage les chirurgiens pendant l’opération des patients. Les chirurgiens utilisent ces enregistrements pour préparer un plan préopératoire en fournissant des informations précises sur le patient qui servent de guide pendant la chirurgie. En raison de la consommation excessive de temps de cette procédure, un logiciel orthopédique est déployé dans les hôpitaux, les centres de chirurgie et les cliniques orthopédiques spécialisées.

L’augmentation de l’adoption des logiciels de DSE orthopédique, de modèles et de planification préopératoire est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des logiciels orthopédiques. L’augmentation du nombre de chirurgies orthopédiques, la demande croissante d’un partage plus rapide des données et la préférence des consommateurs pour les procédures peu invasives accélèrent la croissance du marché des logiciels orthopédiques. L’augmentation de la pression pour améliorer la qualité des soins et réduire les coûts des soins de santé et l’adoption élevée des DSE et d’autres solutions de cybersanté influencent davantage le marché des logiciels orthopédiques. De plus, la croissance de la population vieillissante, la croissance de la population vieillissante, la sensibilisation croissante de la population et l’augmentation des dépenses de santé affectent positivement le marché des logiciels orthopédiques. Par ailleurs,

D’autre part, le coût élevé associé au déploiement, la nécessité d’investissements lourds dans les infrastructures et la réticence des orthopédistes à utiliser des logiciels orthopédiques en raison de problèmes de confidentialité et de sécurité des données et de la pénurie de professionnels qualifiés sont les facteurs qui devraient entraver la croissance du marché des logiciels orthopédiques. Le manque d’interopérabilité et d’intégration et le manque de sensibilisation devraient remettre en cause le marché des logiciels orthopédiques au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des logiciels orthopédiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché des logiciels orthopédiques et taille du marché

Le marché des logiciels orthopédiques est segmenté en fonction du produit, des applications, du mode de livraison et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du produit, le marché des logiciels orthopédiques est segmenté en planification préopératoire, EHR orthopédique et PACS orthopédique.

Sur la base des applications, le marché des logiciels orthopédiques est segmenté en chirurgie orthopédique, remplacement articulaire, gestion des fractures et évaluation pédiatrique.

Sur la base du mode de livraison, le marché des logiciels orthopédiques est segmenté en Web, en nuage et sur site.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des logiciels orthopédiques est segmenté en hôpitaux, centres de soins ambulatoires et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des logiciels orthopédiques

Le marché des logiciels orthopédiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, applications, mode de livraison et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des logiciels orthopédiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du centre L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des logiciels orthopédiques en raison de la forte adoption du logiciel, de l’augmentation de la population âgée et de l’augmentation des problèmes liés au genou et à la hanche et de l’adoption du partage de données et de l’HER orthopédique dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la pénétration des technologies de l’information dans le domaine de la santé, de l’augmentation des procédures orthopédiques et de la sensibilisation croissante des consommateurs dans les pays en développement.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration de nouvelles technologies

Le marché des logiciels orthopédiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des logiciels orthopédiques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des logiciels orthopédiques. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

