Marché des logiciels de plan d’affaires en Amérique du Nord (2022-2027) | Où les participants doivent-ils se concentrer pour obtenir un retour sur investissement maximal Rapport exclusif par Business Market Insights

Le marché des logiciels de business plan en Amérique du Nord devrait passer de 47 454,11 M$ US en 2019 à 70 810,77 M$ US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,52 % de 2020 à 2027. Les acteurs du marché des logiciels de plan d’affaires utilisent des serveurs dédiés pour stocker les données des clients. Le développeur de logiciels met considérablement l’accent sur les mesures de cybersécurité afin de protéger les données des clients contre les cyberattaquants. Plusieurs entreprises de tous les secteurs sont confrontées à une menace importante de cyber-attaquants, et dans un passé récent, de nombreux incidents de cyber-attaque ont été enregistrés. La perte des données du client affecte la réputation de la société de stockage de données, ce qui entraîne finalement une perte financière. Dans le but d’éliminer le risque de perte de données des clients et de crise financière, les sociétés de développement de logiciels de plan d’affaires investissent des sommes importantes pour améliorer leurs systèmes de sécurité. Ainsi, l’amélioration du niveau de sécurité avec des correctifs de cryptage avancés profiterait aux sociétés de développement de logiciels, ce qui se traduirait finalement par une clientèle et des finances plus élevées. Cela soutient la croissance du marché des logiciels de business plan.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché des logiciels de plan d’affaires en Amérique du Nord @ : https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00012967

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Planification simple

Tarkenton.com

Palo Alto Software, Inc.

PlanGuru, LLC

Startups.com LLC

Atlas Business Solutions, Inc.

enloop, Inc.

StratPad inc.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE PLAN D’AFFAIRES EN AMÉRIQUE DU NORD :

Par plateforme

iOS

les fenêtres

Autres

Par type de déploiement

Sur site

Nuage

Par type d’abonnement

Une fois

Mensuel

Annuel

Par pays

nous

Canada

Mexique