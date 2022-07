Marché des logiciels de planification de traitement: acteurs clés mondiaux, tendances, part, taille de l’industrie, segmentation, opportunités et prévisions jusqu’en 2027

Le marché des logiciels de planification de traitement devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le nombre croissant de patients atteints de cancer conduit à l’augmentation de la demande du logiciel de planification de traitement. Un logiciel de planification de traitement est utilisé pour administrer la radiothérapie aux patients atteints de cancer. Il possède la capacité de contrôler les rayonnements tels qu’un photon, des faisceaux FFF, des électrons, des faisceaux externes de curiethérapie à faible débit de dose , des protons et une thérapie au cobalt. Le logiciel réduit le temps de planification, la variabilité entre les planificateurs et améliore la qualité du plan pour les patients.

La demande croissante de traitements avancés et efficaces contre le cancer à travers le monde, une augmentation du nombre de patients atteints de cancer et un budget de dépenses important sont les principaux facteurs clés qui animent le marché des logiciels de planification de traitement. De plus, le fait que le logiciel soit relativement plus précis, rapide et efficace et fournisse des soins avancés à l’aide de la planification des faisceaux et des calculs automatisés accélère également la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Portée du marché des logiciels de planification des traitements et taille du marché

Le marché des logiciels de planification de traitement est segmenté en type de logiciel et utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de logiciel, le marché est segmenté en logiciel d’auto-contournage, logiciel multimodalité, logiciel déformable PET/CT et logiciel DICOM-RT

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux , instituts de recherche sur le cancer, centres de diagnostic et de traitement.

Analyse au niveau du pays du marché des logiciels de planification des traitements

Le marché des logiciels de planification de traitement est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de logiciel et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels de planification de traitement sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des logiciels de planification de traitement en raison de la présence accrue de patients atteints de cancer ainsi que des centres et instituts de traitement du cancer. On estime que la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de l’adoption croissante de la radiothérapie pour le traitement du cancer.

La section par pays du rapport sur le marché des logiciels de planification de traitement fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel de planification de traitement

Le paysage concurrentiel du marché Logiciel de planification de traitement fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des logiciels de planification de traitement.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le logiciel de planification de traitement sont DOSIsoft SA, Koninklijke Philips NV, MIM Software Inc., RaySearch Laboratories, Elekta AB, Brainlab AG, IBA Worldwide, Accuray Incorporated, VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC., Varian Medical Systems, Inc., Institut Straumann AG, Nobel Biocare Services AG, CAMLOG Biotechnologies AG, medentis medical GmbH, BEGO Medical GmbH, Dentsply Sirona., Zimmer Biomet, Suède & Martina SpA, MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES LTD., 3D Diagnostix, 3DIEMME srl, ACE Surgical Supply Co. , Alpha-Bio Tec Ltd., Blue Sky Bio, Biocon, Thommen Medical AG parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

