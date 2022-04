Marché des logiciels de téléradiologie Aperçu approfondi de l’analyse des ventes, des prévisions de croissance et des tendances à venir 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché des logiciels de téléradiologie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 3,02 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 8,92 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel de téléradiologie

Le paysage concurrentiel du marché des logiciels de téléradiologie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des logiciels de téléradiologie.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont FUJIFILM Corporation, Agfa-Gevaert Group, Everlight Radiology, TELEDIAGNOSTICSOL, ONRAD, Inc, MEDNAX Services, Inc, Global Diagnostics, Teleradiology Solutions et Siemens, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La téléradiologie est la méthode qui consiste à faire visualiser des objets médicaux même à distance par un radiologue. De telles découvertes par des techniques de diagnostic non invasives telles que la tomodensitométrie, l’IRM, les tests de médecine nucléaire et par ultrasons et les rayons X aident à diagnostiquer et à traiter correctement les maladies. En revanche, la téléradiologie permet le traitement des images radiographiques électroniques avec le logiciel du système d’archivage et de communication d’images (PACS). La téléradiologie est utilisée par les services médicaux, les hôpitaux et les prestataires de téléscangraphie. La téléradiologie promet une analyse internationale et en temps réel des applications sur site grâce à un accès à distance via le réseau cloud.

La croissance de ce marché est due à l’augmentation des cas de maladies telles que les lésions de la moelle épinière, les troubles hépatiques et le cancer qui ont conduit à l’essor de ce marché. Alors que la demande de détection de diagnostic d’image augmente, il y a une baisse du nombre de radiologues experts en raison de l’écart entre la demande et l’offre. Ainsi, afin de combler cette lacune, divers centres cliniques et hôpitaux adoptent des solutions de téléradiologie. Avec plusieurs avantages des solutions logicielles de téléradiologie basées sur le cloud, telles que l’exploitation d’un grand nombre de patients, est également le moteur du marché. Les autres facteurs qui auront un impact sur la croissance de ces marchés au cours de la période de prévision jusqu’en 2027 comprennent l’adoption de l’infrastructure de santé numérique ainsi que la promotion et l’investissement par les ONG et les gouvernements.

Royal Philips, l’un des principaux employeurs internationaux de l’ère des soins de santé, a révélé qu’il allait présenter ses offres de téléradiologie moderne pour répondre aux préoccupations telles que la poussée à la hausse de la pénurie de radiologues et la volonté d’améliorer l’accessibilité des diagnostics de précision. Philips utilisera son portefeuille d’informatique de radiologie principalement basé sur le cloud, composé de solutions d’archivage neutre du fournisseur (VNA) et de systèmes d’archivage et de communication d’images (PACS) pour le nouveau fournisseur de télésanté. Il peut être combiné avec des programmes de visualisation et de flux de travail ainsi qu’avec des analyses supérieures. De plus, divers programmes, ainsi qu’une visualisation et des rapports de téléradiologie de qualité supérieure, des services de garde pour les radiologues et des applications d’amélioration du flux de travail des examens.

Portée du marché mondial des logiciels de téléradiologie et taille du marché

Le marché des logiciels de téléradiologie est segmenté en fonction de la technologie, des techniques d’imagerie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les poches de croissance et les approches pour atteindre le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la technologie, le marché des logiciels de téléradiologie est segmenté en matériel, logiciels, télécommunications et réseaux. Le segment des logiciels dans la technologie est en outre classé en système d’information radiologique et en système d’archivage et de communication d’images. Le segment des télécommunications et des réseaux est en outre segmenté sur la base de la technologie basée sur le Web et le cloud.

Le segment d’application est segmenté en système d’archivage et de communication d’images (PACS), système d’information radiologique (RIS)

Sur la base des techniques d’imagerie, le marché des logiciels de téléradiologie est en outre classé en rayons X, tomodensitométrie (CT), ultrasons, imagerie par résonance magnétique (IRM), imagerie nucléaire, fluoroscopie, mammographie et autres.

Le marché mondial des logiciels de téléradiologie est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les centres de diagnostic et autres

Analyse au niveau du pays du marché des logiciels de téléradiologie

Le marché des logiciels de téléradiologie est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, technique d’imagerie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de la part de marché importante des États-Unis sur le marché des logiciels de téléradiologie, tandis que la région Asie-Pacifique devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare de l’impact des marques locales et nationales sur les canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des logiciels de téléradiologie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des logiciels de téléradiologie, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des logiciels de téléradiologie. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

