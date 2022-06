Marché des logiciels en tant que service (SaaS) au Moyen-Orient et en Afrique 2022 par type, utilisation finale, région et prévisions mondiales jusqu’en 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché du logiciel en tant que service (SaaS) au Moyen-Orient et en Afrique . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

Le logiciel en tant que service (SaaS) est une sorte de cloud computing dans lequel un fournisseur tiers gère les applications et les rend accessibles aux consommateurs via Internet. Il élimine le besoin pour les organisations d’installer et d’exécuter des applications sur leurs ordinateurs ou dans leurs centres de données, ce qui élimine les coûts d’acquisition, de provisionnement et de maintenance du matériel, ainsi que les licences, l’installation et le support des logiciels.

Le marché du logiciel en tant que service devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,25 % au cours de la période de prévision 2018-2023.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/middle-east-and-africa-software-as-a-service-saas-market/QI042

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a également réduit la disponibilité et la demande de traitements médicaux non liés au COVID-19. Un large éventail de traitements, y compris les soins d’urgence pour les maladies aiguës, les examens de routine et les dépistages recommandés du cancer, sont reportés ou évités par les patients. Les maladies non diagnostiquées et l’absence d’intervention précoce auront de graves conséquences à long terme sur la santé. La COVID-19 a accéléré diverses tendances existantes et émergentes en matière de soins de santé, notamment l’évolution des attitudes et des habitudes des consommateurs, la convergence des sciences de la vie et des soins de santé, les progrès rapides des technologies de santé numériques et de nouveaux talents et modèles de prestation de soins, pour n’en nommer que quelques-uns.

Sur la base du modèle de déploiement , le marché SaaS peut être segmenté en cloud public, cloud privé et cloud hybride. Les modèles de cloud privé et de cloud public affichent une tendance positive sur le marché, et les entreprises tentent d’utiliser le modèle de cloud hybride dans un avenir récent. Le marché du cloud public détient la plus grande part de marché, tandis que le marché du cloud hybride devrait croître au TCAC le plus élevé.

Selon l’application , le marché SaaS peut être divisé en planification des ressources d’entreprise (ERP), gestion de la relation client (CRM), gestion des ressources humaines (HRM), gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) et autres. D’autres types d’applications incluent les plates-formes de conférence Web, les applications de messagerie et les collaborations. HRM détient la plus grande part de marché et devrait également avoir le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision.

Demandez un exemple de copie PDF du rapport @ – https://www.quadintel.com/request-sample/middle-east-and-africa-software-as-a-service-saas-market/QI042

Par vertical , le marché SaaS peut être segmenté en banque, services financiers et assurance (BFSI), technologie de l’information (IT) et télécommunication, fabrication, vente au détail, soins de santé, éducation et autres. Le segment BFSI continue de détenir la plus grande part de marché dans le segment vertical, et le segment manufacturier augmentera à un rythme important au cours de la période de prévision.

Les Émirats arabes unis (EAU) et l’Arabie saoudite connaissent une croissance des nouveaux centres de données et des partenariats de services, ce qui pousse les entreprises locales à adopter le SaaS.

Principaux facteurs de croissance

Les entreprises africaines connaissent une migration rapide vers des interfaces de programmation d’applications et des micro-services qui permettent la création d’interfaces entre deux logiciels pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires. La solution SaaS est intégrée à une interface de programmation d’application (API) ouverte qui prend en charge ces fonctionnalités. L’API SaaS est également conçue pour créer des progiciels qui maintiennent ouverte la ligne de communication dans le bureau interne.

Menaces et acteurs clés

Les déploiements SaaS dans les organisations africaines sont difficiles car les entreprises manquent de maturité et les industries qui comptent plus d’une dizaine d’acteurs sont rares. Les entreprises ont une faible clientèle et la plupart des produits et services nécessitent un financement initial.

Les principaux acteurs du marché sont Symantec Corporation, Google Inc., Fujitsu Ltd., Amazon.com Inc., IBM Corporation, HP, Oracle Corporation, SAP SE, Microsoft Corporation et Salesforce.

Demandez un exemple de copie PDF du rapport @ – https://www.quadintel.com/request-sample/middle-east-and-africa-software-as-a-service-saas-market/QI042

Qu’est-ce qui est couvert dans le rapport ?

1. Aperçu du marché du SaaS au Moyen-Orient et en Afrique .

2. Moteurs du marché et défis du marché SaaS au Moyen-Orient et en Afrique.

3. Tendances du marché du SaaS au Moyen-Orient et en Afrique.

4. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le marché SaaS au Moyen-Orient et en Afrique.

5. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment des déploiements (cloud public, cloud privé et cloud hybride).

6. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment des applications (ERP, CRM, HRM, SCM et autres).

7. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment vertical (BFSI, informatique et télécommunications, fabrication, vente au détail, soins de santé, éducation et autres).

8. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché régional (EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) pour le marché SaaS.

9. Analyse du marché SaaS au Moyen-Orient et en Afrique par chaîne de valeur.

10. Analyse du paysage concurrentiel et des profils des principaux concurrents opérant sur le marché.

Pourquoi acheter ?

1. Comprendre la demande de SaaS pour déterminer la viabilité du marché.

2. Déterminer les marchés développés et émergents pour le SaaS.

3. Identifiez les défis et relevez-les.

4. Développer des stratégies basées sur les pilotes, les tendances et les faits saillants pour chacun des segments.

5. Évaluez la chaîne de valeur pour déterminer le flux de travail.

6. Reconnaître les principaux concurrents de ce marché et réagir en conséquence.

7. Connaître les initiatives et les stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de la direction de la croissance future.

Le rapport traite en outre des opportunités de marché, du taux de croissance annuel composé (TCAC), de la concurrence, des innovations technologiques, de l’analyse des acteurs du marché, des directives gouvernementales, de l’analyse des exportations et des importations (EXIM), des revenus historiques, des prévisions futures, etc. dans les régions suivantes. et/ou pays :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) Taille du marché, croissance annuelle, analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine) Taille du marché, croissance annuelle et analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne , France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE (Finlande, Suède, Norvège, Danemark), Irlande, Suisse, Autriche, Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Pologne, Turquie, Russie, Reste d’Europe) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique) Taille du marché, croissance annuelle et Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Demander la description complète du rapport, la table des matières, le tableau des figures, le graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/middle-east-and-africa-software-as-a-service-saas-market /QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/