Marché des logiciels d’événements virtuels 2021 : dernières tendances, demande mondiale, croissance du secteur, analyse approfondie et opportunités jusqu’en 2028

Ce rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché Logiciel d’événement virtuel et il vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document final de recherche est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des personnes chargées de la stratégie, des directeurs, des vice-présidents, des CXO, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage de l’industrie, la taille du marché, les revenus du marché , prévisions, analyse d’impact COVID-19, analyse SWOT, etc.

Le marché des logiciels d’événements virtuels devrait passer de 9 675,8 millions de dollars US en 2021 à 24 201,6 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 12,4% de 2021 à 2028.

L’inclination croissante vers les événements virtuels à l’échelle mondiale et l’émergence de la diffusion en direct sont parmi les facteurs qui stimulent la demande de logiciels d’événements virtuels. Les événements virtuels ont gagné en popularité principalement depuis l’épidémie de pandémie de COVID-19. Stimulées par les blocages, les organisations ont eu recours à des événements virtuels. Il a également été remarqué que bien que les événements en direct soient désormais autorisés, 90 % des entreprises envisagent toujours d’organiser des événements virtuels. Les développements technologiques, tels que les événements virtuels basés sur le logiciel en tant que service, génèrent un impact énorme sur la tendance à organiser des événements virtuellement. L’outil basé sur le cloud permet aux utilisateurs finaux de fournir une expérience interactive tout en améliorant l’expérience de vente globale grâce au podcasting, à la messagerie instantanée et à l’expérience de produit virtuel. Aussi, une autre solution ayant un impact positif sur la croissance des événements virtuels est la connexion via la diffusion en direct. Les événements de diffusion en direct permettent à un plus grand nombre de participants d’accéder aux ressources de contenu pour les aider à mieux s’adapter au contexte. Ainsi, en raison de l’adoption croissante de la plate-forme d’événements virtuels par près de 80 % des organisateurs/planificateurs d’événements, la croissance du marché des logiciels d’événements virtuels est considérablement stimulée.

Impact de Covid-19 sur le marché des logiciels d’événements virtuels

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché Logiciel d’événement virtuel. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de verrouillage ; de plus en plus d’entreprises adoptent un logiciel d’événement virtuel. Par conséquent, la demande d’applications de parcomètres augmente pendant COVID-19 et devrait également augmenter au cours de la période de prévision

Joueurs clés

Le rapport examine les principaux acteurs du marché qui ont apporté une énorme contribution à la croissance du marché Logiciel d’événement virtuel et dominent la part de marché. Le rapport fournit également des informations sur les revenus du marché des principaux acteurs. Le rapport donne un aperçu des stratégies utilisées par les principaux acteurs afin d’acquérir une base solide sur le marché des logiciels d’événement virtuel.

Les principaux acteurs couverts par les marchés des logiciels d’événements virtuels :

Cvent Inc.

EventMobi (5Touch Solutions Inc.)

Monter dedans

Technologies Hubilo inc.

InEvent, Inc.

Pathable, Inc.

co

ubivent GmbH

vFairs LLC

Whova Inc.

Aperçu régional

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des logiciels d’événement virtuel en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2020 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché Logiciel d’événement virtuel de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Table des matières

introduction Points clés à retenir Méthodologie de recherche Paysage du marché des logiciels d’événement virtuel Marché des logiciels d’événement virtuel – dynamiques clés du marché Marché des logiciels d’événement virtuel – analyse du marché mondial Marché des logiciels d’événements virtuels – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – composant Marché des logiciels d’événement virtuel – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – secteur vertical Chiffre d’affaires et prévisions du marché des logiciels d’événements virtuels jusqu’en 2028 – analyse géographique Paysage de l’industrie Marché des logiciels d’événements virtuels, profils clés des entreprises appendice

