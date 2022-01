Marché des logiciels de photogrammétrie 2022 Analyse de l’industrie, aperçus historiques, tendances et prévisions 2029

La recherche et l’analyse menées dans Logiciel de photogrammétrie Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des logiciels de photogrammétrie. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des logiciels de photogrammétrie est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché des logiciels de photogrammétrie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 14,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 315,19 millions de dollars d’ici 2027 La recrudescence de l’industrie de la construction et la nécessité d’améliorer la gestion des catastrophes sont les facteurs de la croissance du marché.

Le logiciel de photogrammétrie offre divers avantages dans un large éventail d’industries telles que le génie civil, la géologie, l’archéologie, la réalisation de films, le divertissement et le sport. Les exigences d’estimation de temps et de coûts sur le marché immobilier augmentent la croissance du marché mondial des logiciels de photogrammétrie.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-photogramtry-software-market&Somesh

Les développements croissants de la construction et des infrastructures à travers le monde alimentent la croissance du marché mondial des logiciels de photogrammétrie. Par exemple, selon Global Construction Perspectives et Oxford Economics, le marché mondial de la construction devrait atteindre 8 000 000 millions de dollars d’ici 2030. Cette croissance est principalement tirée par des pays comme les États-Unis, l’Inde et la Chine, représentant 57 % de la croissance mondiale. Ainsi, l’industrie de la construction en pleine croissance explose le marché mondial des logiciels de photogrammétrie, car le degré d’automatisation plus élevé est intégré aux activités de construction.

Ce rapport sur le marché des logiciels de photogrammétrie fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial des logiciels de photogrammétrie et taille du marché

Sur la base de la méthode, le marché est segmenté en photogrammétrie aérienne, photogrammétrie terrestre, photogrammétrie satellitaire, macrophotogrammétrie. La photogrammétrie aérienne domine le segment car elle fournit une méthode de photogrammétrie plus précise et plus rapide. L’adoption de la photogrammétrie aérienne augmente à un rythme exceptionnel en raison de ses avantages tels que la photogrammétrie aérienne qui peut être effectuée dans les enquêtes de terrain difficiles, elle ne nécessite aucune infrastructure routière pour accéder au site d’enquête et elle peut couvrir une grande surface cartographique par rapport à autres méthodes de photogrammétrie. En novembre 2018, Vexcel Imaging GmbH a lancé Interface Panel Touch (IPT) v3, qui est une tablette PC pour tous les systèmes aériens UltraCam. Ce produit améliore la convivialité du produit. Ce produit est plus léger et plus petit que le produit précédent.

Sur la base du style de photogrammétrie, le marché est segmenté en photogrammétrie point-and-shoot, photogrammétrie multi-caméras, vidéo à photogrammétrie. La photogrammétrie point-and-shoot domine le segment des styles de photogrammétrie car elle offre une solution assez peu coûteuse et peut également être réalisée avec un appareil photo pour téléphone portable. Le style point-and-shoot peut être fait n’importe où avec un seul appareil photo, il ne nécessite aucune configuration spéciale pour prendre des photos. En avril 2016, Vexcel Imaging GmbH a lancé son nouveau modèle de caméra, nommé UltraCam Condor. Ce produit est conçu pour la cartographie à haute altitude, qui combine des données PAN de résolution inférieure avec une image RVB haute résolution à 37 800 x 5 200 pixels.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en patrimoine culturel et musée, films et jeux, cartes topographiques, système de gestion du trafic, impression 3D, drones et robots et autres. L’impression 3D, les drones et les robots dominent le segment des applications car l’impression 3D est l’une des techniques de prototypage rapide les plus utilisées pour diverses industries telles que l’automobile et la construction. Un logiciel de photogrammétrie est utilisé pour accélérer ce processus de prototypage rapide en créant des modèles 3D d’objets réels. En octobre 2018, Trimble Inc. a lancé une nouvelle version de sa suite logicielle bureautique Inpho pour la photogrammétrie. Le logiciel comprend deux éléments principaux du logiciel MATCH-3DX pour la création de nuages ​​de points 3D riches et de véritables orthomosaïques. Avec le nouveau module complémentaire de maillage MATCH-3DX, les photogrammètres peuvent générer des maillages texturés photoréalistes très précis.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en bâtiment et construction, automobile, énergie, pétrole et gaz, construction navale, bâtiment et construction et autres. L’industrie de la construction en pleine croissance à travers le monde a tendance à dominer le segment des utilisateurs finaux, à mesure que l’intégration de techniques d’automatisation élevées augmente dans les activités de construction. Le logiciel de photogrammétrie obtient des points de mesure de données grâce à la cartographie 3D du site, ce qui permet aux entreprises de construction d’économiser du temps, de l’argent et des efforts supplémentaires en mesurant avec précision les coordonnées du site et les points de données. Cela renforcera encore l’adoption de logiciels de photogrammétrie pour le secteur de la construction. En novembre 2018, Trimble Inc. a lancé de nouvelles versions du logiciel eCognition pour les professionnels de la photogrammétrie et de la télédétection. Ceux-ci peuvent être utilisés dans l’agriculture,

