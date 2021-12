Marché des logiciels de traitement des paiements avec analyse d’impact COVID-19, principales entreprises Amazon Inc., Venmo, GoCardless, Stripe, PayPal Holdings, Inc., prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des logiciels de traitement des paiements devrait croître à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport comprend la dernière couverture de l’impact de COVID-19 sur le marché des logiciels de traitement des paiements. Le logiciel de traitement des paiements est une solution qui permet aux entreprises de traiter les paiements par carte de crédit/débit du client en ligne ou en personne. Le logiciel de traitement des paiements peut également être intégré à des portefeuilles numériques ou à tout autre moyen de paiement qui constitue une alternative aux paiements par carte de crédit/débit. Le logiciel de traitement des paiements permet également de traiter le paiement de manière sécurisée et rapide. Le rapport comprend également les aspects cruciaux liés aux événements récents tels que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions et les alliances.

Principaux acteurs clés du profilage :

1. Amazon Inc.

2. Venmo

3. GoCardless

4. Rayure

5. PayPal Holdings, Inc.

6. Square, Inc.

7. VisionPLUS

8. EBizCharge

9. Synder

10. Cybersource

En raison de l’augmentation de l’industrie croissante du commerce électronique à travers le monde, en particulier dans les pays asiatiques, le marché des logiciels de traitement des paiements gagne du terrain. Le rapport sur le marché des logiciels de traitement des paiements fournit une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché dans des pays clés tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis Italie, Chine, Japon , Corée du Sud, Inde, Australie, Brésil et Arabie Saoudite. Ce rapport étudie également la part de marché mondiale de Logiciel de traitement des paiements, le paysage de la concurrence, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente et les distributeurs.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des logiciels de traitement des paiements est segmenté en fonction du déploiement et de la taille de l’organisation. Sur la base du déploiement, le marché est segmenté comme sur site et basé sur le cloud. Sur la base de la taille de l’organisation, le marché est segmenté en PME et grande entreprise.

