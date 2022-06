Marché des logiciels de réponse au public 2021: augmentera rapidement dans un avenir proche 2030

Le marché des logiciels de réponse au public pour le marché de l’isolation devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 5,6 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Avec l’aide d’un logiciel de réponse du public, les organisateurs peuvent communiquer avec le public par des réponses textuelles, des sondages ou des questions à choix multiples affichées via divers outils. Ces solutions logicielles sont destinées à engager le public et à l’encourager à participer plus activement à des événements ou à des concerts. Le logiciel permet aux utilisateurs de proposer et de développer des présentations et des séminaires interactifs en ligne, complétés par des sondages d’audience en temps réel. L’industrie des logiciels de réponse d’audience comprend des entreprises qui fournissent des services pour les ordinateurs portables/PC, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

La disponibilité de logiciels de réponse de foule open source sur Internet devrait étouffer la demande de systèmes de réponse d’audience et d’outils de sondage. D’autre part, certains logiciels de sondage rencontrent des difficultés avec l’intégration des utilisateurs et les cycles de vie des appareils, ce qui est susceptible d’avoir un impact sur la demande potentielle de systèmes de réponse d’audience et de logiciels de sondage.

Segmentation du marché des logiciels de réponse au public pour l’isolation :

Marché des logiciels de réponse au public, par type

Basé sur le Web

Application mobile

Marché des logiciels de réponse au public, par type de déploiement

Nuage

Hybride

Sur site

Marché des logiciels de réponse à l’audience, par système d’exploitation

les fenêtres

UNIX

Android

iOS

Les autres

En fonction de la région, le marché des logiciels de réponse au public a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des logiciels de réponse d’audience. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché mondial des logiciels de réponse d’audience au cours de la période de prévision.

Marché des logiciels de réponse au public, par région

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Les Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Viêt Nam

Les Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Principaux acteurs du marché couverts par le marché des logiciels de réponse au public:

Glisser Ltd.

VoxVote.com

Société de mentimètre

La foule ronronne

Promethean World Ltd.

Technologies de tournage

Solutions interactives Meridia

Sondage Partout Entreprise

Ubiqus SAS

Conférences E/S

Logiciel InMoment

Société Sendsteps

Coup de claque

Récupérateur

Qwizdom Inc.

CLiKAPAD Limitée

Infowhyse GmbH

PowerCom ARS

Option Technologies Interactive LLC

Auga Technologies Ltd.

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Acteurs de niveau 1 – entreprises établies sur le marché avec une part de marché majeure

Joueurs de niveau 2

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché des logiciels de réponse au public fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