Analyse au niveau du pays du marché des logiciels de photogrammétrie

Le marché des logiciels de photogrammétrie est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, par méthode, style de photogrammétrie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des logiciels de photogrammétrie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique dans la région Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient Afrique de l’Est et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud faisant partie de l’Amérique du Sud.

Analyse au niveau des pays, par méthode

North America dominates the photogrammetry software market as the U.S. is leader in providing photogrammetry software through companies such as Autodesk Inc, Trimble Inc., and DroneDeploy. The key market players present in the U.S. are expanding their business and raising funds for boosting the market growth. For instance,

In June 2018, DroneDeploy raised USD 25 million in series C funding. The company use this fund to extend its position as a market leader by expanding their business of over 80 platform apps and accelerating a series of industry-focused solutions. This fund helped the company to stand separately in the global market with their innovative products. The Asia-Pacific region is expected to grow with the highest growth rate in the forecast period of 2020 to 2027 because of increasing infrastructure in developing countries such as India and China.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, les données démographiques des pays sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Le prix abordable du logiciel de photogrammétrie propulse la croissance du marché

Le marché des logiciels de photogrammétrie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie du logiciel avec les ventes de logiciels de photogrammétrie, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans les batteries et les changements de scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des logiciels de photogrammétrie. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel de photogrammétrie

Le paysage concurrentiel du marché mondial des logiciels de photogrammétrie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les concept cars, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise liée au marché mondial des logiciels de photogrammétrie.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont Pix4D SA, 3Dflow SR, Agisoft, Capturing Reality sro, Vexcel Imaging GmbH, nFrames, REDcatch GmbH, NUBIGON Inc., Linearis3D GmbH & Co.KG, Menci software SRL, Photometrix Photogramtry Software, Skyline Software Systems Inc., Racurs, SimActive Inc., ICAROS, Magnasoft., DroneDeploy, PhotoModeler Technologies, Esri International LLC, Autodesk, Inc., Trimble Inc., Hexagon AB entre autres, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché des logiciels de photogrammétrie sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les nouvelles stratégies commerciales, les défis et les politiques sont mentionnés dans la table des matières, demande de table des matières à l’ adresse @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-photogramtry-software-market&Somesh

De nombreuses coentreprises et développements sont également initiés par les sociétés du monde entier qui accélèrent également le marché mondial des logiciels de photogrammétrie.

Par exemple,

En novembre 2019, Esri a été choisi comme partenaire géospatial par Salesforce pour ses cartes. Grâce à ce partenariat, la force de vente intègre l’ArcGIS Living Atlas d’Esri, la première collection mondiale de données et de cartes spatiales. Ce partenariat aidera l’entreprise à accroître sa portée mondiale

En novembre 2018, Autodesk Inc. a signé un accord pour l’acquisition de Plan Grid, l’un des principaux fournisseurs de logiciels de productivité de la construction, pour un montant de 875 millions de dollars. Le logiciel Plan Grid permet aux entrepreneurs généraux, aux sous-traitants commerciaux, civils et autres de travailler ensemble tout au long du projet de construction. La raison derrière l’acquisition est d’accélérer la productivité de la construction.

Le partenariat, les coentreprises et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre de logiciels de photogrammétrie grâce à une gamme de modèles élargie.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-photogramtry-software-market&Somesh