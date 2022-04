Marché des logiciels d’insuffisance cardiaque Avec l’analyse d’impact de Covid-19 et les perspectives de la demande 2029

Le rapport sur le marché de classe mondiale étudie une évaluation approfondie des prévisions et des restrictions de croissance du marché. Les stratégies vont des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats aux acquisitions. Ce rapport comprend une connaissance approfondie et des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT. Le rapport d’analyse du marché mondial sert beaucoup à l’entreprise et offre une solution aux questions commerciales les plus difficiles. Lors de la création du rapport, la recherche et l’analyse ont été effectuées en une seule étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Le rapport d’analyse de marché inclut les fluctuations de la valeur du TCAC par rapport à la hausse ou à la baisse pour la certaine période de prévision. Les données collectées pour produire ce rapport de l’industrie sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les points saillants essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur. De plus, les tendances croissantes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont reconnus et analysés de manière factuelle lors de la génération de ce rapport. Grâce à l’utilisation d’outils et de techniques bien établis dans le rapport de première classe, les informations complexes sur le marché sont transformées en une version plus simple.

Marché mondial des logiciels d’insuffisance cardiaque, par type (basé sur la connaissance, non basé sur la connaissance), mode de livraison (basé sur le Web, sur site, systèmes basés sur le cloud), plate-forme (autonome, intégrée), appareils de support (tablettes, ordinateurs de bureau, autres ), Fonctionnalités (activité de surveillance cardiaque, suivi des tests périodiques, progression de l’examen, outil de gestion de journal, diagnostic et surveillance de la thérapie, autres), utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, autres), canal de distribution (appels d’offres directs, tiers Distribution), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Turquie, Reste de l’Europe Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Singapour , Malaisie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique,Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028.



Le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 5 176,94 millions d’ici 2028. L’incidence croissante des maladies cardiaques dans le monde stimule la croissance globale du marché.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et graphiques associés) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-heart-failure-software-market&pm

Principaux acteurs : –

Les principales entreprises qui vendent des logiciels pour l’insuffisance cardiaque sont Medtronic, Abbott, Cerner Corporation., 4S Information Systems Ltd., Axis Clinical Software, Inc. et CV Medical Software. chez les joueurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

L’insuffisance cardiaque survient lorsque votre cœur est incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de votre corps. Cela peut arriver si votre cœur ne reçoit pas assez de sang pour se remplir. Cela peut également arriver si votre cœur n’est pas assez fort pour pomper correctement le sang. L’insuffisance cardiaque ne signifie pas que votre cœur a cessé de battre. L’insuffisance cardiaque, en revanche, est une maladie grave qui nécessite des soins médicaux. Les dispositifs d’assistance ventriculaire (VAD) révolutionnent le traitement des patients atteints d’insuffisance cardiaque avancée en offrant une autre solution possible à un problème croissant. L’assistance circulatoire mécanique (MCS) comprend la thérapie VAD (MCS). Les VAD sont des dispositifs mécaniques qui aident un cœur affaibli à pomper le sang dans tout le corps en transférant le sang du ventricule gauche vers l’aorte ascendante.

L’insuffisance cardiaque est définie par la Société européenne de cardiologie (ESC) comme un syndrome clinique caractérisé par des symptômes tels qu’un essoufflement, une toux ou une respiration sifflante persistante, un gonflement de la cheville et de la fatigue, pouvant s’accompagner des signes suivants : pression veineuse jugulaire, crépitements pulmonaires, accélération du rythme cardiaque et œdème périphérique. Cependant, ces signes peuvent ne pas être présents aux stades précoces et chez les patients traités avec des diurétiques. Lorsqu’elles sont apparentes, elles sont dues à une anomalie cardiaque structurelle et/ou fonctionnelle, conduisant à un dysfonctionnement ventriculaire systolique et/ou diastolique, entraînant une diminution du débit cardiaque et/ou une élévation des pressions intracardiaques au repos ou à l’effort.

Les avancées technologiques en matière de logiciels et l’accessibilité accrue aux systèmes de santé personnels sont le principal facteur moteur du marché. L’interopérabilité des différents systèmes ou plates-formes existant dans les hôpitaux et les cliniques peut s’avérer être un défi, cependant, la demande croissante d’accès aux dossiers de santé des patients (PHR/PHI) s’avère être une opportunité. L’insensibilité et la méconnaissance de la population peuvent constituer un frein à l’adoption d’un logiciel d’insuffisance cardiaque et relever les défis.

