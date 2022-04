Marché des logiciels de paiement d’entreprise Étude de recherche approfondie 2022, aperçu des activités et prévisions régionales jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des logiciels de paiement d’entreprise contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des logiciels de paiement d’entreprise par région.

La taille du marché mondial des logiciels de paiement d’entreprise était de 588,2 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des logiciels de paiement d’entreprise devrait atteindre 1221,4 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1% au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les logiciels de paiement d’entreprise sont utiles à bien des égards pour les grandes entreprises et les multinationales. Il aide les entreprises à faciliter et à optimiser le traitement des paiements et à améliorer l’efficacité de leurs activités de paiement. L’utilisation d’un logiciel de paiement d’entreprise permet de réduire les erreurs, de prévenir la fraude, de transférer des fonds efficacement et d’automatiser le traitement d’un grand nombre de transactions. Ces avantages feront progresser le marché des logiciels de paiement d’entreprise dans les années à venir.

La croissance tendancielle de l’analyse des mégadonnées et du cloud computing contribuera à la croissance du marché des logiciels de paiement d’entreprise. De plus, la présence de systèmes de paiement conviviaux, simplifiés et sécurisés propulsera le logiciel de paiement d’entreprise au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant d’avancées technologiques accélérera la croissance du marché des logiciels de paiement d’entreprise au cours de la période d’étude. Par exemple, Appetize a dévoilé la solution Appetize Payments en mai 2021. Il s’agit d’une solution tout-en-un qui intègre des services de traitement des paiements avec l’excellent logiciel cloud d’Appetize. De plus, Fuiou Pay (Fuiou) a introduit une solution de paiement global B2B en juillet 2021.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a influencé positivement le marché mondial des logiciels de paiement d’entreprise. En raison du sillage de la pandémie, la demande de paiement sans contact et de paiements en ligne a fortement augmenté. Les entreprises ont commencé à adopter des méthodes virtuelles pour exploiter et partager des données. Ainsi, la pandémie a influencé la demande de logiciels de paiement d’entreprise.

De plus, la demande de solutions avancées a augmenté rapidement en raison de la pandémie. Ainsi, il offrait de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs du marché. Par exemple, Payoneer et Fintech Unicorn ont fait la une des journaux en décembre 2020, lorsque la société a annoncé la disponibilité de sa nouvelle plateforme d’orchestration des paiements pour les marchands de commerce électronique dans toute l’Asie-Pacifique. Cette plate-forme vise à aider les entreprises à accepter les paiements internationaux via plusieurs fournisseurs.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des logiciels de paiement d’entreprise en termes de revenus. La croissance du marché est attribuée à la contribution des États-Unis et du Canada. La présence d’acteurs de premier plan de l’industrie, tels que Bottomline Technologies Inc., Aliant Payment Systems Inc., etc., contribuera à la croissance du marché. En outre, la croissance de l’infrastructure numérique et la demande de technologies numériques robustes contribueront à la croissance du marché des logiciels de paiement d’entreprise.

Concurrents sur le marché

Sage Solutions de paiement inc.

Tipalti Solutions Ltd.

Bottomline Technologies inc.

Nvoicepay Inc.

Systèmes de paiement Aliant inc.

Bill.com Inc.

Transfert d’argent CANOPUS

ConnectPay LLC

Systèmes de paie CSI

Paiements mondiaux inc.

MineralTree Inc.

Payline Data Services LLC.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des logiciels de paiement d’entreprise se concentre sur les composants, le déploiement, l’utilisation finale et la région.

Par composant

Logiciel

Prestations de service

Par mode de déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Par industrie d’utilisation finale

Vendre au détail

Informatique & Télécom

Soins de santé

BFSI

Les autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

