Marché des logiciels de point de vente pour restaurants en Asie-Pacifique avec tendances émergentes et estimation des revenus d’ici 2029

Le marché des logiciels de point de vente pour restaurants devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec le TCAC le plus élevé de 6,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 954,00 USD millions d’ici 2028. Le besoin croissant d’une expérience client améliorée, fournie par les solutions de point de vente, entraîne la demande de solutions de point de vente avancées, entraînant ainsi la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des logiciels de point de vente pour restaurants fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits. , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché des logiciels de point de vente pour restaurants et taille du marché

Sur la base des composants, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants est segmenté en logiciels, matériel et services. En 2021, le segment des logiciels détenait une part maximale du marché des logiciels de point de vente pour restaurants en raison de facteurs tels que la nécessité de gérer efficacement les opérations telles que la commande de nourriture, l’inventaire, le traitement des paiements, l’interaction client, les ventes et autres.

Sur la base du type, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en système de point de vente mobile, système de point de vente pour tablette, système de point de vente terminal, système de point de vente en ligne, système de point de vente de kiosque libre-service et autres. En 2021, le segment des systèmes de terminaux de point de vente représentait la plus grande part du marché en raison de l’attention croissante portée aux paiements sans contact, de la demande de mobilité parmi les restaurants, de la forte adoption des menus numériques et de la transformation numérique globale observée dans l’industrie hôtelière.

Sur la base du système d’exploitation, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en système DOS, système Linux, système Windows, MAC et Android. En 2021, le segment Android détenait la plus grande part du marché en raison des avantages offerts par le système d’exploitation Android tels que la flexibilité, la personnalisation, le coût, la durabilité élevée, l’intégration facile et autres.

Sur la base de l’utilisation, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en ligne et hors ligne. En 2021, le segment en ligne détenait une plus grande part du marché car il permet au restaurant d’accepter les commandes et de gérer les transactions de manière sécurisée.

Sur la base de l’application, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en pointage des employés, gestion des stocks, suivi et rapports, compatibilité des tablettes, traitement des cartes de crédit/débit, impression des reçus, intégration comptable, création de menus et autres. En 2021, le segment de la gestion des stocks détenait la plus grande part du marché en raison du besoin élevé de gérer les stocks, notamment quand commander, combien commander et plus encore.

Sur la base du mode de déploiement, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en sur site et dans le cloud. En 2021, le segment du cloud détenait une plus grande part du marché en raison de la disponibilité d’un grand nombre de logiciels de point de vente de restaurants basés sur le cloud, de la gestion des coûts, de la prise de décisions basées sur les données et de l’amélioration de l’expérience client.

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en grandes entreprises et en PME. En 2021, le segment des grandes entreprises détenait une plus grande part du marché en raison de facteurs tels que la précision des commandes, l’amélioration du calendrier des services, le passage à la base de données cloud, la gestion efficace des opérations relatives au bar et au restaurant et le suivi en temps réel des ventes et la génération de rapports.

Sur la base du type de restaurant, le marché des logiciels de point de vente pour restaurants a été segmenté en restaurants à service rapide (QSR) et restaurants à service complet (FSR). En 2021, le segment des restaurants à service complet (FSR) détenait une part maximale du marché en raison de l’adoption rapide des nouvelles technologies numériques, de l’élimination des tâches papier et de l’amélioration de la précision des commandes, de la personnalisation facile des repas, du processus de paiement rapide et de la gestion précise des tables.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels de point de vente pour restaurants sont la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine domine le marché des logiciels de point de vente pour restaurants en Asie-Pacifique et devrait croître avec le GAGR le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la croissance croissante du secteur des infrastructures, des investissements importants dans la technologie des restaurants et de l’adoption rapide des solutions de point de vente par les restaurants à service complet ( RSF).

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des logiciels de point de vente pour restaurants en Asie-Pacifique comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de point de vente pour restaurants sont Oracle, Infor., Toshiba Tec Corporation, NCR Corporation, eZee BurrP!, LAVU, INC., LimeTray., Mad Mobile., PAR Technology Corp., Revel Systems., Square, Inc., Worldline, entre autres.

Par exemple,

En septembre 2020, NCR Corporation a collaboré avec Microsoft pour alimenter les services connectés numériques NCR (DCS). Dans le cadre de cette collaboration, le logiciel de gestion de l’Internet des objets (IoT) des services connectés numériques de NCR fonctionnera sur la technologie Azure IoT AI. Grâce à cela, les clients du commerce de détail, de la restauration et des banques de NCR bénéficieront d’une solution de surveillance et de services gérés IoT. Cela a aidé l’entreprise à améliorer ses offres et à mieux répondre à la demande changeante des consommateurs.

En novembre 2020, Infor a annoncé le lancement de OrderNow, une solution de commande sans contact. Ce nouveau produit est une extension d’Infor POS. OrderNow aide l’industrie hôtelière à mieux relever les défis opérationnels dus à la pandémie. Ce nouveau produit aide l’industrie hôtelière, y compris les hôtels, les restaurants, les cafétérias du campus et autres, à fournir une plus grande satisfaction client et une précision accrue des commandes. Cela a aidé l’entreprise à améliorer ses offres sur le marché.

Le lancement de produits, l’acquisition et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre pour les points de vente des restaurants grâce au portefeuille de produits des entreprises.

