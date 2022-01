Marché des logiciels de rétroaction vidéo grand public en Amérique du Nord (2022-2028) | Où les participants doivent-ils se concentrer pour obtenir un retour sur investissement maximal Rapport exclusif par Business Market Insights

Le marché des logiciels de rétroaction vidéo grand public en Amérique du Nord devrait passer de 535,53 millions de dollars américains en 2021 à 915,92 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,0 % de 2021 à 2028. Accentuer la croissance des solutions basées sur une plate-forme cloud dans les entreprises ; L’adoption croissante de la technologie cloud transforme le modèle de travail dans divers secteurs verticaux de l’industrie en augmentant la sécurité, l’informatique et le DevOps, stimulant ainsi le développement de solutions innovantes et interactives pour une expérience utilisateur améliorée. En raison des avantages potentiels de la technologie cloud, l’adoption de solutions basées sur le cloud parmi les entreprises augmente considérablement depuis quelques années. Les solutions basées sur le cloud permettent aux entreprises d’avoir une évolutivité et une flexibilité opérationnelle faciles, ainsi que des coûts et des risques opérationnels réduits. Le développement constant des architectures et des algorithmes cloud et l’intégration de fonctionnalités avancées dans les solutions cloud alimentent l’adoption de ces solutions dans divers secteurs verticaux tels que BFSI, IT & Telecom, Retail et FMCG.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Discuss.io dscout, Inc. FocusVision Medallia Inc. Phonic Inc. Product Peel, Inc. Qualtrics Typeform UserTesting Voxpopme

L’Amérique du Nord est la région la plus technologiquement avancée du monde, les États-Unis, le Canada et le Mexique étant les principales économies. L’Amérique du Nord devrait être la région la plus génératrice de revenus sur le marché mondial des logiciels de retour vidéo grand public, les États-Unis détenant la part de marché la plus élevée, suivis du Canada. Les organisations de ces pays ont fortement investi dans les activités de recherche sur les consommateurs, ce qui contribue à l’adoption d’un logiciel de rétroaction vidéo des consommateurs. De plus, la région a été extrêmement réactive à la mise en œuvre des dernières avancées technologiques, telles que les technologies d’intégration avec les technologies mobiles et cloud avec des solutions logicielles de retour vidéo grand public. L’Amérique du Nord se caractérise également par un GPD par habitant élevé, des perspectives positives envers l’adoption de nouvelles technologies par les masses et un comportement dynamique des consommateurs, en raison desquels les organisations opérant dans divers secteurs utilisent divers sont fortement enclines à investir des ressources pour recueillir des données pertinentes pour le développement de produits. afin de répondre à l’évolution des préférences des consommateurs

