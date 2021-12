Marché des logiciels de gestion du sport par entreprises, croissance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans Sports Management Software Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement des affaires et de l’industrie des logiciels de gestion du sport. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des logiciels de gestion du sport est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Les attentes du marché concernant les ouvertures de développement probables ont été clairement mentionnées dans ce rapport d’étude de marché sur les logiciels de gestion du sport de classe mondiale. L’analyse de la concurrence a été prise en compte lors de la préparation de ce rapport. Une analyse de marché est devenue un élément essentiel de chaque entreprise pour établir des choix intelligents dans les organisations qui ont été viables par des analystes expérimentés. Ce rapport de marché fournit les meilleures solutions pour le développement et la mise en œuvre de stratégies en fonction des besoins du client pour extraire des résultats tangibles. Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu des conditions générales et des tendances du marché avec les informations et les données couvertes dans ce rapport sur le marché Logiciel de gestion du sport.

Le marché mondial des logiciels de gestion du sport devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 22,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 20 979,92 millions d’ici 2027. Le nombre croissant d’événements sportifs internationaux et de ligues est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel de gestion du sport

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont SAP SE, IBM Corporation, Stack Sports, Daktronics, Inc., Sportlyzer LLC, SportEasy SAS, Atrium Sports, MonClubSportif, Epicor Software Corporation, TEAM MATES PTY.LTD., Omnify, Inc., Jonas Club Software, SportsEngine, Inc., Upper Hand, LLC., EZFacility, TeamSideline, SquadFusion, Active Network, LLC, TeamSnap, Inc., GOALLINE, Sportlomo et Jersey Watch parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des logiciels de gestion du sport et taille du marché

Sur la base de l’offre, le marché mondial des logiciels de gestion du sport a été segmenté en solutions et services. En 2020, le segment des solutions adopte les technologies numériques pour une meilleure visualisation et analyse, ce qui stimule la croissance du segment. Les progrès techniques des logiciels, tels que l’amélioration des interférences de l’utilisateur, une analyse plus rapide et autres, accélèrent encore la croissance du segment.

Sur la base du type de sport, le marché mondial des logiciels de gestion du sport a été segmenté en sports individuels et sports d’équipe. En 2020, le segment des sports d’équipe domine le marché car il aide à gérer l’équipe des entraîneurs sportifs, des propriétaires d’équipe, des clubs et d’autres organisations sportives, ce qui entraîne une demande importante de solutions de gestion d’équipe.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché mondial des logiciels de gestion du sport a été segmenté en cloud et sur site. En 2020, le segment du cloud domine le marché car il est adopté par l’organisation sportive pour un accès facile aux données sportives des différents appareils tels que les ordinateurs portables, mobiles, tablettes et autres. La plate-forme logicielle basée sur le cloud offre une installation facile avec une offre à faible coût qui stimule la croissance du segment.

Sur la base du système d’exploitation, le marché mondial des logiciels de gestion du sport a été segmenté en mac, windows, Linux, iOS et android. En 2020, le système d’exploitation Windows offre les fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans l’offre de système d’exploitation mobile et autre en raison de laquelle il domine le marché.

Sur la base du modèle de tarification, le marché mondial des logiciels de gestion du sport a été segmenté en gratuit et par abonnement. En 2020, le modèle de tarification par abonnement domine le marché car il offre des fonctionnalités supplémentaires par rapport aux produits gratuits. Il est proposé par presque toutes les entreprises sur la base de tarifs annuels et mensuels, tandis que les logiciels gratuits ont un accès limité à certaines fonctions.

Sur la base des applications, le marché mondial des logiciels de gestion du sport a été segmenté en gestion d’équipe, gestion et planification d’événements, gestion de la formation, gestion du marketing, condition physique des joueurs, informations sur le dépistage, informations sur les performances, solutions de paiement, recrutement et autres. En 2020, l’augmentation des tournois internationaux et locaux de sports d’équipe tels que le football, le baseball, le hockey et autres créent une demande énorme pour le segment de la gestion d’équipe sur le marché.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des logiciels de gestion du sport a été segmenté en clubs, ligues, associations sportives et entraîneurs. En 2020, le segment des clubs domine le marché car il offre une solution avancée aux clubs pour gérer les opérations et les événements quotidiens. Le nombre croissant de clubs pour faciliter les joueurs, les athlètes et autres passionnés de sport stimule la croissance du segment sur le marché des logiciels de gestion du sport.

Analyse au niveau du pays du marché des logiciels de gestion du sport

Le marché des logiciels de gestion du sport est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, offre, type de sport, modèle de déploiement, système d’exploitation, modèle de tarification, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels de gestion sportive sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, Australie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud.

