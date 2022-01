Marché des logiciels de registre de patients: carte de croissance technologique au fil du temps pour comprendre le taux de croissance de l’industrie

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée du partenaire Insight se compose de professionnels expérimentés possédant une expertise statistique avancée et propose diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Basé sur un logiciel, le marché mondial des logiciels de registre de patients est segmenté en autonome et intégré. Le segment intégré détenait la plus grande part du marché en 2019 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

L’utilisation des informations médicales issues des registres cliniques augmente progressivement dans le monde entier. Les registres cliniques capturent des données à grande échelle en utilisant un mélange de méthodes manuelles et automatisées. Selon une enquête de l’American Medical Association, publiée dans le Journal for Electronic Health Data and Methods en 2018, les Centers of Medicare et Medicaid ont utilisé environ 70 % des données de plus de 50 registres cliniques spécialisés aux États-Unis pour mesurer la qualité des soins cliniques. via les registres des patients. De plus, en 2016, le National Quality Registry Network (NQRN) a exclu une liste de registres basée sur des sources accessibles au public. Ces registres se concentrent sur des aspects tels que l’amélioration de la qualité, l’analyse comparative de la gestion de la population, la recherche comparative efficace, la médecine familiale, le dépistage du cancer du poumon, la radiologie interventionnelle, et la chirurgie métabolique et bariatrique. La disponibilité d’une licence gratuite pour les registres de patients augmente leur adoption dans les centres de santé. Les États-Unis possèdent quelques-uns des registres cliniques exceptionnels qui offrent un avantage concurrentiel au pays par rapport aux autres pays d’Amérique du Nord, ainsi que par rapport à quelques pays dans le monde. Quelques-uns de ces registres sont le Registre des patients de la Cystic Fibrosis Foundation, le Registre CathPCI de l’American College of Cardiology et la base de données Surveillance Epidemiology and End Results du National Cancer Institute.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des logiciels de registre de patients qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du marché des logiciels de registre de patients, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le COVID-19 Paysage, impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’acteurs du marché des logiciels de registre de patients pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Segmentation

Basé sur un logiciel, le marché des logiciels de registre de patients est segmenté en autonome et intégré. En 2019, le segment intégré représentait la plus grande part du marché.

Le rapport segmente le marché mondial des logiciels de registre de patients comme suit :

Par logiciel

Autonome

Intégré

Par base de données

Publique

Commercial

Par type de registre

Registre de produits

Registre des maladies Registre des maladies cardiovasculaires Autres

Registre des services de santé

Par mode de livraison

Sur site

Basé sur le cloud

Par modèle de tarification

La possession

Abonnement

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial des logiciels de registre des patients en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2027 pour le marché global des logiciels de registre des patients dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1.1 Portée de l’étude

1.2 Guide du rapport de recherche Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

1.3.1 Marché mondial des logiciels de registre des patients – par logiciel

1.3.2 Marché mondial des logiciels de registre des patients – par base de données

1.3.3 Marché mondial des logiciels de registre des patients – par type de registre

1.3.4 Marché mondial des logiciels de registre des patients – Par mode de livraison

1.3.5 Marché mondial des logiciels de registre des patients – Par modèle de tarification

1.3.6 Marché mondial des logiciels de registre des patients – par géographie

2. Marché des logiciels de registre des patients – Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

4. Logiciel mondial de registre de patients – Paysage du marché

4.1 Aperçu

4.2 Analyse PEST

4.2.1 Amérique du Nord

4.2.2 Europe – Analyse PEST

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse PEST

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique (MEA) – Analyse PEST

4.2.5 Amérique du Sud et centrale (SCAM) – Analyse PEST

4.3 Avis d’experts

5. Marché des logiciels de registre des patients – Dynamique du marché clé

