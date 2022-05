Marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux par composant, modèle de prestation, fonction, type de trouble, service et affichera un TCAC d’environ 15,10% pour la période de prévision 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux affichera un TCAC d’environ 15,10 % pour la période de prévision 2022-2029. Prévalence croissante des troubles neurologiques, concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé informatiques avancées, sensibilisation croissante des médecins et des patients aux avantages de la santé comportementale et augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé en particulier dans les économies en développement, ce sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des logiciels et des services de soins de santé comportementaux.

Aperçu du marché:

D’après le nom lui-même, il est clair que les logiciels et services de soins de santé comportementaux sont un outil de gestion des soins de santé qui permet et aide les prestataires de soins de santé à évaluer les rapports des patients et à comprendre les schémas mentaux et comportementaux des patients. Cet ensemble de logiciels et de services permet aux fournisseurs de soins de santé de proposer un plan d’action contre la dépendance, le stress, la dépression, l’anxiété et autres.

La recrudescence du nombre d’initiatives gouvernementales visant à encourager l’adoption du DSE dans les organisations de santé comportementale est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’adoption croissante de logiciels de santé comportementale dans les économies en développement est un autre déterminant de la croissance du marché. L’augmentation constante de la population gériatrique, l’augmentation du nombre d’hospitalisations en raison de divers troubles mentaux et la réorientation vers des systèmes centrés sur le patient sont d’autres facteurs importants qui généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, les préoccupations croissantes en matière de sécurité des données et de confidentialité feront dérailler le taux de croissance du marché. La difficulté d’intégration et d’autres contraintes techniques ainsi que les contraintes financières poseront d’autres défis pour le marché. Les politiques de remboursement défavorables et la pénurie de professionnels de la santé qualifiés dans les pays en développement entraveront également le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux sont Cerner Corporation., Netsmart Technologies, Inc., Core Solutions, Inc, Holmusk, NXGN Management, LLC, Echo Group, Valant Inc., Welligent, Qualifacts Systems , Inc., CREDIBLE HEALTHCARE SOLUTION, Meditab., Kareo, Inc., Compulink Advantage., Advanced Data Systems, AdvancedMD, Inc., Universal Health Services, Inc., Behavioral Health Services, Ascension., Bright Harbor Healthcare et Beacon Health Options entre autres.

Portée du marché mondial des logiciels et services de soins de santé comportementaux et taille du marché

Le marché des logiciels et des services de soins de santé comportementaux est segmenté en fonction du composant, du modèle de prestation, de la fonction, du type de trouble, du service et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché des logiciels et des services de soins de santé comportementaux est segmenté en logiciels et services de support. Les logiciels ont été davantage segmentés en intégrés et autonomes.

Sur la base du modèle de livraison, le marché des logiciels et des services de soins de santé comportementaux est segmenté en propriété et abonnement.

Based on function, the behavioral health care software and services market is segmented into clinical, administrative, and financial. Clinical segment has been further segmented into EHRs, clinical decision support, care plans, E-prescribing, and telehealth. Administrative segment has been further segmented into patient/client scheduling, document management, case management, workforce management, and business intelligence. Financial segment has been further segmented into revenue cycle management, managed care, general ledger, and payroll.

Sur la base du type de trouble, le marché des logiciels et des services de soins de santé comportementaux est segmenté en trouble anxieux, TDAH, troubles bipolaires, trouble de la consommation d’alcool, dépression, trouble de l’alimentation, trouble de stress post-traumatique (TSPT), trouble de toxicomanie, schizophrénie, et d’autres.

Basé sur le service, le marché des logiciels et des services de soins de santé comportementaux est segmenté en conseil ambulatoire, gestion de cas intensive, services de traitement à domicile, traitement hospitalier, service de santé mentale d’urgence, etc.

Le marché des logiciels et des services de soins de santé comportementaux a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en fournisseurs, hôpitaux et cliniques , centres communautaires, payeurs et patients.

Analyse au niveau du pays du marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux

Le marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, modèle de prestation, fonction, type de trouble, service et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des logiciels et des services de soins de santé comportementaux en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation de la conscience sociale, de l’acceptation sociale et de la sensibilisation de la population. L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses publiques dans le secteur de la santé et de l’augmentation du revenu personnel disponible.

La section par pays du rapport sur le marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des logiciels et services de soins de santé comportementaux, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des logiciels et services de santé comportementale. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

