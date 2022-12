marché des logiciels et services de gestion agricole devrait croître à un taux de 14,70 % au cours de la période de prévision 2022 à 2028

Un rapport de Marché Logiciels et services de gestion agricole de haut rang aide à atteindre une croissance durable sur le marché en fournissant des informations sur les produits et le marché bien documentées, spécifiques et les plus pertinentes. Ce rapport de marché prend également en compte le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, l’analyse globale de leurs compétences de base, et maintient donc le paysage concurrentiel du marché devant le client. De plus, le rapport universel Logiciels et services de gestion agricole fournit des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Les entreprises peuvent obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2028 avec Logiciels et services de gestion agricole rapports d’études de marché. Le rapport est principalement distribué aux utilisateurs sous forme de PDF ou de feuille de calcul ou de PPT (si demandé par le client). Ce rapport de l’industrie mentionne également les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2028 pour le marché. Le rapport fournit des estimations sur le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Le rapport de marché crédible Logiciels et services de gestion agricole a été formulé avec les modèles de meilleures pratiques, une analyse de marché complète et des méthodologies de recherche afin que les clients atteignent une segmentation et des informations parfaites sur le marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des logiciels et services de gestion agricole

Le paysage concurrentiel du marché des logiciels et services de gestion agricole fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des logiciels et des services de gestion agricole.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les logiciels et services de gestion agricole sont Deere & Company.; Trimble Inc. ; AgJunction Inc. ; Raven Industries, Inc. ; Iteris, Inc. ; Ag Leader Technology ; DICKEY-john.; Groupe LexisNexis Risk Solutions ; Topcon ; Agrinavia ; Agrivi.; aWhere Inc. ; Conservis ; Systèmes EFC. ; Farmers Edge Inc. ; AgriSight, Inc. ; Granular, Inc. ; SourceTrace ; La société climatique. ; DeLaval Inc. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse et taille du marché

Le marché des logiciels et des services de gestion agricole devrait croître à un taux de 14,70 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Un nombre croissant d’initiatives gouvernementales visant à améliorer l’agriculture et l’agriculture qui agiront probablement comme un facteur pour le marché des logiciels et des services de gestion agricole dans la période de prévision 2021-2028.

Le marché des logiciels et des services pour la gestion agricole comprend des applications majeures, notamment la tenue de registres, la cartographie agricole, le suivi et les prévisions, l’économie agricole et d’autres applications. Les facteurs influençant la croissance de l’industrie des logiciels et de l’informatique, tels que la demande croissante d’aliments biologiques et l’évolution des modes de vie, la rentabilité et le développement des personnes avec des techniques agricoles intelligentes, stimulent principalement le marché de la gestion agricole.

Demande croissante d’une agriculture rentable, augmentation du nombre de fermes, initiatives prises par le gouvernement pour l’adoption de techniques agricoles modernes , demande croissante de nourriture à travers le monde, adoption de l’informatique en nuage dans la gestion agricole en temps réel, besoin croissant de surveiller les performances du bétail ainsi que L’augmentation de l’efficacité de l’exploitation agricole fait partie des facteurs majeurs et importants susceptibles d’accélérer la croissance du marché des logiciels et des services de gestion agricole au cours de la période prévue de 2021-2028. D’autre part, la disponibilité accrue d’ appareils portables, la sécurité croissante du cloud ainsi que l’abondance de terres arables qui contribueront davantage en générant d’immenses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des logiciels et des services de gestion agricole dans la période prévue mentionnée ci-dessus.

Portée du marché mondial des logiciels et services de gestion agricole et taille du marché

Le marché des logiciels et services de gestion agricole est segmenté en fonction du type de déploiement, du type d’agriculture, du type de service et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de déploiement, le marché des logiciels et services de gestion de ferme est segmenté en local et basé sur le cloud .

En fonction du type d’agriculture, le marché des logiciels et des services de gestion agricole est segmenté en agriculture de précision, surveillance du bétail, pisciculture et culture en serre intelligente.

En fonction du type de service, le marché des logiciels et services de gestion agricole est segmenté en services professionnels, services gérés, services de maintenance et de support, etc. Les services gérés ont été davantage segmentés en services d’exploitation agricole, services de données et analyses.

Le marché des logiciels et services de gestion agricole est également segmenté en fonction des applications. L’application est segmentée en tenue de registres, cartographie agricole, surveillance et prévision, et économie agricole.

Objectifs de recherche

Percevoir les forces de pivotement et d’entrave les plus influentes sur le marché mondial Logiciels et services de gestion agricole et son empreinte sur le marché international.

En savoir plus sur les politiques du marché approuvées par les organisations respectives au pouvoir.

Comprendre la structure du marché mondial Logiciels et services de gestion agricole en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial Logiciels et services de gestion agricole, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Pour analyser les développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Pour projeter la consommation du marché mondial Logiciels et services de gestion agricole, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Établir un profil stratégique des principaux acteurs et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance

Pour analyser les Logiciels et services de gestion agricole en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Table des matières : Logiciels et services de gestion agricole marchés mondiaux

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du Logiciels et services de gestion agricole rapport sur le marché

Partie 03 : Paysage du marché mondial des Logiciels et services de gestion agricole

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des Logiciels et services de gestion agricole

Partie 05 : Logiciels et services de gestion agricole segmentation du marché mondial par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