Le rapport sur le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-heart-failure-software-market&pm

Portée du marché des logiciels d’insuffisance cardiaque et taille du marché

Le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque est segmenté en fonction du type, du mode de livraison, de la plate-forme, des dispositifs de support, des fonctionnalités, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des logiciels pour l’insuffisance cardiaque est segmenté en deux types : basé sur la connaissance et non basé sur la connaissance. En 2021, la connaissance devrait dominer le segment car elle est largement déployée, utilisée à la fois pour les clients et les employés, augmentant ainsi la satisfaction globale et les méthodologies avancées telles que les outils d’apprentissage automatique aident à découvrir de nouvelles connaissances dans la base de données qui améliorent globalement la croissance du marché.

Sur la base du mode de livraison, le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque est segmenté en systèmes Web, sur site et basés sur le cloud. En 2021, le segment sur site détient la plus grande part de marché, car le contrôle sur les données est important, car de nombreuses entités ne font pas confiance aux fournisseurs de services cloud pour fournir un environnement d’informations de santé protégées (PHI) entièrement conforme à la loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie (HIPAA). et le rôle des données joue un rôle important dans l’organisation des soins de santé et la plupart des dispositifs d’insuffisance cardiaque sont construits sur place car ils sont bon marché.

Sur la base de la plate-forme, le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque est segmenté en autonome et intégré. En 2021, l’autonomie est largement utilisée dans les principaux pays en développement d’Amérique du Nord et d’Europe qui se conforment à la réglementation standard dans les soins de santé et les dispositifs médicaux.

Sur la base des dispositifs de soutien, le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque est segmenté en tablettes, ordinateurs de bureau et autres. En 2021, les ordinateurs de bureau sont un instrument plus fiable utilisé pour surveiller les activités cardiaques et la durabilité est élevée, ce qui contribue à stimuler la croissance globale.

Sur la base des fonctionnalités, le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque est segmenté en activité de surveillance cardiaque, suivi des tests périodiques, examen des progrès, outil de gestion de journal, suivi du diagnostic et de la thérapie et autres. En 2021, le segment d’activité de la surveillance cardiaque domine le segment, car l’adoption généralisée des warables intelligents sur le marché a influencé la croissance et l’évolution du mode de vie sain de la population a globalement amélioré la demande pour le segment.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres En 2021, le segment hospitalier détient la plus grande part de marché car il existe de grands hôpitaux avec 500 ou plus de 500 lits qui améliorent globalement l’utilisation dans les districts ainsi que les hôpitaux communautaires.

Sur la base du canal de distribution, le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque est segmenté en appels d’offres directs et en distribution par des tiers. En 2021, les appels d’offres directs détiennent la plus grande part de marché, car la base de connaissances dominait la section en raison du SaaS, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique en faisant partie. Ainsi, les grandes entreprises technologiques s’adressent directement à l’appel d’offres pour la gestion des hôpitaux.

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-heart-failure-software-market?pm

L’utilisation croissante d’appareils portables pour surveiller la fréquence cardiaque stimule la croissance du marché du marché des logiciels d’insuffisance cardiaque.

Le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays sur un marché particulier. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel d’insuffisance cardiaque

Le paysage concurrentiel du marché des logiciels d’insuffisance cardiaque fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des logiciels d’insuffisance cardiaque.

De nombreux contrats et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier, qui accélèrent également le marché des logiciels d’insuffisance cardiaque.

Par exemple,

En juin 2021, Medtronic a annoncé un essai clinique pour l’essai STROKE AF déterminant la supériorité du moniteur cardiaque insérable Reveal LINQ (ICM) pour détecter les battements cardiaques anormaux, autrement connus sous le nom de fibrillation auriculaire (FA). Medtronic propose la gamme la plus complète de technologies médicales innovantes pour le traitement interventionnel et chirurgical des maladies cardiovasculaires et des arythmies cardiaques, développée en collaboration avec les meilleurs cliniciens, chercheurs et scientifiques du monde. La société s’efforce de fournir des produits et des services de haute qualité qui offrent une valeur clinique et économique aux consommateurs et aux prestataires de soins de santé.

En décembre 2020, Abbott a établi que plus de 55% des cardiologues souffraient d’insuffisance cardiaque à un rythme croissant avec des conditions préexistantes telles que l’obésité, l’hypertension artérielle et le diabète. De plus, la société partage les meilleures pratiques avec les hôpitaux et les cliniques alors qu’ils travaillent à développer des programmes de surveillance à distance pour les patients souffrant de comorbidités comme l’insuffisance cardiaque. L’entreprise avait en outre fourni des solutions pour la surveillance à distance dans COVID-19 qui surpassaient les revenus de l’entreprise.

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com