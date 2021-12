Marché des logiciels de réalité augmentée 2021 Stratégies technologiques, avancées commerciales et paysage des meilleurs fournisseurs jusqu’en 2028

Un logiciel de réalité augmentée est utilisé pour intégrer du contenu visuel numérique dans un environnement du monde réel. La réalité augmentée a diverses applications dans la formation, le travail et d’autres applications grand public dans divers secteurs tels que la santé, le pétrole et le gaz, le tourisme et le marketing, entre autres. La popularité croissante de l’affichage tête haute à réalité augmentée dans le secteur automobile devrait soutenir la croissance du marché des logiciels de réalité augmentée. L’APAC détient une part importante du marché des logiciels de réalité augmentée en raison de la croissance du secteur de l’électronique grand public et de l’augmentation des investissements dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon.

Meilleurs joueurs clés :

Amazon Web Services, Inc.

Catchoom Technologies S.L.

EON Réalité Inc.

Révéler HP

Logiciel Kentico

Ptc, Inc.

Autre

L’étude comprend une analyse détaillée du marché avec des données provenant de plusieurs sources en analysant des paramètres clés tels que les prix, les bénéfices et la concurrence. Le rapport couvre les domaines suivants :

Dimensionnement du marché des logiciels de réalité augmentée

Prévisions du marché des logiciels de réalité augmentée

Analyse de l’industrie du marché des logiciels de réalité augmentée

Le rapport sur le marché des logiciels de réalité augmentée est un segment basé sur le produit, le type, l’application et la région. Les régions étudiées comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Est, l’Europe de l’Ouest et l’Asie-Pacifique. L’étude a été menée à l’aide d’une combinaison de recherches primaires et secondaires, qui ont ensuite été vérifiées par des experts de l’industrie.

Rapport sur le marché des logiciels de réalité augmentée par type de segmentation :

Collaboration à distance, Optimisation des workflows, Documentation, Visualisation, Modélisation 3D, Navigation, Autres

Rapport sur le marché des logiciels de réalité augmentée par application de segmentation :

Automobile, Médical, Aéronautique et Défense, Mines, Télécoms et IT, Autres

La recherche primaire comprend des entretiens avec divers acteurs de l’industrie et la recherche secondaire implique la collecte de données à partir des sites Web des entreprises, des sites Web du gouvernement, des sources de données payantes et des rapports annuels des entreprises. Une approche descendante est utilisée pour déterminer les chiffres des segments et ces chiffres sont contrebalancés par une approche ascendante.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des tests d’allergènes alimentaires du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Test des allergènes alimentaires dans ces régions.

Points clés traités dans le rapport sur le marché des logiciels de réalité augmentée :

– Aperçu du logiciel de réalité augmentée, définition et classification, perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– Concurrence sur le marché des logiciels de réalité augmentée par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVTIPRE00008784-19 sur le marché des logiciels de réalité augmentée

– Part, taille, chiffre d’affaires (valeur) du logiciel de réalité augmentée par région (2021-2028)

– Analyse du marché des logiciels de réalité augmentée par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Fourniture, consommation, exportation, importation de logiciels de réalité augmentée par pays

– Stratégie par les principaux fabricants/acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Informations clés transmises

Aperçu du marché

Méthodologie et portée

Impact de COVTIPRE00008784-19 sur le marché des logiciels de réalité augmentée

Variables, tendances et moteurs du marché des logiciels de réalité augmentée

Paysage concurrentiel

Perspective du marché mondial

