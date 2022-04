Marché des logiciels de robotique 2021, taille, principaux acteurs avec part, revenus totaux, portée du produit, développement commercial et opportunités jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des logiciels de robot contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des logiciels de robot par région.

En 2020, le marché mondial des logiciels de robots était évalué à 4,27 milliards de dollars, avec un TCAC de 27,3 % de 2017 à 2027. Le logiciel de robot est un ensemble d’instructions sur un robot qui lui indique comment effectuer des actions spécifiques lorsque différentes conditions s’appliquent. De plus, les logiciels de robot peuvent augmenter la productivité d’une organisation, réduire les erreurs humaines, automatiser les activités et améliorer la qualité du travail. L’utilisation de logiciels robotiques est répandue dans diverses industries, notamment la santé, la défense, l’aérospatiale, l’automobile et les infrastructures.

Dans le monde d’aujourd’hui, les robots peuvent accomplir diverses tâches, notamment assembler des produits, détecter et désamorcer des bombes, opérer sur des personnes, inspecter des produits et effectuer des missions spatiales. De plus, de nombreuses industries ont adopté la robotique pour automatiser les tâches répétitives. De plus, les fabricants préfèrent de plus en plus l’automatisation des processus en raison de l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et de l’augmentation de la productivité, entraînant le marché vers une condition plus rentable.

Dynamique de l’industrie du marché des logiciels de robotique

La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier et le besoin d’automatisation sont deux facteurs importants qui favorisent l’adoption de logiciels de robotique dans le secteur manufacturier.

En raison des dépenses publiques, de la maturité technologique et de l’adoption accrue de logiciels de robots dans l’industrie aérospatiale et de la défense, le segment de l’aérospatiale et de la défense connaîtra une croissance rapide.

La croissance du marché sera probablement freinée par des coûts de mise en œuvre plus élevés et une augmentation des attaques de logiciels malveillants.

Le marché devrait connaître des opportunités de croissance rémunératrices au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des robots basés sur l’IoT et l’IA dans les industries.

Perspectives régionales du marché des logiciels de robot

L’Asie-Pacifique a dominé le marché des logiciels de robots en 2020 et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision. Un nombre croissant d’économies, dont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ont des industries manufacturières bien établies qui mettent l’accent sur les solutions innovantes existantes. De plus, les régions LAMEA et Asie-Pacifique devraient connaître une croissance importante au cours de la période de prévision, grâce à la hausse des investissements des gouvernements locaux et au démarrage de nouveaux logiciels de robots en Chine, en Inde, en Thaïlande et ailleurs.

Aperçu du rapport

Le marché mondial des logiciels de robots est divisé en segments distincts en fonction du type de logiciel, du type de robot, du type de robot industriel, de la taille de l’entreprise, de l’industrie verticale et de la région.

Segmentation basée sur le type de logiciel

Logiciel de gestion des communications

Logiciel de simulation

Logiciel de reconnaissance

Logiciel de gestion et d’analyse de données

Logiciel de maintenance prédictive

Segmentation basée sur le type de robot

Robot industriel

Robot de service

Segmentation basée sur le type de robot industriel

Robots industriels traditionnels

Robots collaboratifs

Segmentation basée sur la taille de l’entreprise

Grandes Entreprises

Petites entreprises

Moyennes Entreprises

Segmentation basée sur la verticale industrielle

Fabrication

Soins de santé

Aéronautique et Défense

Médias et divertissement

Logistique

Autres

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

LAMEA

Principaux concurrents sur le marché des logiciels de robot

ABB Ltd.

Société internationale des machines commerciales

Robotique liquide, Inc.

AIbrain Inc.

Robotique Furhat

Société du cerveau

Technologie CloudMinds Inc.

Energid Technologies Corporation

H2O.ai

NVIDIA Corporation

Impact du COVID-19 sur le marché des logiciels de robotique

À l’échelle mondiale, la pandémie de COVID-19 a touché toutes les industries. Le COVID-19 a modérément affecté la croissance du marché au premier semestre 2020, car des directives de verrouillage ont été publiées par les gouvernements de nombreux pays, où des secteurs industriels, tels que la fabrication, la santé et autres, ont été autorisés à fonctionner avec un nombre limité d’employés pendant le pandémie. De plus, l’efficacité de l’industrie a été sérieusement touchée pendant le verrouillage. En conséquence, les organisations du monde entier adoptent des robots automatisés pour maintenir leur productivité globale. En raison du développement rapide de l’adoption des robots de service et industriels, le marché des logiciels de robots continuera de croître à un rythme rapide.

Les avantages pour les parties prenantes

L’étude a analysé les tendances actuelles du marché, les prévisions du marché pour l’avenir et les prévisions du marché mondial des logiciels de robots afin d’identifier les opportunités d’investissement imminentes.

Une analyse détaillée du marché mondial est fournie dans le rapport, y compris les principaux moteurs, contraintes et opportunités et leur impact sur le marché mondial.

Il illustre le pouvoir des acheteurs et des fournisseurs au sein de l’industrie via l’analyse des cinq forces de Porter.

Analysez quantitativement l’opportunité du marché des logiciels de robot entre 2021 et 2027 pour déterminer la taille potentielle du marché.

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

